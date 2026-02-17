18 февраля в 8-м туре Лиги чемпионов Азии Элита китайский «Шанхай Порт» примет корейский «Ульсан Хендэ». Это противостояние двух кризисных команд, потерявших все шансы на выход из группы. Хозяева находятся в ужасной форме, практически не забивают и катастрофически пропускают, гости также нестабильны и проваливают выездные матчи.

«Шанхай Порт»

Китайский клуб занимает последнее, 12-е место в группе и переживает катастрофический турнир. Команда не выигрывает в 7 последних матчах Лиги чемпионов и демонстрирует ужасающую статистику: всего 2 забитых гола в последних 5 играх (0.40 в среднем) и 13 пропущенных (2.60 в среднем). Оборона «Шанхай Порта» разрушена, атака практически нефункциональна. В товарищеских матчах команда пропустила 10 голов от «Зенита» в двух встречах.

«Ульсан Хендэ»

Корейский клуб занимает 9-е место и также находится в кризисе. Команда не может выиграть в 4 последних матчах ЛЧА и проигрывает в 5 последних выездных встречах турнира. «Ульсан Хендэ» демонстрирует слабую атаку (0.80 гола в среднем за последние 5 игр) и нестабильную оборону (1.40 пропуска в среднем). Исторически корейцы неудачно выступают в гостях у «Шанхай Порта», проиграв 3 из 4 последних визитов.

Факты о командах:

«Шанхай Порт»

Не выигрывает в 7 последних матчах ЛЧА.

Забивает в среднем 0.40 гола за игру.

Пропускает в среднем 2.60 гола за игру.

12-е место в группе (3 очка).

«Ульсан Хендэ»

Не выигрывает в 4 последних матчах ЛЧА.

Проигрывает в 5 последних выездных матчах ЛЧА.

Забивает в среднем 0.80 гола за игру.

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.

9-е место в группе (8 очков).

Прогноз на матч «Шанхай Порт» – «Ульсан Хендэ»

Матч двух кризисных команд без турнирной мотивации. «Шанхай Порт» находится в ужасном состоянии, практически не забивает и пропускает по 3-4 гола за матч. «Ульсан Хендэ» также нестабилен, но имеет класс выше и историческое преимущество в личных встречах. Учитывая, что хозяева не могут забить, а гости хоть как-то атакуют, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Ульсан Хендэ» с минимальным счетом.

Рекомендованные ставки: