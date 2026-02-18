19 февраля в рамках стадии 1/16 финала Лиги Европы норвежский «Бранн» на своем поле примет итальянскую «Болонью». Команды подходят к этой встрече с разной серией результатов в турнире, что может сыграть ключевую роль в исходе противостояния.

«Бранн»

Норвежский клуб уступил «Штурму» (0:1) в последнем туре Лиги Европы и не может победить уже в 5 матчах турнира. Команда пропускает в 4 последних играх еврокубка, а также в 10 последних матчах во всех турнирах. При этом «Бранн» сохраняет результативность – 11 голов в последних 5 матчах и в среднем 2.20 за игру.

«Болонья»

Итальянский коллектив уверенно обыграл «Маккаби Тель-Авив» (3:0) в последнем матче Лиги Европы и не проигрывает в 6 последних встречах турнира. Команда стабильно отличается – в 4 последних матчах еврокубка «Болонья» обязательно забивает. В среднем клуб забивает 1.20 и пропускает 1.20 за последние 5 игр.

Факты о командах:

«Бранн»

Не выигрывает в 5 последних матчах Лиги Европы

Пропускает в 4 последних матчах турнира

Пропускает в 10 последних матчах

В среднем: 2.20 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

«Болонья»

Не проигрывает в 6 последних матчах Лиги Европы

Забивает в 4 последних матчах турнира

В среднем: 1.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Победа 3:0 в последнем туре

Прогноз на матч «Бранн» – «Болонья»

«Бранн» регулярно забивает, однако испытывает серьезные проблемы в обороне, что подтверждается длительной серией пропущенных мячей. «Болонья» выглядит более стабильной в рамках турнира и не проигрывает уже 6 матчей подряд, при этом стабильно отличаясь в атаке. С учетом текущей формы гостей и нестабильной защиты хозяев преимущество может оказаться на стороне итальянского клуба.

Рекомендованные ставки: