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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Шанхай Порт - Ульсан Хендэ
Шанхай Порт - Ульсан Хендэ: обзор матча 18 февраля 2026
Шанхай Порт
18.02.2026, среда, 13:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восток, 8 тур
0 : 0
Завершен
Ульсан Хендэ
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шанхай Порт - Ульсан Хендэ
Завершен
90'
+3
Замена
Yool Heo
️️️️➡️️
Jang Si-young
90'
+3
Замена
Чон Гю-Юн
️️️️➡️️
Choi Seok-Hyun
90'
+4'
Замена
Feng Jing
️️️️➡️️
Мэтт Орр
88'
Замена
Yue Xin
️️️️➡️️
Shuai Li
82'
Замена
️️️️➡️️
Коджо Азиангбе
82'
80'
Замена
Marcão
️️️️➡️️
Hyun-taek Cho
80'
Замена
Sang-min Shim
️️️️➡️️
Яго Кариелло
80'
Замена
Jang Si-young
️️️️➡️️
Sang-woo Kang
Замена
Чжан Линьпен
️️️️➡️️
Zhen Wei
78'
Замена
Kuai Jiwen
️️️️➡️️
Lu Yongtao
78'
76'
Замена
Ли Джин Хён
️️️️➡️️
Pedrinho
70'
Желтая карточка
Hyun-taek Cho
45'
+3'
Замена
Li Xinxiang
️️️️➡️️
Габриэлзиньо
41'
Травма
Габриэлзиньо
40'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шанхай Порт
1
Цзюньлин Янь
(К)
ВР
22
Xi Yang
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
40
Umidjan Yusup
ЦЗ
32
Shuai Li
ЦП
8
Коджо Азиангбе
ЦП
10
Матеус Витал
АП
11
Габриэлзиньо
ЛВ
38
Lu Yongtao
ЦФ
14
Мэтт Орр
ЦФ
33
Liu Zhurun
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Ульсан Хендэ
21
Чо Хен У
ВР
96
Choi Seok-Hyun
ЦЗ
28
Jaeik Lee
ЦЗ
19
Ким Юнь-Квон
(К)
ЦЗ
26
Hyun-taek Cho
ЦЗ
17
Sang-woo Kang
ЦЗ
24
Kyu-seong Lee
ЦП
6
Дарьян Боянич
ЦП
10
Дон-Ген Ли
АП
27
Pedrinho
ЦФ
99
Яго Кариелло
ЦФ
Главный тренер
Ким Пан-Гон
Шанхай Порт
31
Xing Chen
ВР
12
Wei Chen
ВР
23
Huan Fu
ЦЗ
28
Yue Xin
ЦЗ
4
Shenchao Wang
ЦЗ
5
Чжан Линьпен
ПЗ
21
Jingchao Meng
ЦП
6
Yuan Zhang
ЦП
47
Kuai Jiwen
ЦП
44
Feng Jing
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
49
Li Xinxiang
ЦФ
Ульсан Хендэ
13
Ryu Seong-Min
ВР
77
Sang-min Shim
ЦЗ
33
Jang Si-young
ЦЗ
66
Miłosz Trojak
ЦЗ
2
Чон Гю-Юн
ПЗ
72
In-woo Back
ЦП
43
Min-seo Jo
ЦП
14
Ли Джин Хён
АП
9
Marcão
ЦФ
18
Yool Heo
ЦФ
3-2-2-3
1
Янь
22
13
40
32
8
Азиангбе
11
Габриэлзиньо
10
Витал
33
14
Орр
38
3-2-2-1-2
21
Хен У
19
Ким Юнь-Квон
26
17
96
28
24
6
Боянич
10
Ли
99
Кариелло
27
32
28
28
32
13
5
Линьпен
5
Линьпен
13
38
47
47
38
14
Орр
44
44
14
Орр
11
Габриэлзиньо
49
49
11
Габриэлзиньо
99
Кариелло
77
77
99
Кариелло
17
33
33
17
96
2
Гю-Юн
2
Гю-Юн
96
27
14
Джин Хён
14
Джин Хён
27
26
9
9
26
18
18
Остались в запасе
Шанхай Порт
Ульсан Хендэ
31
Xing Chen
ВР
12
Wei Chen
ВР
23
Huan Fu
ЦЗ
4
Shenchao Wang
ЦЗ
21
Jingchao Meng
ЦП
6
Yuan Zhang
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
Главный тренер
Кевин Мускат
13
Ryu Seong-Min
ВР
66
Miłosz Trojak
ЦЗ
72
In-woo Back
ЦП
43
Min-seo Jo
ЦП
Главный тренер
Ким Пан-Гон
Остались в запасе
31
Xing Chen
ВР
12
Wei Chen
ВР
23
Huan Fu
ЦЗ
4
Shenchao Wang
ЦЗ
21
Jingchao Meng
ЦП
6
Yuan Zhang
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
Остались в запасе
13
Ryu Seong-Min
ВР
66
Miłosz Trojak
ЦЗ
72
In-woo Back
ЦП
43
Min-seo Jo
ЦП
Главный тренер
Кевин Мускат
Главный тренер
Ким Пан-Гон
Статистика матча Шанхай Порт - Ульсан Хендэ
1
1
Всего ударов по воротам
10
21
Удары в створ
2
10
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
9
Нарушения
11
10
Офсайды
1
3
Количество передач
328
518
Сейвы
10
2
Точность передач %
78
85
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
6
14
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
0.6
1.16
xGP (предотвращенные голы)
0.34
0.34
Информация о матче
Главный судья:
Адель Али Аль-Накби
Стадион:
Pudong Football Stadium, Shanghai
Посещаемость:
15103
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20 мая
3
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29 января
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1 : 1
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2 : 0
17.05.2026
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Китай. Суперлига, 16 тур
Хэнань
1 : 2
27.06.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 15 тур
Ляонин Тиерен
3 : 2
29.05.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 14 тур
Шанхай Порт
1 : 1
23.05.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 13 тур
Чэнду Жунчэн
0 : 1
19.05.2026
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Китай. Суперлига, 12 тур
Шанхай Порт
2 : 2
15.05.2026
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