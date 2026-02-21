21 февраля в 13:30 в 23-м туре чемпионата Турции «Эюпспор» примет «Генчлербирлиги». Хозяева идут на 16-м месте с 18 очками, гости занимают 12-ю строчку (23 очка). По текущим тенденциям это матч команд, которые регулярно забивают, но при этом часто допускают ошибки в обороне: «Эюпспор» пропускает уже 13 туров подряд, а «Генчлербирлиги» – в 6 последних матчах лиги.

«Эюпспор»

Прошлый матч чемпионата для «Эюпспора» получился тяжелым – поражение от «Галатасарая» 1:5. Однако команда сохраняет важный атакующий тренд: забивает в 5 последних матчах Суперлиги и в целом – в 8 последних играх. Лучший бомбардир – Умут Бозок (6 голов в 22 матчах).

Форма по последним пяти встречам противоречивая: 9 забитых и 12 пропущенных. Средние 1.80 гола за матч в атаке выглядят неплохо, но 2.40 пропущенных – это главный фактор, из-за которого «Эюпспор» остается в зоне риска по таблице и не может стабильно набирать очки, особенно дома (6 домашних матчей без побед).

«Генчлербирлиги»

«Генчлербирлиги» в прошлом туре сыграл 2:2 с «Ризеспором» и также продолжает серию с голами: команда забивает в 6 последних матчах Суперлиги и вообще – в 10 матчах подряд. Лучший бомбардир – Секу Койта (6 голов в 22 матчах).

По последним пяти играм показатели близки к сопернику: 8 забитых и 10 пропущенных, то есть в среднем 1.60 гола за матч при 2.00 пропущенных. Проблема гостей – слабая реализация преимущества по игре в гостях: «Генчлербирлиги» не выигрывает в 6 последних выездных матчах чемпионата, поэтому даже при неплохой атаке очки набираются нестабильно.

Факты о командах

«Эюпспор»

16-е место после 22 туров: 18 очков.

Забивает в 5 последних матчах Суперлиги и в 8 последних матчах в целом.

Пропускает в 13 последних матчах чемпионата и в 17 матчах подряд суммарно.

Последние 5 игр: 9 забито, 12 пропущено (в среднем 1.80 / 2.40).

Дома не выигрывает в 6 последних матчах чемпионата.

«Генчлербирлиги»

12-е место после 22 туров: 23 очка.

Забивает в 6 последних матчах Суперлиги и в 10 матчах подряд.

Пропускает в 6 последних матчах чемпионата.

Последние 5 игр: 8 забито, 10 пропущено (в среднем 1.60 / 2.00).

На выезде не выигрывает в 6 последних матчах Суперлиги.

Прогноз на матч «Эюпспор» – «Генчлербирлиги»

По исходным данным обе команды подходят к игре с ярко выраженным перекосом в сторону атаки и уязвимостью в защите. «Эюпспор» почти гарантирует гол, но при этом слишком много пропускает, а «Генчлербирлиги» стабильно забивает сериями, но на выезде редко конвертирует моменты в победы. В такой конфигурации логичнее смотреть в сторону результативного матча, где оба клуба найдут свои моменты.

Главная ставка здесь – на обмен голами: серии забитых у обеих сторон подкреплены и статистикой последних пяти матчей, и устойчивыми сериями по чемпионату, а оборонительные показатели остаются слабым местом и у хозяев, и у гостей.

Рекомендованные ставки: