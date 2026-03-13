Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Челси» – «Ньюкасл»: прогноз и ставки на матч 14 марта 2026 с коэффициентом 1.8

13 марта 2026 8:00
Челси - Ньюкасл
14 мар. 2026, суббота 20:30 | Англия. Премьер-лига, 30 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа «Челси»
Сделать ставку

14 марта в 30-м туре АПЛ «Челси» примет «Ньюкасл». Это противостояние двух команд с мощнейшей атакой и ужасной обороной. Хозяева имеют историческое преимущество на своем поле и штампуют голы, гости также стабильно забивают, но катастрофически пропускают.

«Челси»

«Синие» занимают 5-е место и демонстрируют мощнейшую атаку: 2.40 гола в среднем за последние 5 игр (12 забитых мячей) и голы в 14 последних матчах АПЛ подряд. Жоао Педро с 21 голом – лидер атак. Однако оборона «Челси» катастрофична – пропуски в 7 последних матчах АПЛ и 2.20 пропуска в среднем за последние 5 игр (11 голов). Важное преимущество – хозяева не проигрывают в 5 последних домашних матчах и побеждают «Ньюкасл» в 3 последних очных встречах на «Стэмфорд Бридж».

«Ньюкасл»

«Сороки» занимают 12-е место и также демонстрируют стабильную атаку: 1.80 гола в среднем за последние 5 игр (9 мячей) и голы в 13 последних матчах. Энтони Гордон с 15 голами – лидер атак. Оборона «Ньюкасла» нестабильна – пропуски в 7 последних матчах АПЛ и 2.00 пропуска в среднем. Важный фактор – гости забивают «Челси» в 9 последних очных встречах.

Факты о командах:

«Челси»

  • Забивает в 14 последних матчах АПЛ (2.40 в среднем).
  • Пропускает в 7 последних матчах АПЛ (2.20 в среднем).
  • Не проигрывает в 5 последних домашних матчах.
  • Побеждает «Ньюкасл» в 3 последних очных встречах дома.
  • 5-е место в турнире (48 очков).

«Ньюкасл»

  • Забивает в 6 последних матчах АПЛ (1.80 в среднем).
  • Пропускает в 7 последних матчах АПЛ (2.00 в среднем).
  • Забивает «Челси» в 9 последних очных встречах.
  • 12-е место в турнире (39 очков).

Прогноз на матч «Челси» – «Ньюкасл»

Матч двух команд с похожим стилем: мощная атака и слабая оборона. «Челси» имеет историческое преимущество на своем поле. Учитывая, что обе команды стабильно забивают и пропускают, наиболее вероятным исходом выглядит результативная игра с преимуществом хозяев.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Челси» – коэффициент 1.8.
  • Обе забьют – ДА

1.80
Победа «Челси»
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Англия. Премьер-лига Ньюкасл Челси Ньюкасл Челси
Другие прогнозы
13.03.2026
14:00
1.78
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Полтава - Карпаты
Тотал меньше 2.5 голов
13.03.2026
19:00
2.00
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Динамо К - Оболонь
Фора «Динамо» (-1.5)
13.03.2026
19:30
1.55
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Динамо Мх - Оренбург
Победа «Динамо» Махачкала с форой (0)
13.03.2026
22:00
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Кадисия - Аль-Ахли
Обе забьют – ДА
13.03.2026
22:00
2.15
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Фейха - Аль-Иттифак
Победа «Аль-Фейхи»
13.03.2026
22:00
2.20
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Рияд - Аль-Иттихад
Фора «Аль-Иттихада» (-1.5)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 