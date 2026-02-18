19 февраля в рамках стадии 1/16 финала Лиги Европы турецкий «Фенербахче» на своем поле примет английский «Ноттингем Форест». Обе команды подходят к матчу с положительными результатами в последних играх, что обещает конкурентную встречу.
«Фенербахче»
Турецкий клуб сыграл вничью с ФКСБ (1:1) в последнем туре Лиги Европы, но при этом одержал 4 победы подряд во всех турнирах. В последних 5 матчах «Фенербахче» забил 12 голов и пропустил 5, демонстрируя стабильную игру в атаке. Команда отличается в 6 матчах подряд и в среднем забивает 2.40 мяча за игру.
«Ноттингем Форест»
Английский коллектив уверенно обыграл «Ференцварош» (4:0) в последнем матче Лиги Европы. В последних 5 играх команда забила 8 голов и пропустила 4, демонстрируя надежную игру в обороне. «Ноттингем Форест» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей турнира.
Факты о командах:
«Фенербахче»
- Побеждает в 4 последних матчах
- Забивает в 6 последних матчах
- В среднем: 2.40 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
- Пропускает в 3 последних матчах
«Ноттингем Форест»
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей Лиги Европы
- В среднем: 1.60 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
- Победа 4:0 над «Ференцварошем» в последнем туре
Прогноз на матч «Фенербахче» – «Ноттингем Форест»
«Фенербахче» демонстрирует отличную результативность и уверенно играет на своем поле, регулярно создавая опасные моменты у ворот соперников. «Ноттингем Форест» отличается более надежной игрой в обороне, однако не всегда стабилен в атаке. С учетом текущей формы хозяев и их атакующего потенциала преимущество может оказаться на стороне турецкого клуба.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Фенербахче» – коэффициент 2.25
- Тотал больше 2.5 голов