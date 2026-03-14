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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Шэньчжэнь Пенг Сити - Тяньцзинь Цзиньмэнь
Шэньчжэнь Пенг Сити - Тяньцзинь Цзиньмэнь: обзор матча 14 марта 2026
Шэньчжэнь Пенг Сити
14.03.2026, суббота, 15:00
Китай. Суперлига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Тяньцзинь Цзиньмэнь
84'
Уэсли
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шэньчжэнь Пенг Сити - Тяньцзинь Цзиньмэнь
Завершен
Замена
Shen Huanming
️️️️➡️️
Zhijian Xuan
90'
+5
Замена
Junsheng Yao
️️️️➡️️
D. Owusu-Sekyere
90'
+4
90'
+8'
89'
Замена
Junxian Liu
️️️️➡️️
Xianjun Wang
Травма
D. Owusu-Sekyere
89'
ГОЛ! 1:0!
Уэсли
Пас отдал
Tim Chow
84'
80'
Замена
Ji Shengpan
️️️️➡️️
Гильерме Шеттине
79'
Желтая карточка
Xie Weijun
Замена
Yu Rui
️️️️➡️️
Nan Song
78'
66'
Замена
Fan Yang
️️️️➡️️
Цюмин Ван
66'
Замена
Hao Guo
️️️️➡️️
Минг-Хим Сун
46'
Замена
️️️️➡️️
Qi Yuxi
45'
+2
Желтая карточка
Xianjun Wang
45'
Травма
Yan Bingliang
45'
+6'
Желтая карточка
Ruibao Hu
38'
Желтая карточка
Филип Бенкович
34'
Желтая карточка
Уэсли
12'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шэньчжэнь Пенг Сити
1
J. Ji
ВР
21
Nan Song
ЦЗ
23
Yang Yiming
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
5
Ruibao Hu
ЦЗ
20
Zhijian Xuan
ЦЗ
36
Эден Карцев
ОП
8
Tim Chow
ЦП
31
D. Owusu-Sekyere
ЦФ
34
Shahsat Hujahmat
ЦФ
7
Уэсли
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хесус Тато
Тяньцзинь Цзиньмэнь
25
Yan Bingliang
ВР
18
Aitor Córdoba Querejeta
ЦЗ
6
Xianjun Wang
ЦЗ
8
Хадаш
ЦП
5
Хауме Грау
ЦП
30
Цюмин Ван
(К)
ЦП
31
Минг-Хим Сун
ЛВ
29
Dun Ba
ЦФ
11
Xie Weijun
ЦФ
9
Альберто Килес
ЦФ
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
Главный тренер
Геньвей Ю
Шэньчжэнь Пенг Сити
35
Wei Minzhe
ВР
13
Peng Peng
ВР
15
Yu Rui
ЦЗ
46
Shen Huanming
ЦЗ
54
Yao Junyi
ЦЗ
2
Yifan Tian
ЦЗ
10
Вай-Цун Дай
ОП
14
Li Long
ЦП
6
Junsheng Yao
ЦП
56
Wang Yuheng
ЦП
12
Xiaobing Zhang
ЦП
37
Hu Jiajin
ЦП
Тяньцзинь Цзиньмэнь
21
Qi Yuxi
ВР
26
Haoran Zhang
ВР
4
Fan Yang
ЦЗ
3
Zhenghao Wang
ЦЗ
39
Chengjun Cai
ЦЗ
27
Sirong Li
ЦЗ
28
Hao Guo
ЦП
20
Ji Shengpan
ЦП
33
Ninglin Naibo
ЦП
40
Shi Yan
ЦП
19
Junxian Liu
ЦФ
3-3-1-3
1
32
Бенкович
5
20
23
36
Карцев
21
8
7
Уэсли
34
31
2-3-1-4
25
18
6
8
Хадаш
5
Грау
30
Ван
31
Сун
7
Шеттине
9
Килес
11
29
21
15
15
21
20
46
46
20
10
Дай
10
Дай
31
6
6
31
21
21
30
Ван
4
4
30
Ван
31
Сун
28
28
31
Сун
7
Шеттине
20
20
7
Шеттине
6
19
19
6
Остались в запасе
Шэньчжэнь Пенг Сити
Тяньцзинь Цзиньмэнь
35
Wei Minzhe
ВР
13
Peng Peng
ВР
54
Yao Junyi
ЦЗ
2
Yifan Tian
ЦЗ
14
Li Long
ЦП
56
Wang Yuheng
ЦП
12
Xiaobing Zhang
ЦП
37
Hu Jiajin
ЦП
Главный тренер
Хесус Тато
26
Haoran Zhang
ВР
3
Zhenghao Wang
ЦЗ
39
Chengjun Cai
ЦЗ
27
Sirong Li
ЦЗ
33
Ninglin Naibo
ЦП
40
Shi Yan
ЦП
Главный тренер
Геньвей Ю
Остались в запасе
35
Wei Minzhe
ВР
13
Peng Peng
ВР
54
Yao Junyi
ЦЗ
2
Yifan Tian
ЦЗ
14
Li Long
ЦП
56
Wang Yuheng
ЦП
12
Xiaobing Zhang
ЦП
37
Hu Jiajin
ЦП
Остались в запасе
26
Haoran Zhang
ВР
3
Zhenghao Wang
ЦЗ
39
Chengjun Cai
ЦЗ
27
Sirong Li
ЦЗ
33
Ninglin Naibo
ЦП
40
Shi Yan
ЦП
Главный тренер
Хесус Тато
Главный тренер
Геньвей Ю
Статистика матча Шэньчжэнь Пенг Сити - Тяньцзинь Цзиньмэнь
3
2
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
15
8
Офсайды
2
2
Количество передач
315
341
Сейвы
3
4
Точность передач %
75
72
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Информация о матче
Главный судья:
Yuchen Mu, China
Стадион:
Longquanyi Stadium, Chengdu
Посещаемость:
31391
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