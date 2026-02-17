Введите ваш ник на сайте
«Милан» – «Комо»: прогноз и ставки на матч 18 февраля 2026 с коэффициентом 2.25

17 февраля 2026 8:17
Милан - Комо
18 февр. 2026, среда 22:45 | Италия. Серия А, 24 тур
Перейти в онлайн матча
2.25
Победа «Милана»
Сделать ставку

18 февраля в 24-м туре Серии А миланский «Милан» примет «Комо». Это противостояние гранда, находящегося в феноменальной форме и претендующего на скудетто, и крепкого середняка, который показывает яркую атакующую игру. Хозяева не проигрывают 23 матча подряд в чемпионате и имеют подавляющее историческое преимущество, гости стабильно забивают, но регулярно уступают в очных встречах.

«Милан»

«Россонери» находятся в феноменальной форме, не проигрывая в 23 последних матчах Серии А. Команда забивает в 18 последних матчах чемпионата подряд (2.00 гола в среднем за последние 5 игр) и демонстрирует надежную оборону – всего 0.60 пропуска в среднем. Кристиан Пулишич с 10 голами – лидер атак. Психологическое преимущество над «Комо» подавляющее: 6 побед в 6 последних очных встречах.

«Комо»

«Комо» занимает высокое 7-е место и демонстрирует яркую атакующую игру. Команда забивает в 10 из 12 последних матчей (2.20 гола в среднем за последние 5 игр) и выглядит очень достойно для новичка сезона. Анастасиос Дувикас с 11 голами – лидер атак. Оборона гостей также неплоха (0.80 пропуска в среднем). Важный фактор – «Комо» забивает «Милану» в 4 последних очных встречах, что дает надежду на гол в ворота фаворита.

Факты о командах:

«Милан»

  • Не проигрывает в 23 последних матчах Серии А.
  • Забивает в 18 последних матчах (2.00 в среднем).
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру.
  • Побеждает «Комо» в 6 последних очных встречах.
  • 2-е место в турнире (53 очка).

«Комо»

  • Забивает в 10 из 12 последних матчей (2.20 в среднем).
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.
  • Забивает «Милану» в 4 последних очных встречах.
  • 7-е место в турнире (41 очко).

Прогноз на матч «Милан» – «Комо»

«Милан» находится в феноменальной форме, не проигрывает почти год и традиционно разбирается с «Комо». Гости при всем уважении к их атакующей игре имеют удручающую статистику очных встреч. Учитывая, что «Комо» стабильно забивает «Милану», но неизменно проигрывает, наиболее вероятным исходом выглядит победа хозяев с голами обеих команд.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Милана» – коэффициент 2.25.
  • Обе забьют – ДА – коэффициент 1.70.

2.25
Победа «Милана»
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Италия. Серия А Комо Милан
