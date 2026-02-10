11 февраля состоится матч 7-го тура Лиги чемпионов Азии Элита, в котором корейский «Канвон» на своем поле примет китайский «Шанхай Порт». Обе команды находятся за пределами зоны плей-офф и нуждаются в очках, однако подходят к встрече с разными проблемами: хозяева испытывают сложности в обороне, гости – в реализации и наборе побед.

«Канвон»

Корейский клуб нестабилен на дистанции турнира. Ничья с «Бурирам Юнайтед» (2:2) позволила «Канвону» набрать 7 очков, но команда уже три тура подряд не знает побед в Лиге чемпионов Азии Элита. Основная проблема – оборона: 14 пропущенных мячей за последние пять матчей говорят о серьезных провалах при игре без мяча. При этом дома «Канвон» традиционно цепкий и не проигрывает в 9 из 11 последних матчей на своем поле.

«Шанхай Порт»

Китайский клуб проводит неудачный еврокубковый отрезок. После шести туров у «Шанхай Порт» всего 2 очка и серия из шести матчей без побед в турнире. Команда действует достаточно прагматично, но часто теряет темп в атаке, несмотря на наличие результативного Леонардо. В последних матчах «Шанхай Порт» пропускает немного, однако и сам забивает в среднем лишь один мяч за игру.

Факты о командах

«Канвон»

Не выигрывает в 3 последних матчах Лиги чемпионов Азии Элита

Пропускает в 6 матчах турнира подряд

В среднем 1.00 забитого и 2.80 пропущенного мяча за последние 5 игр

Не проигрывает в 9 из 11 последних домашних матчей

«Шанхай Порт»

Не выигрывает в 6 последних матчах Лиги чемпионов Азии Элита

В среднем 1.00 забитого и 1.00 пропущенного мяча за последние 5 игр

Завершил вничью последний матч турнира

Делает ставку на осторожную игру и плотную оборону

Прогноз на матч «Канвон» – «Шанхай Порт»

Обе команды далеки от оптимальной формы, но характер встречи во многом определит домашний фактор. «Канвон» регулярно допускает ошибки в обороне, однако на своем поле играет смелее и стабильнее. «Шанхай Порт» в текущем розыгрыше турнира действует осторожно, часто ограничиваясь минимальным темпом и не рискуя в атаке. С учетом проблем хозяев в защите и умеренной результативности гостей, матч может пройти в равной и напряженной борьбе без большого количества голов.

