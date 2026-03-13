Введите ваш ник на сайте
«ПСВ» – «НЕК»: прогноз и ставки на матч 14 марта 2026 с коэффициентом 1.45

13 марта 2026 10:00
ПСВ - НЕК
14 мар. 2026, суббота 20:45 | Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
1.45
Победа ПСВ
14 марта в 27-м туре Эредивизи лидер чемпионата ПСВ примет НЕК из Неймегена. Это противостояние команды, штампующей победы и обладающей лучшей атакой лиги, и крепкого середняка, демонстрирующего стабильную игру. Хозяева имеют подавляющее историческое преимущество на своем поле.

«ПСВ»

Эйндховенцы занимают 1-е место и находятся в отличной форме, одержав 3 победы подряд. Команда имеет лучшие показатели в лиге: больше всех побед (22), лучшую разницу мячей (+44) и больше всех забитых голов (75). ПСВ забивает в 19 последних матчах и демонстрирует мощную атаку: 2.20 гола в среднем за последние 5 игр. Исмаэль Сайбари с 16 голами – лидер атак. Важнейшее преимущество – хозяева побеждают НЕК в 12 последних очных матчах дома и забивают им в 26 последних встречах.

«НЕК»

Гости занимают 3-е место и также демонстрируют отличную форму. Команда забивает в 15 последних матчах и в 19 последних в целом (2.00 гола в среднем за последние 5 игр). Сами Уаисса с 8 голами – лидер атак. НЕК не проигрывает в 9 последних выездных матчах, что говорит о силе на чужом поле. Однако в последнем кубковом матче команда проиграла ПСВ 2:3.

Факты о командах:

«ПСВ»

  • Лидер чемпионата (68 очков).
  • Лучшая атака (75 голов) и лучшая разница мячей (+44).
  • Забивает в 19 последних матчах (2.20 в среднем).
  • Побеждает НЕК в 12 последних очных матчах дома.
  • Забивает НЕК в 26 последних встречах.

«НЕК»

  • 3-е место в турнире (46 очков).
  • Забивает в 15 последних матчах (2.00 в среднем).
  • Не проигрывает в 9 последних выездных матчах.
  • Проиграл ПСВ в последнем кубковом матче (2:3).

Прогноз на матч «ПСВ» – «НЕК»

ПСВ имеет колоссальное историческое преимущество на своем поле и лучшую атаку лиги. НЕК находится в отличной форме и стабильно забивает, но исторически не может ничего противопоставить ПСВ в гостях. Учитывая, что хозяева штампуют голы в очных встречах, наиболее вероятным исходом выглядит победа ПСВ в результативном матче.

Рекомендованные ставки:

  • Победа ПСВ – коэффициент 1.45.
  • Обе забьют – ДА

1.45
Победа ПСВ
Автор: Ланьков Роман
Нидерланды. Эредивизие
