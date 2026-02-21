Введите ваш ник на сайте
«Аланьяспор» – «Истанбул»: прогноз и ставки на матч 21 февраля 2026 с коэффициентом 1.85

21 февраля 2026 9:07
Аланьяспор - Истанбул Башакшехир
21 февр. 2026, суббота 16:00 | Турция. Суперлига, 23 тур
1.85
Тотал больше 2.5
21 февраля в рамках 23-го тура чемпионата Турции «Аланьяспор» на своем поле примет «Истанбул». Хозяева занимают 10-е место с 26 очками после 22 туров, тогда как гости располагаются на 6-й позиции с 33 баллами. Обе команды подходят к матчу с высокой результативностью в последних встречах.

«Аланьяспор»

Команда стабильно отличается в атаке – забивает в 6 последних матчах чемпионата. В последних 5 играх «Аланьяспор» забил 10 мячей, однако пропустил 7. Лучший бомбардир – Стив Мунье (7 голов в 14 матчах). При этом оборона команды допускает ошибки – пропущенные мячи в 5 последних матчах турнира.

«Истанбул»

Гости демонстрируют уверенную атакующую игру – забивают в 13 матчах подряд в чемпионате. В последних 5 играх команда отличилась 13 раз, пропустив 7. Лучший бомбардир – Эльдор Шомуродов (16 голов в 31 матче). «Истанбул» не проигрывает в 9 из 11 последних матчей и стабильно набирает очки.

Факты о командах:

«Аланьяспор»

  • 10-е место после 22 туров – 26 очков
  • Забивает в 6 последних матчах чемпионата
  • Пропускает в 5 последних матчах
  • В среднем 2.00 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Побеждает «Истанбул» в 3 последних очных матчах дома

«Истанбул»

  • 6-е место после 22 туров – 33 очка
  • Забивает в 13 матчах подряд
  • Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей
  • В среднем 2.60 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в 4 последних матчах против «Аланьяспора»

Прогноз на матч «Аланьяспор» – «Истанбул»

С учетом атакующей формы обеих команд и регулярных пропущенных мячей с обеих сторон, можно ожидать результативную встречу. «Истанбул» выглядит более стабильным по дистанции, однако хозяева традиционно опасны на своем поле.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Истанбула» больше 1.5

1.85
Тотал больше 2.5
Автор: Мещеряков Денис
Турция. Суперлига Истанбул Башакшехир Аланьяспор
