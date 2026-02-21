21 февраля в рамках 23-го тура чемпионата Турции «Аланьяспор» на своем поле примет «Истанбул». Хозяева занимают 10-е место с 26 очками после 22 туров, тогда как гости располагаются на 6-й позиции с 33 баллами. Обе команды подходят к матчу с высокой результативностью в последних встречах.

«Аланьяспор»

Команда стабильно отличается в атаке – забивает в 6 последних матчах чемпионата. В последних 5 играх «Аланьяспор» забил 10 мячей, однако пропустил 7. Лучший бомбардир – Стив Мунье (7 голов в 14 матчах). При этом оборона команды допускает ошибки – пропущенные мячи в 5 последних матчах турнира.

«Истанбул»

Гости демонстрируют уверенную атакующую игру – забивают в 13 матчах подряд в чемпионате. В последних 5 играх команда отличилась 13 раз, пропустив 7. Лучший бомбардир – Эльдор Шомуродов (16 голов в 31 матче). «Истанбул» не проигрывает в 9 из 11 последних матчей и стабильно набирает очки.

Факты о командах:

«Аланьяспор»

10-е место после 22 туров – 26 очков

Забивает в 6 последних матчах чемпионата

Пропускает в 5 последних матчах

В среднем 2.00 гола за игру (последние 5 матчей)

Побеждает «Истанбул» в 3 последних очных матчах дома

«Истанбул»

6-е место после 22 туров – 33 очка

Забивает в 13 матчах подряд

Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей

В среднем 2.60 гола за игру (последние 5 матчей)

Забивает в 4 последних матчах против «Аланьяспора»

Прогноз на матч «Аланьяспор» – «Истанбул»

С учетом атакующей формы обеих команд и регулярных пропущенных мячей с обеих сторон, можно ожидать результативную встречу. «Истанбул» выглядит более стабильным по дистанции, однако хозяева традиционно опасны на своем поле.

Рекомендованные ставки: