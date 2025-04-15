«Динамо» думает о продаже вингера в китайский клуб

Китайский «Циндао» проявляет интерес к вингеру «Динамо» Муми Нгамале. Трансфер камерунца оказался под вопросом из-за травмы, полученной другим вингером бело-голубых Артуром Гомесом. Бразилец выбыл из строя на долгий срок.
«Нгамале действительно интересен в Китае, в том числе «Циндао». Между клубами ведется общение, сам Муми не против перехода. Но после травмы Артура Гомеса «Динамо» сомневается в необходимости такого трансфера», – рассказал источник.
- 30-летний Нгамале провел в этом сезоне 22 матча за «Динамо», забил 5 голов, отдал 4 передачи.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.
- Контракт Нгамале с «Динамо» рассчитан до лета 2026 года.
Источник: «Бомбардир»