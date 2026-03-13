14 марта в 28-м туре Ла Лиги «Реал» примет «Эльче». Это противостояние одного из лидеров чемпионата, борющегося за титул, и аутсайдера, переживающего затяжной кризис. Хозяева имеют подавляющее историческое преимущество, гости не могут выиграть в 10 последних матчах и катастрофически пропускают.

«Реал»

«Сливочные» занимают 2-е место и находятся в отличной форме. Команда забивает в 20 из 22 последних матчей (1.60 гола в среднем за последние 5 игр). Килиан Мбаппе с 39 голами – лучший бомбардир команды и лиги. Оборона «Реала» нестабильна – пропуски в 4 последних матчах Ла Лиги и 1.00 пропуска в среднем. Важнейшее психологическое преимущество – хозяева не проигрывают «Эльче» в 12 последних очных встречах и забивают в 12 подряд.

«Эльче»

Гости занимают 17-е место и переживают глубочайший кризис, не выигрывая в 10 последних матчах Ла Лиги. Команда пропускает в 3 последних матчах и демонстрирует слабую оборону – 1.80 пропуска в среднем за последние 5 игр (9 голов). Атака работает на среднем уровне (1.00 гола в среднем). «Эльче» выглядит безнадежно на фоне гранда.

Факты о командах:

«Реал»

Забивает в 20 из 22 последних матчей (1.60 в среднем).

Пропускает в 4 последних матчах (1.00 в среднем).

Не проигрывает «Эльче» в 12 последних очных встречах.

Забивает «Эльче» в 12 последних матчах подряд.

2-е место в турнире (63 очка).

«Эльче»

Не выигрывает в 10 последних матчах Ла Лиги.

Забивает в 3 последних матчах (1.00 в среднем).

Пропускает в 3 последних матчах (1.80 в среднем).

17-е место в турнире (26 очков).

Прогноз на матч «Реал» – «Эльче»

«Реал» имеет колоссальное историческое преимущество и находится в отличной форме. «Эльче» переживает затяжной кризис, много пропускает и не имеет шансов против гранда. Учитывая разницу в классе и статистику личных встреч, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа хозяев с разницей в 2-3 мяча.

