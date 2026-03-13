14 марта в 27-м туре Эредивизи «Херенвен» примет «Телстар». Это противостояние середняка из верхней половины таблицы, демонстрирующего мощную атаку, и аутсайдера, борющегося за выживание. Хозяева имеют подавляющее историческое преимущество и стабильно забивают.

«Херенвен»

Фризский клуб занимает 8-е место и демонстрирует мощную атаку. Команда забивает в 5 последних матчах и показывает феноменальную результативность: 2.40 гола в среднем за последние 5 игр (12 забитых мячей). Якоб Тренсков с 12 голами – лидер атак. Однако оборона «Херенвена» нестабильна – пропуски в 9 последних матчах и 1.60 пропуска в среднем. Важнейшее преимущество – хозяева не проигрывают в 5 из 7 последних домашних матчей и побеждают «Телстар» в 3 последних очных встречах.

«Телстар»

Гости занимают 16-е место в зоне вылета и демонстрируют нестабильную игру. Команда забивает в 6 последних матчах и в 8 последних в целом, показывая неплохую атаку: 2.00 гола в среднем за последние 5 игр. Однако оборона «Телстара» катастрофична – пропуски в 12 из 14 последних матчей и 1.20 пропуска в среднем. Исторически гости проигрывают «Херенвену» во всех последних встречах.

Факты о командах:

«Херенвен»

Забивает в 5 последних матчах (2.40 в среднем).

Пропускает в 9 последних матчах (1.60 в среднем).

Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей.

Побеждает «Телстар» в 3 последних очных встречах.

8-е место в турнире (37 очков).

«Телстар»

Забивает в 6 последних матчах (2.00 в среднем).

Пропускает в 12 из 14 последних матчей (1.20 в среднем).

Проигрывает «Херенвену» во всех последних встречах.

16-е место в турнире (24 очка).

Прогноз на матч «Херенвен» – «Телстар»

«Херенвен» имеет мощную атаку, историческое преимущество и играет дома. «Телстар» пропускает, но стабильно забивает. Учитывая, что хозяева штампуют голы в очных встречах, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Херенвена» в результативном матче.

Рекомендованные ставки: