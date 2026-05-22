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«Кайрат» – «Кайсар»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.4

22 мая 2026 10:00
Кайрат - Кайсар
23 мая 2026, суббота 16:00 | Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
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1.40
Победа «Кайрата»
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23 мая в рамках 11-го тура казахстанской Премьер-лиги встретятся «Кайрат» и «Кайсар». Хозяева занимают 1-е место с 25 очками после 11 туров – уверенно лидируют в чемпионате. Гости располагаются на 12-й строчке с 9 очками – зона вылета. Ожидается доминирование лидера.

«Кайрат»

Алматинский клуб находится в фантастической форме: 14 матчей без поражений в чемпионате. Команда имеет больше всех побед (7), лучшую разницу мячей (+11) и больше всех забитых голов (17). «Кайрат» забивает в 8 последних матчах подряд и в 10 последних матчах во всех турнирах. В последних 5 играх команда забила 7 голов (1.40 в среднем) и пропустила 5 (1.00 в среднем). В прошлом туре была одержана победа над «Женисом» (2:1). Лучший бомбардир Жоржинью (5 голов в 17 матчах) – главная угроза.

«Кайсар»

Кызылординский клуб находится в кризисе: 12 матчей без побед в гостях. Команда пропускает в 7 последних матчах подряд и в 9 последних матчах во всех турнирах. В последних 5 играх «Кайсар» забил 5 голов (1.00 в среднем) и пропустил 8 (1.60 в среднем). В прошлом туре была одержана победа над «Тоболом» (2:1). Лучший бомбардир Адилет Кенесбек (2 гола в 4 матчах) – главная надежда.

Факты о командах:

«Кайрат»

  • Занимает 1-е место, набрав 25 очков после 11 туров
  • 14 матчей без поражений в чемпионате
  • Больше всех побед – 7
  • Лучшая разница мячей – +11
  • Больше всех забитых голов – 17
  • Забивает в 8 последних матчах чемпионата
  • Забивает в 10 последних матчах (все турниры)
  • Пропускает в 3 последних матчах подряд
  • В среднем: 1.40 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Жоржинью (5 голов в 17 матчах)

«Кайсар»

  • Занимает 12-е место, набрав 9 очков после 11 туров
  • 12 матчей без побед в гостях
  • Пропускает в 7 последних матчах подряд
  • Пропускает в 9 последних матчах (все турниры)
  • Забивает в 7 из 9 последних матчей
  • В среднем: 1.00 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Адилет Кенесбек (2 гола в 4 матчах)

История личных встреч

  • «Кайрат» не проигрывает в 12 из 13 последних домашних матчей против «Кайсара»
  • «Кайрат» забивает в 3 последних матчах против этого соперника
  • «Кайсар» забивает в 3 последних матчах против «Кайрата»
  • В текущем сезоне «Кайрат» выиграл в гостях 2:1

Прогноз на матч «Кайрат» – «Кайсар»

«Кайрат» – абсолютный доминатор чемпионата: 14 матчей без поражений, лучшая атака и оборона. «Кайсар» – аутсайдер с ужасной выездной статистикой (12 матчей без побед в гостях). Однако «Кайсар» регулярно забивает «Кайрату» (в 3 последних очных встречах) и вообще забивает в 7 из 9 последних матчей. При этом «Кайрат» пропускает в 3 последних матчах подряд. Учитывая разницу в классе и домашнюю крепость хозяев, «Кайрат» обязан побеждать, но гости способны отличиться.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Кайрат» – коэффициент 1.4
  • Обе забьют – да

1.40
Победа «Кайрата»
Сделать ставку
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Автор: Бестужев Павел
Казахстан. Премьер-лига
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