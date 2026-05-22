23 мая в рамках 30-го тура украинской Премьер-лиги встретятся «Эпицентр» и «Полтава». Хозяева занимают 12-е место с 31 очком после 29 туров. Гости располагаются на последнем 16-м месте с 12 очками – команда уже вылетела из лиги. Ожидается уверенная победа хозяев.

«Эпицентр»

Команда подходит к матчу в отличной форме: шесть матчей без поражений. «Эпицентр» забивает в 5 последних матчах подряд и в 4 последних очных встречах против «Полтавы». В последних 5 играх «Эпицентр» забил 10 голов (2.00 в среднем) и пропустил 9 (1.80 в среднем). Атака работает мощно, но оборона не без проблем – пропускает в 5 последних матчах подряд. В прошлом туре была зафиксирована ничья с «Металлистом 1925» (1:1).

«Полтава»

Гости находятся в глубочайшем кризисе: три поражения подряд. Команда пропускает в 26 последних матчах подряд – это феноменальная антисерия. В последних 5 играх «Полтава» забила всего 3 гола (0.60 в среднем) и пропустила 13 (2.60 в среднем). Оборона – катастрофа: более двух с половиной голов за игру. В прошлом туре последовало поражение от «Динамо Киев» (0:2). Лучший бомбардир Максим Марусич (4 гола в 20 матчах) – не способен тащить такую слабую команду.

Факты о командах:

«Эпицентр»

Занимает 12-е место, набрав 31 очко после 29 туров

Шесть матчей без поражений

Забивает в 5 последних матчах подряд

Пропускает в 5 последних матчах подряд

В среднем: 2.00 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

«Полтава»

Занимает 16-е место (последнее, вылет), набрав 12 очков после 29 туров

Три поражения подряд

Забивает в 3 последних матчах подряд

Пропускает в 26 последних матчах подряд

Пропускает в 29 последних матчах (все турниры)

В среднем: 0.60 забито, 2.60 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Максим Марусич (4 гола в 20 матчах)

История личных встреч

«Эпицентр» побеждает в 4 последних очных матчах против «Полтавы»

«Эпицентр» забивает в 4 последних матчах против этого соперника

В текущем сезоне «Эпицентр» выиграл в гостях 3:0

Прогноз на матч «Эпицентр» – «Полтава»

«Полтава» – абсолютный аутсайдер: последнее место, 26 матчей подряд с пропущенными голами, 2.60 пропущенных в среднем за последние 5 игр. Команда уже вылетела и не имеет мотивации. «Эпицентр» же в отличной форме: 6 матчей без поражений, мощная атака (2.00 гола за игру), плюс 4 победы подряд в очных встречах. Хозяева должны уверенно побеждать, а их атака способна забить сколько угодно такой дырявой обороне. «Полтава» забивает в 3 последних матчах, но этого явно недостаточно, чтобы спасти матч.

Рекомендованные ставки: