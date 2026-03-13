14 марта в 27-м туре Эредивизи лидер чемпионата ПСВ примет НЕК из Неймегена. Это противостояние команды, штампующей победы и обладающей лучшей атакой лиги, и крепкого середняка, демонстрирующего стабильную игру. Хозяева имеют подавляющее историческое преимущество на своем поле.

«ПСВ»

Эйндховенцы занимают 1-е место и находятся в отличной форме, одержав 3 победы подряд. Команда имеет лучшие показатели в лиге: больше всех побед (22), лучшую разницу мячей (+44) и больше всех забитых голов (75). ПСВ забивает в 19 последних матчах и демонстрирует мощную атаку: 2.20 гола в среднем за последние 5 игр. Исмаэль Сайбари с 16 голами – лидер атак. Важнейшее преимущество – хозяева побеждают НЕК в 12 последних очных матчах дома и забивают им в 26 последних встречах.

«НЕК»

Гости занимают 3-е место и также демонстрируют отличную форму. Команда забивает в 15 последних матчах и в 19 последних в целом (2.00 гола в среднем за последние 5 игр). Сами Уаисса с 8 голами – лидер атак. НЕК не проигрывает в 9 последних выездных матчах, что говорит о силе на чужом поле. Однако в последнем кубковом матче команда проиграла ПСВ 2:3.

Факты о командах:

«ПСВ»

Лидер чемпионата (68 очков).

Лучшая атака (75 голов) и лучшая разница мячей (+44).

Забивает в 19 последних матчах (2.20 в среднем).

Побеждает НЕК в 12 последних очных матчах дома.

Забивает НЕК в 26 последних встречах.

«НЕК»

3-е место в турнире (46 очков).

Забивает в 15 последних матчах (2.00 в среднем).

Не проигрывает в 9 последних выездных матчах.

Проиграл ПСВ в последнем кубковом матче (2:3).

Прогноз на матч «ПСВ» – «НЕК»

ПСВ имеет колоссальное историческое преимущество на своем поле и лучшую атаку лиги. НЕК находится в отличной форме и стабильно забивает, но исторически не может ничего противопоставить ПСВ в гостях. Учитывая, что хозяева штампуют голы в очных встречах, наиболее вероятным исходом выглядит победа ПСВ в результативном матче.

Рекомендованные ставки: