Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Фенербахче» – «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки на матч 19 февраля 2026 с коэффициентом 2.25

18 февраля 2026 8:31
Фенербахче - Ноттингем Форест
19 февр. 2026, четверг 20:45 | Лига Европы, 1/16 финала
Перейти в онлайн матча
2.25
Победа «Фенербахче»
Сделать ставку

19 февраля в рамках стадии 1/16 финала Лиги Европы турецкий «Фенербахче» на своем поле примет английский «Ноттингем Форест». Обе команды подходят к матчу с положительными результатами в последних играх, что обещает конкурентную встречу.

«Фенербахче»

Турецкий клуб сыграл вничью с ФКСБ (1:1) в последнем туре Лиги Европы, но при этом одержал 4 победы подряд во всех турнирах. В последних 5 матчах «Фенербахче» забил 12 голов и пропустил 5, демонстрируя стабильную игру в атаке. Команда отличается в 6 матчах подряд и в среднем забивает 2.40 мяча за игру.

«Ноттингем Форест»

Английский коллектив уверенно обыграл «Ференцварош» (4:0) в последнем матче Лиги Европы. В последних 5 играх команда забила 8 голов и пропустила 4, демонстрируя надежную игру в обороне. «Ноттингем Форест» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей турнира.

Факты о командах:

«Фенербахче»

  • Побеждает в 4 последних матчах
  • Забивает в 6 последних матчах
  • В среднем: 2.40 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 3 последних матчах

«Ноттингем Форест»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей Лиги Европы
  • В среднем: 1.60 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Победа 4:0 над «Ференцварошем» в последнем туре

Прогноз на матч «Фенербахче» – «Ноттингем Форест»

«Фенербахче» демонстрирует отличную результативность и уверенно играет на своем поле, регулярно создавая опасные моменты у ворот соперников. «Ноттингем Форест» отличается более надежной игрой в обороне, однако не всегда стабилен в атаке. С учетом текущей формы хозяев и их атакующего потенциала преимущество может оказаться на стороне турецкого клуба.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Фенербахче» – коэффициент 2.25
  • Тотал больше 2.5 голов

2.25
Победа «Фенербахче»
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Лига Европы Ноттингем Форест Фенербахче
Другие прогнозы
19.02.2026
20:45
1.95
Лига Европы, 1/16 финала
Бранн - Болонья
Обе команды забьют — да
19.02.2026
20:45
2.25
Лига Европы, 1/16 финала
Фенербахче - Ноттингем Форест
Победа «Фенербахче»
19.02.2026
20:45
1.85
Лига конференций, 1/16 финала
Сигма - Лозанна-Спорт
Тотал больше 2.5 голов
19.02.2026
20:45
2.60
Лига конференций, 1/16 финала
КуПС - Лех
Индивидуальный тотал «Леха» больше 1
19.02.2026
22:00
1.80
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Холуд - Аль-Рияд
Тотал меньше 2.5 голов
19.02.2026
22:00
1.93
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Ахли - Аль-Нажма
Фора «Аль-Ахли» (-2.5)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 