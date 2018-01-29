Циндао Вест Кост

«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл

Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого одержал победу в шанхайском дерби

«Шанхай Порт» – «Ульсан Хендэ»: прогноз и ставки на матч 18 февраля 2026 с коэффициентом 1.75

«Канвон» – «Шанхай Порт»: прогноз и ставки на матч 11 февраля 2026 с коэффициентом 1.75

С «Шэньхуа» Слуцкого сняли 10 очков по делу о коррупции и договорных матчах