14 марта в 30-м туре АПЛ «Челси» примет «Ньюкасл». Это противостояние двух команд с мощнейшей атакой и ужасной обороной. Хозяева имеют историческое преимущество на своем поле и штампуют голы, гости также стабильно забивают, но катастрофически пропускают.
«Челси»
«Синие» занимают 5-е место и демонстрируют мощнейшую атаку: 2.40 гола в среднем за последние 5 игр (12 забитых мячей) и голы в 14 последних матчах АПЛ подряд. Жоао Педро с 21 голом – лидер атак. Однако оборона «Челси» катастрофична – пропуски в 7 последних матчах АПЛ и 2.20 пропуска в среднем за последние 5 игр (11 голов). Важное преимущество – хозяева не проигрывают в 5 последних домашних матчах и побеждают «Ньюкасл» в 3 последних очных встречах на «Стэмфорд Бридж».
«Ньюкасл»
«Сороки» занимают 12-е место и также демонстрируют стабильную атаку: 1.80 гола в среднем за последние 5 игр (9 мячей) и голы в 13 последних матчах. Энтони Гордон с 15 голами – лидер атак. Оборона «Ньюкасла» нестабильна – пропуски в 7 последних матчах АПЛ и 2.00 пропуска в среднем. Важный фактор – гости забивают «Челси» в 9 последних очных встречах.
Факты о командах:
«Челси»
- Забивает в 14 последних матчах АПЛ (2.40 в среднем).
- Пропускает в 7 последних матчах АПЛ (2.20 в среднем).
- Не проигрывает в 5 последних домашних матчах.
- Побеждает «Ньюкасл» в 3 последних очных встречах дома.
- 5-е место в турнире (48 очков).
- Забивает в 6 последних матчах АПЛ (1.80 в среднем).
- Пропускает в 7 последних матчах АПЛ (2.00 в среднем).
- Забивает «Челси» в 9 последних очных встречах.
- 12-е место в турнире (39 очков).
Прогноз на матч «Челси» – «Ньюкасл»
Матч двух команд с похожим стилем: мощная атака и слабая оборона. «Челси» имеет историческое преимущество на своем поле. Учитывая, что обе команды стабильно забивают и пропускают, наиболее вероятным исходом выглядит результативная игра с преимуществом хозяев.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Челси» – коэффициент 1.8.
- Обе забьют – ДА