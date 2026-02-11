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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Канвон - Шанхай Порт
Канвон - Шанхай Порт: обзор матча 11 февраля 2026
Канвон
11.02.2026, среда, 13:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восток, 7 тур
0 : 0
Завершен
Шанхай Порт
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Канвон - Шанхай Порт
Завершен
90'
+4'
Замена
Ji-ho Lee
️️️️➡️️
Park Sang-Hyeok
87'
Замена
Seung Won Lee
️️️️➡️️
Min-woo Seo
87'
85'
Замена
️️️️➡️️
Liu Zhurun
85'
Замена
Kuai Jiwen
️️️️➡️️
Lu Yongtao
Замена
Kang Yun-Gu
️️️️➡️️
Mo Jae-hyeon
78'
76'
Замена
Li Xinxiang
️️️️➡️️
Оскар Мелендо
63'
Замена
️️️️➡️️
Xing Chen
63'
Замена
Габриэлзиньо
️️️️➡️️
Feng Jing
Замена
Do-Hyun Kim
️️️️➡️️
Song Jun-Seok
57'
45'
+1'
26'
Желтая карточка
Umidjan Yusup
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канвон
1
Park Cheong-hyo
ВР
99
Kang Joon-hyuk
ЦЗ
47
Shin Min-Ha
ЦЗ
23
Марко Тучи
ЦЗ
34
Song Jun-Seok
ЦЗ
13
Ли Ги-Хёк
ЦЗ
4
Min-woo Seo
(К)
ЦП
11
Ен-Джун Го
АП
10
Mo Jae-hyeon
ЦФ
7
Dae-won Kim
ЦФ
19
Park Sang-Hyeok
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Шанхай Порт
1
Цзюньлин Янь
(К)
ВР
31
Xing Chen
ВР
40
Umidjan Yusup
ЦЗ
8
Коджо Азиангбе
ЦП
32
Shuai Li
ЦП
44
Feng Jing
ЦП
10
Матеус Витал
АП
21
Оскар Мелендо
ПВ
14
Мэтт Орр
ЦФ
38
Lu Yongtao
ЦФ
33
Liu Zhurun
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Канвон
21
Kim Jung-Hun
ВР
20
Jo Hyun-tae
ЦЗ
24
Ho-yeong Park
ЦЗ
36
Hwang Eun-Chong
ЦП
14
Kang Yun-Gu
ЦП
8
Seung Won Lee
ЦП
35
Tae-hwan Kim
ЦП
27
Do-Hyun Kim
ЦФ
77
Abdallah Khalaihal
ЦФ
39
Ji-ho Lee
ЦФ
96
Byeong-chan Choi
ЦФ
Шанхай Порт
12
Wei Chen
ВР
28
Yue Xin
ЦЗ
23
Tian Ming
ЦЗ
21
Jingchao Meng
ЦП
6
Yuan Zhang
ЦП
47
Kuai Jiwen
ЦП
11
Габриэлзиньо
ЛВ
49
Li Xinxiang
ЦФ
27
Aifeierding Aisikaer
ЦФ
3-2-1-1-3
1
23
Тучи
34
13
Ги-Хёк
47
99
4
11
Го
19
7
10
1-3-2-3
1
Янь
40
8
Азиангбе
32
44
21
Мелендо
10
Витал
33
38
14
Орр
10
14
14
10
4
8
8
4
34
27
27
34
19
39
39
19
38
47
47
38
44
11
Габриэлзиньо
11
Габриэлзиньо
44
21
Мелендо
49
49
21
Мелендо
Остались в запасе
Канвон
Шанхай Порт
21
Kim Jung-Hun
ВР
20
Jo Hyun-tae
ЦЗ
24
Ho-yeong Park
ЦЗ
36
Hwang Eun-Chong
ЦП
35
Tae-hwan Kim
ЦП
77
Abdallah Khalaihal
ЦФ
96
Byeong-chan Choi
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
12
Wei Chen
ВР
28
Yue Xin
ЦЗ
23
Tian Ming
ЦЗ
21
Jingchao Meng
ЦП
6
Yuan Zhang
ЦП
27
Aifeierding Aisikaer
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Остались в запасе
21
Kim Jung-Hun
ВР
20
Jo Hyun-tae
ЦЗ
24
Ho-yeong Park
ЦЗ
36
Hwang Eun-Chong
ЦП
35
Tae-hwan Kim
ЦП
77
Abdallah Khalaihal
ЦФ
96
Byeong-chan Choi
ЦФ
Остались в запасе
12
Wei Chen
ВР
28
Yue Xin
ЦЗ
23
Tian Ming
ЦЗ
21
Jingchao Meng
ЦП
6
Yuan Zhang
ЦП
27
Aifeierding Aisikaer
ЦФ
Главный тренер
Чон-Хван Юн
Главный тренер
Кевин Мускат
Статистика матча Канвон - Шанхай Порт
1
Всего ударов по воротам
12
2
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
10
7
Офсайды
1
1
Количество передач
524
323
Сейвы
0
2
Точность передач %
80
66
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
2
0
xG (ожидаемые голы)
0.76
0.11
xGP (предотвращенные голы)
0.16
0.16
Информация о матче
Главный судья:
Ахмед Аль-Али
Стадион:
Chuncheon Songam Sports Town, Chuncheon
Посещаемость:
2527
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