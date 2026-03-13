14 марта в 26-м туре Бундеслиги «Гамбург» примет «Кельн». Это противостояние двух равных по классу команд, переживающих проблемы в обороне. Хозяева имеют историческое преимущество на своем поле и стабильно забивают, гости находятся в затяжном кризисе и катастрофически пропускают.

«Гамбург»

Северяне занимают 10-е место и демонстрируют нестабильную игру. Команда забивает в 6 из 8 последних матчей (1.40 гола в среднем за последние 5 игр) и имеет историческое преимущество над «Кельном», не проигрывая в 5 из 7 последних домашних встреч. Однако оборона «Гамбурга» нестабильна – пропуски в 5 последних матчах и 1.40 пропуска в среднем.

«Кельн»

«Козлы» занимают 14-е место и переживают затяжной кризис, не выигрывая в 5 последних матчах и пропуская в 5 подряд. Оборона «Кельна» катастрофична – 2.20 пропуска в среднем за последние 5 игр (11 голов). Атака работает слабо (1.00 гола в среднем). Важный фактор – гости забивают «Гамбургу» в 5 из 7 последних очных встреч и в 10 из 12 последних матчей в целом.

Факты о командах:

«Гамбург»

Забивает в 6 из 8 последних матчей (1.40 в среднем).

Пропускает в 5 последних матчах (1.40 в среднем).

Не проигрывает «Кельну» в 5 из 7 последних домашних встреч.

10-е место в турнире (29 очков).

«Кельн»

Не выигрывает в 5 последних матчах.

Пропускает в 5 последних матчах (2.20 в среднем).

Забивает в среднем 1.00 гола за игру.

Забивает «Гамбургу» в 5 из 7 последних очных встреч.

14-е место в турнире (24 очка).

Прогноз на матч «Гамбург» – «Кельн»

«Гамбург» имеет историческое преимущество и стабильно забивает. «Кельн» переживает кризис, катастрофически пропускает, но традиционно забивает хозяевам. Учитывая, что обе команды пропускают, а гости стабильно отличаются в очных встречах, наиболее вероятным исходом выглядит победа хозяев в результативном матче.

Рекомендованные ставки: