14 марта в 29-м туре Серии А «Удинезе» примет «Ювентус». Это противостояние середняка, демонстрирующего стабильную игру, и гранда, переживающего кризис в обороне. Хозяева имеют историческое преимущество на своем поле, гости штампуют голы, но катастрофически пропускают.

«Удинезе»

Фриульцы занимают 11-е место и демонстрируют сбалансированную игру, забивая и пропуская в среднем по 1.40 гола за последние 5 игр. Команда забивает в 6 из 8 последних матчей и выглядит уверенно на своем поле. Важное преимущество – «Удинезе» имеет положительную статистику домашних встреч против «Ювентуса».

«Ювентус»

«Бьянконери» занимают 6-е место и демонстрируют мощную атаку: 2.40 гола в среднем за последние 5 игр (12 забитых мячей) и голы в 3 последних матчах. Кенан Йылдыз с 13 голами – лидер атак. Однако оборона «Ювентуса» катастрофична – 2.40 пропуска в среднем за последние 5 игр (12 голов) и пропуски в 8 из 10 последних матчей. Психологическое преимущество – гости побеждают «Удинезе» в 4 последних очных встречах.

Факты о командах:

«Удинезе»

Забивает в 6 из 8 последних матчей (1.40 в среднем).

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.

Положительная статистика домашних встреч с «Ювентусом».

11-е место в турнире (36 очков).

«Ювентус»

Забивает в 3 последних матчах (2.40 в среднем).

Пропускает в 8 из 10 последних матчей (2.40 в среднем).

Побеждает «Удинезе» в 4 последних очных встречах.

6-е место в турнире (50 очков).

Прогноз на матч «Удинезе» – «Ювентус»

«Удинезе» будет играть от обороны, используя домашние стены. «Ювентус» мощно атакует, но катастрофически пропускает. Учитывая, что гости стабильно забивают в очных встречах, но их оборона уязвима, наиболее вероятным исходом выглядит результативная игра с преимуществом гостей.

Рекомендованные ставки: