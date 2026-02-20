Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Унион» – «Байер»: прогноз и ставки на матч 21 февраля 2026 с коэффициентом 1.70

20 февраля 2026 9:50
Унион - Байер
21 февр. 2026, суббота 17:30 | Германия. Бундеслига, 23 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Обе забьют
Сделать ставку

21 февраля 2026 года в 17:30 состоится поединок 23-го тура чемпионата Германии. В столицу в гости к «Униону» пожалует леверкузенский «Байер».

«Унион»

Команда Штеффена Баумгарта расположилась аккурат в середине таблицы БЛ, занимая десятое место. Очевидно, что берлинцы никоим образом не смогут добраться до зоны еврокубков (отрыв – космос), но в то же время маловероятно, что «Унион» будет вовлечен в борьбу за выживание.

Последние три игры:

  • Гамбург – Унион 3:2
  • Унион – Айнтрахт 1:1
  • Хоффенхайм – Унион 3:1

«Байер»

В мид-уик подопечные Каспера Юльманна сделали весомую заявку на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Фармацевты» грохнули на выезде «Олимпиакос» (2:0) и теперь спокойно готовятся к «ответке», которая состоится в Леверкузене.

Что касается внутренней арены, то «Байер» ведет отчаянную борьбу за место в топ-4, отставая от «Штутгарта» всего лишь на три очка.

Последние три игры:

  • Олимпиакос – Байер 0:2
  • Байер – Санкт-Паули 4:0
  • Боруссия Менхенгладбах – Байер 1:1

Очные встречи

  • Байер – Унион 2:0
  • Байер – Унион 0:0
  • Унион – Байер 1:2

Прогноз на матч «Унион» – «Байер»

«Унион» не подарок для любого соперника и «Байер» не станет исключением. «Аптекарей» ждет крайне непростой визит в Берлин и не исключено, что подопечные Юльманна потеряют очки. Столичные редко уходят с поля без забитого гола, а группа атаки «Байера» и вовсе входит в топ-5 Бундеслиги. Ждем обмена результативными ударами.

Прогноз: обе забьют, коэффициент 1,70. Прогноз на счет – 1:1.

1.70
Обе забьют
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Германия. Бундеслига Байер Унион
Другие прогнозы
23.02.2026
14:00
1.48
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Александрия - Оболонь
Тотал меньше 2.5
23.02.2026
20:30
1.63
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина - Пиза
«Фиорентина» победит
23.02.2026
22:00
1.60
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат - Аль-Охдуд
Победа «Аль-Фата»
23.02.2026
22:00
1.60
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Кадисия - Аль-Иттифак
Победа «Аль-Кадисии» + ТБ 2.5
23.02.2026
22:00
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Дамак - Аль-Ахли
Тотал больше 2.5
23.02.2026
22:00
1.80
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Шабаб - Аль-Рияд
Фора «Аль-Шабаба» (-1)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 