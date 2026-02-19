20 февраля 2026 года в рамках 17 тура чемпионата Украины «Верес» примет на своем поле «СК Полтава». Команды решают разные турнирные задачи: хозяева находятся в середине таблицы, тогда как гости замыкают ее и испытывают серьезные проблемы с обороной.

«Верес»

После 15 туров команда набрала 18 очков и занимает 11 место. Несмотря на поражение от «Динамо Киев» в прошлом туре, «Верес» остается достаточно стабильным – не проигрывает в 7 из 9 последних матчей. В последних 5 играх клуб забил 6 мячей и пропустил всего 4, а также отличался в 4 матчах подряд.

«СК Полтава»

Гости идут на 16 месте с 9 очками. Главной проблемой остается оборона: команда пропускает уже в 14 матчах подряд в рамках чемпионата. За последние 5 игр «СК Полтава» пропустила 8 мячей при среднем показателе 1.60 за игру, что создает серьезные риски в выездных встречах.

Факты о командах

«Верес»

11 место после 15 туров

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

Забивает в 4 матчах подряд

В среднем 0.80 пропущенных за игру (последние 5 матчей)

«СК Полтава»

16 место после 16 туров

Пропускает в 14 матчах подряд

8 пропущенных мячей за последние 5 игр

В среднем 1.60 пропущенных за игру

Прогноз на матч «Верес» – «СК Полтава»

С учетом нестабильной игры гостей в обороне и более сбалансированной формы хозяев, «Верес» имеет хорошие шансы на набор очков в этой встрече. «СК Полтава» регулярно допускает ошибки у своих ворот, что может привести к пропущенным мячам уже в первом тайме.

Рекомендованные ставки