23 мая в рамках 11-го тура казахстанской Премьер-лиги встретятся «Кайрат» и «Кайсар». Хозяева занимают 1-е место с 25 очками после 11 туров – уверенно лидируют в чемпионате. Гости располагаются на 12-й строчке с 9 очками – зона вылета. Ожидается доминирование лидера.

«Кайрат»

Алматинский клуб находится в фантастической форме: 14 матчей без поражений в чемпионате. Команда имеет больше всех побед (7), лучшую разницу мячей (+11) и больше всех забитых голов (17). «Кайрат» забивает в 8 последних матчах подряд и в 10 последних матчах во всех турнирах. В последних 5 играх команда забила 7 голов (1.40 в среднем) и пропустила 5 (1.00 в среднем). В прошлом туре была одержана победа над «Женисом» (2:1). Лучший бомбардир Жоржинью (5 голов в 17 матчах) – главная угроза.

«Кайсар»

Кызылординский клуб находится в кризисе: 12 матчей без побед в гостях. Команда пропускает в 7 последних матчах подряд и в 9 последних матчах во всех турнирах. В последних 5 играх «Кайсар» забил 5 голов (1.00 в среднем) и пропустил 8 (1.60 в среднем). В прошлом туре была одержана победа над «Тоболом» (2:1). Лучший бомбардир Адилет Кенесбек (2 гола в 4 матчах) – главная надежда.

Факты о командах:

«Кайрат»

Занимает 1-е место, набрав 25 очков после 11 туров

14 матчей без поражений в чемпионате

Больше всех побед – 7

Лучшая разница мячей – +11

Больше всех забитых голов – 17

Забивает в 8 последних матчах чемпионата

Забивает в 10 последних матчах (все турниры)

Пропускает в 3 последних матчах подряд

В среднем: 1.40 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Жоржинью (5 голов в 17 матчах)

«Кайсар»

Занимает 12-е место, набрав 9 очков после 11 туров

12 матчей без побед в гостях

Пропускает в 7 последних матчах подряд

Пропускает в 9 последних матчах (все турниры)

Забивает в 7 из 9 последних матчей

В среднем: 1.00 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Адилет Кенесбек (2 гола в 4 матчах)

История личных встреч

«Кайрат» не проигрывает в 12 из 13 последних домашних матчей против «Кайсара»

«Кайрат» забивает в 3 последних матчах против этого соперника

«Кайсар» забивает в 3 последних матчах против «Кайрата»

В текущем сезоне «Кайрат» выиграл в гостях 2:1

Прогноз на матч «Кайрат» – «Кайсар»

«Кайрат» – абсолютный доминатор чемпионата: 14 матчей без поражений, лучшая атака и оборона. «Кайсар» – аутсайдер с ужасной выездной статистикой (12 матчей без побед в гостях). Однако «Кайсар» регулярно забивает «Кайрату» (в 3 последних очных встречах) и вообще забивает в 7 из 9 последних матчей. При этом «Кайрат» пропускает в 3 последних матчах подряд. Учитывая разницу в классе и домашнюю крепость хозяев, «Кайрат» обязан побеждать, но гости способны отличиться.

Рекомендованные ставки: