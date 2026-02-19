Введите ваш ник на сайте
«Динамо Киев» – «Рух»: прогноз и ставки на матч 20 февраля 2026 с коэффициентом 1.80

19 февраля 2026 9:30
Динамо К - Рух
20 февр. 2026, пятница 19:00 | Украина. Премьер-лига, 17 тур
1.80
Победа «Динамо Киев»
20 февраля в 17 туре чемпионата Украины «Динамо Киев» примет «Рух». Матч интересен столкновением двух серий: киевляне стабильно набирают очки и много забивают, а «Рух» идет на впечатляющем отрезке с четырьмя победами подряд. При этом цифры по обороне гостей намекают, что без нервов в Киеве не обойдется.

«Динамо Киев»

Команда занимает 4 место после 16 туров (26 очков) и подходит к игре в хорошей форме. В прошлом матче «Динамо Киев» уверенно обыграло «Верес» (3:0), а в целом в последних 5 встречах забило 11 мячей при 4 пропущенных. Важный маркер перед встречей с активным соперником: «Динамо Киев» забивает в 4 последних турах подряд, а средняя результативность за последние 5 игр – 2.20 гола за матч. В атаке выделяется Виталий Буяльский (6 голов в 18 матчах) – ключевой игрок, через которого команда часто доводит позиционные атаки до удара.

«Рух»

«Рух» идет на 10 месте (19 очков после 16 туров) и выигрывает 4 последних матча в чемпионате, причем в каждом из этих четырех матчей команда забивала. Но есть и обратная сторона: оборона дает слишком много – 12 пропущенных мячей за последние 5 игр и средние 2.40 пропущенных за матч на этом отрезке. Плюс затяжная тенденция: «Рух» пропускает уже в 10 последних матчах. На фоне «Динамо Киев», которое стабильно забивает, это выглядит как уязвимость, которую хозяева обязаны использовать.

Факты о командах

«Динамо Киев»

  • 4 место после 16 туров: 26 очков
  • Побеждает в 4 последних матчах
  • Забивает в 4 последних матчах чемпионата
  • 11 голов за последние 5 игр (в среднем 2.20 за матч)
  • Пропускает 4 мяча за последние 5 игр (в среднем 0.80 за матч)

«Рух»

  • 10 место после 16 туров: 19 очков
  • 4 победы подряд в чемпионате
  • Забивает в 4 последних матчах турнира
  • Пропускает в 10 последних матчах
  • 12 пропущенных за последние 5 игр (в среднем 2.40 за матч)

Прогноз на матч «Динамо Киев» – «Рух»

По текущим данным матч складывается в пользу хозяев. «Рух» сейчас берет очки за счет активности впереди, но его оборонительные показатели слишком тяжелые для выезда к «Динамо Киев», которое держит высокий темп и регулярно находит моменты. Дополнительный плюс для киевлян – история личных встреч: «Динамо Киев» выиграло три последних очных матча и стабильно забивает этому сопернику.

Логика ожиданий такая: «Рух» может создать моменты за счет формы и уверенности после серии побед, но на дистанции 90 минут оборона гостей должна дать киевлянам достаточно пространства, чтобы забрать результат.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Динамо Киев» и тотал больше 2.5 – 1.80

1.80
Победа «Динамо Киев»
Автор: Рассказов Михаил
Украина. Премьер-лига Рух Динамо К
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 