23 мая в рамках 11-го тура казахстанской Премьер-лиги встретятся «Кайрат» и «Кайсар». Хозяева занимают 1-е место с 25 очками после 11 туров – уверенно лидируют в чемпионате. Гости располагаются на 12-й строчке с 9 очками – зона вылета. Ожидается доминирование лидера.
«Кайрат»
Алматинский клуб находится в фантастической форме: 14 матчей без поражений в чемпионате. Команда имеет больше всех побед (7), лучшую разницу мячей (+11) и больше всех забитых голов (17). «Кайрат» забивает в 8 последних матчах подряд и в 10 последних матчах во всех турнирах. В последних 5 играх команда забила 7 голов (1.40 в среднем) и пропустила 5 (1.00 в среднем). В прошлом туре была одержана победа над «Женисом» (2:1). Лучший бомбардир Жоржинью (5 голов в 17 матчах) – главная угроза.
«Кайсар»
Кызылординский клуб находится в кризисе: 12 матчей без побед в гостях. Команда пропускает в 7 последних матчах подряд и в 9 последних матчах во всех турнирах. В последних 5 играх «Кайсар» забил 5 голов (1.00 в среднем) и пропустил 8 (1.60 в среднем). В прошлом туре была одержана победа над «Тоболом» (2:1). Лучший бомбардир Адилет Кенесбек (2 гола в 4 матчах) – главная надежда.
Факты о командах:
«Кайрат»
- Занимает 1-е место, набрав 25 очков после 11 туров
- 14 матчей без поражений в чемпионате
- Больше всех побед – 7
- Лучшая разница мячей – +11
- Больше всех забитых голов – 17
- Забивает в 8 последних матчах чемпионата
- Забивает в 10 последних матчах (все турниры)
- Пропускает в 3 последних матчах подряд
- В среднем: 1.40 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
- Лучший бомбардир: Жоржинью (5 голов в 17 матчах)
«Кайсар»
- Занимает 12-е место, набрав 9 очков после 11 туров
- 12 матчей без побед в гостях
- Пропускает в 7 последних матчах подряд
- Пропускает в 9 последних матчах (все турниры)
- Забивает в 7 из 9 последних матчей
- В среднем: 1.00 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
- Лучший бомбардир: Адилет Кенесбек (2 гола в 4 матчах)
История личных встреч
- «Кайрат» не проигрывает в 12 из 13 последних домашних матчей против «Кайсара»
- «Кайрат» забивает в 3 последних матчах против этого соперника
- «Кайсар» забивает в 3 последних матчах против «Кайрата»
- В текущем сезоне «Кайрат» выиграл в гостях 2:1
Прогноз на матч «Кайрат» – «Кайсар»
«Кайрат» – абсолютный доминатор чемпионата: 14 матчей без поражений, лучшая атака и оборона. «Кайсар» – аутсайдер с ужасной выездной статистикой (12 матчей без побед в гостях). Однако «Кайсар» регулярно забивает «Кайрату» (в 3 последних очных встречах) и вообще забивает в 7 из 9 последних матчей. При этом «Кайрат» пропускает в 3 последних матчах подряд. Учитывая разницу в классе и домашнюю крепость хозяев, «Кайрат» обязан побеждать, но гости способны отличиться.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Кайрат» – коэффициент 1.4
- Обе забьют – да