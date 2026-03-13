14 марта в 26-м туре Бундеслиги «Гамбург» примет «Кельн». Это противостояние двух равных по классу команд, переживающих проблемы в обороне. Хозяева имеют историческое преимущество на своем поле и стабильно забивают, гости находятся в затяжном кризисе и катастрофически пропускают.
«Гамбург»
Северяне занимают 10-е место и демонстрируют нестабильную игру. Команда забивает в 6 из 8 последних матчей (1.40 гола в среднем за последние 5 игр) и имеет историческое преимущество над «Кельном», не проигрывая в 5 из 7 последних домашних встреч. Однако оборона «Гамбурга» нестабильна – пропуски в 5 последних матчах и 1.40 пропуска в среднем.
«Кельн»
«Козлы» занимают 14-е место и переживают затяжной кризис, не выигрывая в 5 последних матчах и пропуская в 5 подряд. Оборона «Кельна» катастрофична – 2.20 пропуска в среднем за последние 5 игр (11 голов). Атака работает слабо (1.00 гола в среднем). Важный фактор – гости забивают «Гамбургу» в 5 из 7 последних очных встреч и в 10 из 12 последних матчей в целом.
Факты о командах:
«Гамбург»
- Забивает в 6 из 8 последних матчей (1.40 в среднем).
- Пропускает в 5 последних матчах (1.40 в среднем).
- Не проигрывает «Кельну» в 5 из 7 последних домашних встреч.
- 10-е место в турнире (29 очков).
«Кельн»
- Не выигрывает в 5 последних матчах.
- Пропускает в 5 последних матчах (2.20 в среднем).
- Забивает в среднем 1.00 гола за игру.
- Забивает «Гамбургу» в 5 из 7 последних очных встреч.
- 14-е место в турнире (24 очка).
Прогноз на матч «Гамбург» – «Кельн»
«Гамбург» имеет историческое преимущество и стабильно забивает. «Кельн» переживает кризис, катастрофически пропускает, но традиционно забивает хозяевам. Учитывая, что обе команды пропускают, а гости стабильно отличаются в очных встречах, наиболее вероятным исходом выглядит победа хозяев в результативном матче.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Гамбурга» – коэффициент 2.12.
- Обе забьют – ДА