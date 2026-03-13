14 марта 2026 года в 20:30 состоится поединок 21-го тура российской Премьер-Лиги. Крайне неуступчивая «Балтика» Андрея Талалаева примет нестабильный ЦСКА.

«Балтика»

Команда Андрея Талалаева еще не побеждала в весенней части сезона, но справедливости ради «Балтика» дважды успела сыграть против «Зенита» (РПЛ + Кубок), а затем упустила три очка в поединке с «Ростовом». Команда из Калининграда остается одним их самых сложных соперников в Премьер-лиге, располагая лучшей обороной в элитном футбольном дивизионе России.

Последние три игры:

Ростов – Балтика 1:1

Балтика – Зенит 0:1

Зенит – Балтика 1:0

ЦСКА

«Армейцев» прилично лихорадит. ЦСКА потерпел два поражения в РПЛ, но на фоне провалов в чемпионате вынес «Краснодар» в первом (и очень скандальном) матче полуфинала Кубка России. Как бы там ни было, в целом подопечные Фабио Челестини не оправдывают выданных авансов.

Последние три игры:

ЦСКА – Динамо 1:4

ЦСКА – Краснодар 3:1

Ахмат – ЦСКА 1:0

Очные встречи

ЦСКА – Балтика 1:0

ЦСКА – Балтика 1:1 (победа калининградцев в серии пенальти, Кубок)

Балтика – ЦСКА 0:2

Прогноз на матч «Балтика» – ЦСКА

ЦСКА, очень прилично укрепившийся в зимнее ТО, с треском заваливает рестарт сезона. «Балтика» также идет без побед, но настроена максимально решительно. Полагаем, что команда Андрея Талалаева создаст массу проблем гостям из столицы и как минимум не уступит на своем поле. В идеале – «Балтика» заберет полновесные три очка.

Прогноз: победа «Балтики» с форой 0, коэффициент – 1,90. Прогноз на счет – 1:0/1:1.