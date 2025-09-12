Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Китай. Суперлига
Циндао Хайню - Шаньдун Тайшань
Циндао Хайню - Шаньдун Тайшань: онлайн-трансляция 26 апреля 2026
Циндао Хайню
26.04.2026, воскресенье, 14:35
Китай. Суперлига, 8 тур
- : -
Не начался
Шаньдун Тайшань
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Циндао Хайню - Шаньдун Тайшань
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
ВАР
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
xGP (предотвращенные голы)
0
0
Новости команд
Все
Циндао Хайню
Шаньдун Тайшань
Экс-форвард ЦСКА отправился играть в Китай
4 февраля, 11:27
«Шэньхуа» Слуцкого трижды вел в счете, но потерял очки (3:3)
12 сентября 2025, 17:12
2
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого едва не потерял очки в 4-м матче подряд, дважды забив после 90-й минуты
23 августа 2025, 16:47
Слуцкий высказался о второй подряд волевой победе «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая
16 апреля 2025, 20:31
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого одержал вторую подряд волевую победу в чемпионате Китая
16 апреля 2025, 17:00
Экс-форвард ЦСКА отправился играть в Китай
4 февраля, 11:27
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого едва не потерял очки в 4-м матче подряд, дважды забив после 90-й минуты
23 августа 2025, 16:47
Слуцкий высказался о второй подряд волевой победе «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая
16 апреля 2025, 20:31
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого одержал вторую подряд волевую победу в чемпионате Китая
16 апреля 2025, 17:00
«Динамо» думает о продаже вингера в китайский клуб
15 апреля 2025, 12:17
1
«Шэньхуа» Слуцкого трижды вел в счете, но потерял очки (3:3)
12 сентября 2025, 17:12
2
Команда Слуцкого вышла в плей-офф азиатской ЛЧ из-за того, что конкурент снялся с турнира
19 февраля 2025, 15:44
4
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Шаньдун» (3:0) и вышел в лидеры
31 марта 2024, 16:44
2
Определились все пары 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
26 февраля 2024, 18:33
4
Феллайни объявил о завершении карьеры
3 февраля 2024, 15:15
2
Больше новостей
Китай. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 1 тур
Чжэцзян Профешионал
- : -
08.03.2026
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 1 тур
Ухань Три Таунс
- : -
08.03.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 2 тур
Ухань Три Таунс
- : -
13.03.2026
Далянь Йингбо
Китай. Суперлига, 2 тур
Чжэцзян Профешионал
- : -
14.03.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 2 тур
Шаньдун Тайшань
- : -
14.03.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 1 тур
Чжэцзян Профешионал
- : -
08.03.2026
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 1 тур
Ухань Три Таунс
- : -
08.03.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 2 тур
Ухань Три Таунс
- : -
13.03.2026
Далянь Йингбо
Китай. Суперлига, 2 тур
Чжэцзян Профешионал
- : -
14.03.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 2 тур
Шаньдун Тайшань
- : -
14.03.2026
Бейджин Гуоань
Последние матчи
Все
Циндао Хайню
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 1 тур
Юньнань Юкунь
3 : 1
07.03.2026
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 1 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 0
07.03.2026
Ляонин Тиерен
Китай. Суперлига, 30 тур
Чжэцзян Профешионал
2 : 2
22.11.2025
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 30 тур
Ухань Три Таунс
1 : 5
22.11.2025
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 29 тур
Циндао Хайню
1 : 0
02.11.2025
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 1 тур
Юньнань Юкунь
3 : 1
07.03.2026
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 30 тур
Чжэцзян Профешионал
2 : 2
22.11.2025
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 29 тур
Циндао Хайню
1 : 0
02.11.2025
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 28 тур
Бейджин Гуоань
2 : 4
26.10.2025
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 27 тур
Циндао Хайню
3 : 4
17.10.2025
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 1 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 0
07.03.2026
Ляонин Тиерен
Китай. Суперлига, 30 тур
Ухань Три Таунс
1 : 5
22.11.2025
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 29 тур
Шаньдун Тайшань
2 : 1
01.11.2025
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 28 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 1
26.10.2025
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 27 тур
Чжэцзян Профешионал
2 : 2
18.10.2025
Шаньдун Тайшань
