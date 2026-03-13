Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аль-Фат» – «Аль-Хиляль»: прогноз и ставки на матч 14 марта 2026 с коэффициентом 1.67

13 марта 2026 9:12
Аль-Фат - Аль-Хиляль
14 мар. 2026, суббота 22:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Перейти в онлайн матча
1.67
Фора «Аль-Хиляля» (-1.5)
Сделать ставку

14 марта в 26-м туре Саудовской лиги «Аль-Фат» примет одного из грандов «Аль-Хиляль». Это противостояние середняка, переживающего кризис в обороне, и команды-легенды, не проигрывающей 20 матчей подряд в чемпионате и имеющей лучшую атаку лиги.

«Аль-Фат»

Хозяева занимают 12-е место и демонстрируют нестабильную игру. Команда забивает в 4 последних матчах (1.60 гола в среднем за последние 5 игр), но оборона «Аль-Фата» катастрофична – пропуски в 12 последних матчах и 2.20 пропуска в среднем. Матиас Варгас с 9 голами – лидер атак. Несмотря на то, что хозяева забивают «Аль-Хилялю» в 3 последних очных встречах, общая статистика удручает: 7 поражений в 7 последних матчах.

«Аль-Хиляль»

Гости занимают 3-е место и находятся в феноменальной форме, не проигрывая в 20 последних матчах Высшей лиги и в 28 последних матчах в целом. Команда имеет лучшую атаку турнира – 66 голов в 25 матчах (2.64 в среднем) и демонстрирует мощную результативность: 2.60 гола в среднем за последние 5 игр (13 мячей). Маркос Леонардо с 19 голами – лидер атак. Психологическое преимущество подавляющее: 7 побед в 7 последних очных встречах и голы в 12 последних матчах против соперника.

Факты о командах:

«Аль-Фат»

  • Забивает в 4 последних матчах (1.60 в среднем).
  • Пропускает в 12 последних матчах (2.20 в среднем).
  • Забивает «Аль-Хилялю» в 3 последних очных встречах.
  • 7 поражений в 7 последних матчах с «Аль-Хилялем».
  • 12-е место в турнире (28 очков).

«Аль-Хиляль»

  • Не проигрывает в 20 последних матчах лиги, 28 матчей без поражений.
  • Лучшая атака турнира (66 голов).
  • Забивает в 6 последних матчах (2.60 в среднем).
  • Побеждает «Аль-Фат» в 7 последних очных встречах.
  • 3-е место в турнире (61 очко).

Прогноз на матч «Аль-Фат» – «Аль-Хиляль»

«Аль-Хиляль» имеет колоссальное преимущество в классе, форме и истории личных встреч. «Аль-Фат» переживает кризис в обороне и не имеет ресурсов для борьбы с грандом. Учитывая разницу в классе и статистику, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа гостей с разницей в 2-3 мяча.

Рекомендованные ставки:

  • Фора «Аль-Хиляля» (-1.5) – коэффициент 1.67.
  • Инд. тотал «Аль-Хиляля» больше 1.5

1.67
Фора «Аль-Хиляля» (-1.5)
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хиляль Аль-Фат
Другие прогнозы
13.03.2026
14:00
1.78
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Полтава - Карпаты
Тотал меньше 2.5 голов
13.03.2026
19:00
2.00
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Динамо К - Оболонь
Фора «Динамо» (-1.5)
13.03.2026
19:30
1.55
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Динамо Мх - Оренбург
Победа «Динамо» Махачкала с форой (0)
13.03.2026
22:00
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Кадисия - Аль-Ахли
Обе забьют – ДА
13.03.2026
22:00
2.15
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Фейха - Аль-Иттифак
Победа «Аль-Фейхи»
13.03.2026
22:00
2.20
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Рияд - Аль-Иттихад
Фора «Аль-Иттихада» (-1.5)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 