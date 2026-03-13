14 марта в 26-м туре Саудовской лиги «Аль-Шабаб» примет «Аль-Охдуд». Это противостояние команды с феноменальной атакой и аутсайдера, переживающего катастрофический кризис в обороне. Хозяева штампуют голы, но имеют проблемы в защите, гости пропускают в 11 последних матчах подряд и выглядят безнадежно.

«Аль-Шабаб»

Эр-Риядский клуб занимает 13-е место, но демонстрирует феноменальную атаку. Команда забивает в 5 последних матчах Высшей лиги подряд и в 7 последних матчах в целом, показывая убийственную результативность: 4.60 гола в среднем за последние 5 игр (23 забитых мяча). Янник Феррейра Карраско с 17 голами – лидер атак. Однако оборона «Аль-Шабаба» нестабильна – пропуски в 4 последних матчах и 1.60 пропуска в среднем.

«Аль-Охдуд»

Гости занимают 17-е место в зоне вылета и переживают катастрофический кризис. Команда пропускает в 11 последних матчах Высшей лиги подряд и демонстрирует ужасающую оборону – 2.80 пропуска в среднем за последние 5 игр (14 голов). Атака работает слабо (1.40 гола в среднем). Несмотря на историческую серию из 3 ничьих подряд в очных встречах, текущая форма «Аль-Охдуда» оставляет желать лучшего.

Факты о командах:

«Аль-Шабаб»

Забивает в 5 последних матчах (4.60 в среднем).

Пропускает в 4 последних матчах (1.60 в среднем).

13-е место в турнире (26 очков).

«Аль-Охдуд»

Пропускает в 11 последних матчах (2.80 в среднем).

Забивает в среднем 1.40 гола за игру.

Не проигрывает «Аль-Шабабу» в 5 последних очных встречах.

17-е место в турнире (13 очков).

Прогноз на матч «Аль-Шабаб» – «Аль-Охдуд»

«Аль-Шабаб» имеет феноменальную атаку и будет играть первым номером. «Аль-Охдуд» катастрофически пропускает, но исторически неуступчив в очных встречах. Учитывая, что хозяева штампуют голы, а гости регулярно пропускают, наиболее вероятным исходом выглядит победа хозяев в сверхрезультативном матче.

Рекомендованные ставки: