14 марта в 26-м туре Саудовской лиги «Аль-Фат» примет одного из грандов «Аль-Хиляль». Это противостояние середняка, переживающего кризис в обороне, и команды-легенды, не проигрывающей 20 матчей подряд в чемпионате и имеющей лучшую атаку лиги.

«Аль-Фат»

Хозяева занимают 12-е место и демонстрируют нестабильную игру. Команда забивает в 4 последних матчах (1.60 гола в среднем за последние 5 игр), но оборона «Аль-Фата» катастрофична – пропуски в 12 последних матчах и 2.20 пропуска в среднем. Матиас Варгас с 9 голами – лидер атак. Несмотря на то, что хозяева забивают «Аль-Хилялю» в 3 последних очных встречах, общая статистика удручает: 7 поражений в 7 последних матчах.

«Аль-Хиляль»

Гости занимают 3-е место и находятся в феноменальной форме, не проигрывая в 20 последних матчах Высшей лиги и в 28 последних матчах в целом. Команда имеет лучшую атаку турнира – 66 голов в 25 матчах (2.64 в среднем) и демонстрирует мощную результативность: 2.60 гола в среднем за последние 5 игр (13 мячей). Маркос Леонардо с 19 голами – лидер атак. Психологическое преимущество подавляющее: 7 побед в 7 последних очных встречах и голы в 12 последних матчах против соперника.

Факты о командах:

«Аль-Фат»

Забивает в 4 последних матчах (1.60 в среднем).

Пропускает в 12 последних матчах (2.20 в среднем).

Забивает «Аль-Хилялю» в 3 последних очных встречах.

7 поражений в 7 последних матчах с «Аль-Хилялем».

12-е место в турнире (28 очков).

«Аль-Хиляль»

Не проигрывает в 20 последних матчах лиги, 28 матчей без поражений.

Лучшая атака турнира (66 голов).

Забивает в 6 последних матчах (2.60 в среднем).

Побеждает «Аль-Фат» в 7 последних очных встречах.

3-е место в турнире (61 очко).

Прогноз на матч «Аль-Фат» – «Аль-Хиляль»

«Аль-Хиляль» имеет колоссальное преимущество в классе, форме и истории личных встреч. «Аль-Фат» переживает кризис в обороне и не имеет ресурсов для борьбы с грандом. Учитывая разницу в классе и статистику, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа гостей с разницей в 2-3 мяча.

