14 марта в 29-м туре Серии А «Удинезе» примет «Ювентус». Это противостояние середняка, демонстрирующего стабильную игру, и гранда, переживающего кризис в обороне. Хозяева имеют историческое преимущество на своем поле, гости штампуют голы, но катастрофически пропускают.
«Удинезе»
Фриульцы занимают 11-е место и демонстрируют сбалансированную игру, забивая и пропуская в среднем по 1.40 гола за последние 5 игр. Команда забивает в 6 из 8 последних матчей и выглядит уверенно на своем поле. Важное преимущество – «Удинезе» имеет положительную статистику домашних встреч против «Ювентуса».
«Ювентус»
«Бьянконери» занимают 6-е место и демонстрируют мощную атаку: 2.40 гола в среднем за последние 5 игр (12 забитых мячей) и голы в 3 последних матчах. Кенан Йылдыз с 13 голами – лидер атак. Однако оборона «Ювентуса» катастрофична – 2.40 пропуска в среднем за последние 5 игр (12 голов) и пропуски в 8 из 10 последних матчей. Психологическое преимущество – гости побеждают «Удинезе» в 4 последних очных встречах.
Факты о командах:
«Удинезе»
- Забивает в 6 из 8 последних матчей (1.40 в среднем).
- Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.
- Положительная статистика домашних встреч с «Ювентусом».
- 11-е место в турнире (36 очков).
«Ювентус»
- Забивает в 3 последних матчах (2.40 в среднем).
- Пропускает в 8 из 10 последних матчей (2.40 в среднем).
- Побеждает «Удинезе» в 4 последних очных встречах.
- 6-е место в турнире (50 очков).
Прогноз на матч «Удинезе» – «Ювентус»
«Удинезе» будет играть от обороны, используя домашние стены. «Ювентус» мощно атакует, но катастрофически пропускает. Учитывая, что гости стабильно забивают в очных встречах, но их оборона уязвима, наиболее вероятным исходом выглядит результативная игра с преимуществом гостей.
Рекомендованные ставки:
- Обе забьют – ДА – коэффициент 1.98.
- Тотал больше 2.5 голов