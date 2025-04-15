«Динамо» думает о продаже вингера в китайский клуб

Китайский «Циндао» проявляет интерес к вингеру «Динамо» Муми Нгамале. Трансфер камерунца оказался под вопросом из-за травмы, полученной другим вингером бело-голубых Артуром Гомесом. Бразилец выбыл из строя на долгий срок.

«Нгамале действительно интересен в Китае, в том числе «Циндао». Между клубами ведется общение, сам Муми не против перехода. Но после травмы Артура Гомеса «Динамо» сомневается в необходимости такого трансфера», – рассказал источник.