19 февраля в рамках стадии 1/16 финала Лиги Европы турецкий «Фенербахче» на своем поле примет английский «Ноттингем Форест». Обе команды подходят к матчу с положительными результатами в последних играх, что обещает конкурентную встречу.

«Фенербахче»

Турецкий клуб сыграл вничью с ФКСБ (1:1) в последнем туре Лиги Европы, но при этом одержал 4 победы подряд во всех турнирах. В последних 5 матчах «Фенербахче» забил 12 голов и пропустил 5, демонстрируя стабильную игру в атаке. Команда отличается в 6 матчах подряд и в среднем забивает 2.40 мяча за игру.

«Ноттингем Форест»

Английский коллектив уверенно обыграл «Ференцварош» (4:0) в последнем матче Лиги Европы. В последних 5 играх команда забила 8 голов и пропустила 4, демонстрируя надежную игру в обороне. «Ноттингем Форест» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей турнира.

Факты о командах:

«Фенербахче»

Побеждает в 4 последних матчах

Забивает в 6 последних матчах

В среднем: 2.40 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 3 последних матчах

«Ноттингем Форест»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей Лиги Европы

В среднем: 1.60 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Победа 4:0 над «Ференцварошем» в последнем туре

Прогноз на матч «Фенербахче» – «Ноттингем Форест»

«Фенербахче» демонстрирует отличную результативность и уверенно играет на своем поле, регулярно создавая опасные моменты у ворот соперников. «Ноттингем Форест» отличается более надежной игрой в обороне, однако не всегда стабилен в атаке. С учетом текущей формы хозяев и их атакующего потенциала преимущество может оказаться на стороне турецкого клуба.

Рекомендованные ставки: