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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Циндао Вест Кост - Хэнань
Циндао Вест Кост - Хэнань: обзор матча 22 апреля 2026
Циндао Вест Кост
22.04.2026, среда, 14:35
Китай. Суперлига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Хэнань
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Циндао Вест Кост - Хэнань
Завершен
Замена
Xiuwei Zhang
️️️️➡️️
Barak Braunshtain
90'
+3
90'
+3'
89'
Замена
Yixin Liu
️️️️➡️️
Huang Ruifeng
Травма
Barak Braunshtain
89'
Замена
Chengdong Zhang
️️️️➡️️
Meng Jingchao
87'
Замена
Jia Weiwei
️️️️➡️️
Азиз
86'
73'
Желтая карточка
Хаофенг Сю
Замена
Haoyu Song
️️️️➡️️
Yu Dong
71'
70'
Замена
Gustavo
️️️️➡️️
Abdurasul Abudulam
46'
Замена
Хорди Мбула
️️️️➡️️
Congyao Yin
46'
Замена
Хаофенг Сю
️️️️➡️️
Yeljan Shinar
Замена
Barak Braunshtain
️️️️➡️️
Liu Xiaolong
46'
45'
+1'
Желтая карточка
Xinli Peng
34'
34'
Желтая карточка
Abraham Halik
18'
Желтая карточка
Huang Ruifeng
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Циндао Вест Кост
16
H. Li
ВР
19
Yu Dong
ЦЗ
5
Samir Memisevic
ЦЗ
22
Gengrui Wang
ЦЗ
23
Резенде
ОП
21
Meng Jingchao
ЦП
25
Xinli Peng
ЦП
11
Давидсон
(К)
ЦП
10
Нельсон Луж
ЛВ
9
Азиз
ЦФ
45
Liu Xiaolong
ЦФ
Главный тренер
Хисаси Куросаки
Хэнань
18
Gouming Wang
ВР
4
Yeljan Shinar
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
23
Lucas Maia
ЦЗ
6
Шанюань Ван
(К)
ОП
24
Congyao Yin
ЦП
15
Abraham Halik
ЦП
21
Chao He
ЦП
7
Yihao Zhong
ЦП
22
Huang Ruifeng
ЦП
13
Abdurasul Abudulam
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Циндао Вест Кост
37
Dong Hang
ВР
26
Shibo Liu
ВР
15
Peng Wang
ЦЗ
13
Haoyu Song
ЦЗ
3
Honglüe Zhao
ЦЗ
36
Jie Sun
ЦЗ
18
Barak Braunshtain
ЦП
28
Chengdong Zhang
ЦП
8
Xiuwei Zhang
ЦП
30
Yang Zhanpeng
ЦП
29
Jia Weiwei
ЦФ
27
Aifeierding Aisikaer
ЦФ
Хэнань
33
Shi Chenglong
ВР
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
27
Yixin Liu
ЦЗ
5
Liu Jiahui
ЦЗ
19
Хаофенг Сю
ПЗ
30
Xulin Fan
ЦП
11
Nebijan Muhmet
ЦП
25
Yilin Yang
ЦП
39
Osman Ekber
ЦП
14
Хорди Мбула
ПВ
29
Dalun Zheng
ЦФ
9
Gustavo
ЦФ
3-1-3-1-2
16
19
5
22
23
Резенде
21
25
11
Давидсон
10
Луж
45
9
Азиз
3-1-5-1
18
4
2
Майдана
23
6
Ван
24
21
7
22
15
13
19
13
13
19
45
18
18
45
21
28
28
21
8
8
9
Азиз
29
29
9
Азиз
22
27
27
22
4
19
Сю
19
Сю
4
24
14
Мбула
14
Мбула
24
13
9
9
13
Остались в запасе
Циндао Вест Кост
Хэнань
37
Dong Hang
ВР
26
Shibo Liu
ВР
15
Peng Wang
ЦЗ
3
Honglüe Zhao
ЦЗ
36
Jie Sun
ЦЗ
30
Yang Zhanpeng
ЦП
27
Aifeierding Aisikaer
ЦФ
Главный тренер
Хисаси Куросаки
33
Shi Chenglong
ВР
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
5
Liu Jiahui
ЦЗ
30
Xulin Fan
ЦП
11
Nebijan Muhmet
ЦП
25
Yilin Yang
ЦП
39
Osman Ekber
ЦП
29
Dalun Zheng
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Остались в запасе
37
Dong Hang
ВР
26
Shibo Liu
ВР
15
Peng Wang
ЦЗ
3
Honglüe Zhao
ЦЗ
36
Jie Sun
ЦЗ
30
Yang Zhanpeng
ЦП
27
Aifeierding Aisikaer
ЦФ
Остались в запасе
33
Shi Chenglong
ВР
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
5
Liu Jiahui
ЦЗ
30
Xulin Fan
ЦП
11
Nebijan Muhmet
ЦП
25
Yilin Yang
ЦП
39
Osman Ekber
ЦП
29
Dalun Zheng
ЦФ
Главный тренер
Хисаси Куросаки
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Статистика матча Циндао Вест Кост - Хэнань
1
3
Всего ударов по воротам
6
7
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
18
12
Офсайды
1
2
Количество передач
365
440
Сейвы
2
1
Точность передач %
78
81
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.12
0.65
Информация о матче
Главный судья:
Haixin Li, China
Стадион:
Guzhenkou University Sports Center, Qingdao
Посещаемость:
14216
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27.06.2026
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