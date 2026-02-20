21 февраля 2026 года в 17:30 состоится поединок 23-го тура чемпионата Германии. В столицу в гости к «Униону» пожалует леверкузенский «Байер».

«Унион»

Команда Штеффена Баумгарта расположилась аккурат в середине таблицы БЛ, занимая десятое место. Очевидно, что берлинцы никоим образом не смогут добраться до зоны еврокубков (отрыв – космос), но в то же время маловероятно, что «Унион» будет вовлечен в борьбу за выживание.

Последние три игры:

Гамбург – Унион 3:2

Унион – Айнтрахт 1:1

Хоффенхайм – Унион 3:1

«Байер»

В мид-уик подопечные Каспера Юльманна сделали весомую заявку на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Фармацевты» грохнули на выезде «Олимпиакос» (2:0) и теперь спокойно готовятся к «ответке», которая состоится в Леверкузене.

Что касается внутренней арены, то «Байер» ведет отчаянную борьбу за место в топ-4, отставая от «Штутгарта» всего лишь на три очка.

Последние три игры:

Олимпиакос – Байер 0:2

Байер – Санкт-Паули 4:0

Боруссия Менхенгладбах – Байер 1:1

Очные встречи

Байер – Унион 2:0

Байер – Унион 0:0

Унион – Байер 1:2

Прогноз на матч «Унион» – «Байер»

«Унион» не подарок для любого соперника и «Байер» не станет исключением. «Аптекарей» ждет крайне непростой визит в Берлин и не исключено, что подопечные Юльманна потеряют очки. Столичные редко уходят с поля без забитого гола, а группа атаки «Байера» и вовсе входит в топ-5 Бундеслиги. Ждем обмена результативными ударами.

Прогноз: обе забьют, коэффициент 1,70. Прогноз на счет – 1:1.