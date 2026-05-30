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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Шэньчжэнь Пенг Сити - Циндао Хайню
Шэньчжэнь Пенг Сити - Циндао Хайню: обзор матча 30 мая 2026
Шэньчжэнь Пенг Сити
30.05.2026, суббота, 15:00
Китай. Суперлига, 15 тур
3 : 2
Завершен
Циндао Хайню
13'
Уэсли
68'
Уэсли
90+5'
Уэсли
81'
Y. Cong
90+8'
М. Эджума (П)
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шэньчжэнь Пенг Сити - Циндао Хайню
Завершен
90'
+8
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Малком Эджума
ГОЛ! 3:1!
Уэсли
Пас отдал
Вай-Цун Дай
90'
+5
Замена
Yao Junyi
️️️️➡️️
Албион Адеми
90'
+2
90'
+7'
Желтая карточка
Yang Yiming
88'
82'
Замена
Xinyu Liu
️️️️➡️️
Jin Yonghao
81'
ГОЛ! 2:1!
Yang Cong
75'
Замена
Sun Zheng'ao
️️️️➡️️
Senwen Luo
74'
Замена
Yang Cong
️️️️➡️️
Ахмед Эль-Мессауди
Замена
Zhipeng Jiang
️️️️➡️️
Yifan Tian
72'
Замена
Ruibao Hu
️️️️➡️️
Shen Huanming
72'
Замена
Xiaobing Zhang
️️️️➡️️
Tim Chow
72'
Травма
Shen Huanming
71'
ГОЛ! 2:0!
Уэсли
68'
62'
Замена
Song Wenjie
️️️️➡️️
Lin Chuangyi
Желтая карточка
Junsheng Yao
60'
59'
Красная карточка
Yaw Yeboah
Желтая карточка
Yifan Tian
59'
59'
Желтая карточка
Jin Yonghao
46'
Замена
Liu Junshuai
️️️️➡️️
Yangyang Jin
45'
+5'
Замена
Junsheng Yao
️️️️➡️️
Эден Карцев
44'
Травма
Эден Карцев
43'
32'
Желтая карточка
Неманья Анджелкович
ГОЛ! 1:0!
Уэсли
Пас отдал
D. Owusu-Sekyere
13'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шэньчжэнь Пенг Сити
13
Peng Peng
ВР
2
Yifan Tian
ЦЗ
46
Shen Huanming
ЦЗ
15
Yu Rui
ЦЗ
36
Эден Карцев
ОП
10
Вай-Цун Дай
ОП
14
Li Long
ЦП
8
Tim Chow
ЦП
11
Албион Адеми
ЛВ
31
D. Owusu-Sekyere
ЦФ
7
Уэсли
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хесус Тато
Циндао Хайню
28
Mu Pengfei
ВР
4
Yangyang Jin
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
(К)
ЦЗ
29
Li Suda
ЦЗ
17
Wang Qiao
ЦЗ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
6
Малком Эджума
ОП
31
Senwen Luo
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
8
Lin Chuangyi
ЦП
34
Jin Yonghao
ЦП
Главный тренер
Ясен Петров
Шэньчжэнь Пенг Сити
1
J. Ji
ВР
35
Wei Minzhe
ВР
5
Ruibao Hu
ЦЗ
23
Yang Yiming
ЦЗ
54
Yao Junyi
ЦЗ
4
Zhipeng Jiang
ЦЗ
12
Xiaobing Zhang
ЦП
6
Junsheng Yao
ЦП
21
Nan Song
ЦП
37
Hu Jiajin
ЦП
34
Shahsat Hujahmat
ЦФ
29
Xia Dalong
ЦФ
Циндао Хайню
1
Liu Jun
ВР
43
Mewlan Jappar
ВР
3
Liu Junshuai
ЦЗ
14
Sun Zheng'ao
ЦЗ
16
Hailong Li
ЦЗ
23
Long Song
ЦЗ
24
Cheuk Pan Ngan
ЦП
30
Shiwei Che
ЦП
18
Wu Xingyu
ЦП
9
Xinyu Liu
ЦФ
22
Yang Cong
ЦФ
19
Song Wenjie
ЦФ
3-2-2-1-2
13
2
46
15
36
Карцев
10
Дай
14
8
11
Адеми
7
Уэсли
31
4-2-4
28
26
Анджелкович
29
17
4
11
Эль-Мессауди
6
Эджума
7
8
34
31
46
5
5
46
11
Адеми
54
54
11
Адеми
2
4
4
2
8
12
12
8
36
Карцев
6
6
36
Карцев
4
3
3
4
31
14
14
31
34
9
9
34
11
Эль-Мессауди
22
22
11
Эль-Мессауди
8
19
19
8
Остались в запасе
Шэньчжэнь Пенг Сити
Циндао Хайню
1
J. Ji
ВР
35
Wei Minzhe
ВР
23
Yang Yiming
ЦЗ
21
Nan Song
ЦП
37
Hu Jiajin
ЦП
34
Shahsat Hujahmat
ЦФ
29
Xia Dalong
ЦФ
Главный тренер
Хесус Тато
1
Liu Jun
ВР
43
Mewlan Jappar
ВР
16
Hailong Li
ЦЗ
23
Long Song
ЦЗ
24
Cheuk Pan Ngan
ЦП
30
Shiwei Che
ЦП
18
Wu Xingyu
ЦП
Главный тренер
Ясен Петров
Остались в запасе
1
J. Ji
ВР
35
Wei Minzhe
ВР
23
Yang Yiming
ЦЗ
21
Nan Song
ЦП
37
Hu Jiajin
ЦП
34
Shahsat Hujahmat
ЦФ
29
Xia Dalong
ЦФ
Остались в запасе
1
Liu Jun
ВР
43
Mewlan Jappar
ВР
16
Hailong Li
ЦЗ
23
Long Song
ЦЗ
24
Cheuk Pan Ngan
ЦП
30
Shiwei Che
ЦП
18
Wu Xingyu
ЦП
Главный тренер
Хесус Тато
Главный тренер
Ясен Петров
Статистика матча Шэньчжэнь Пенг Сити - Циндао Хайню
3
1
2
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
9
3
Нарушения
16
9
Офсайды
1
1
Количество передач
309
350
Сейвы
2
2
Точность передач %
79
80
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Информация о матче
Главный судья:
Xin He, China
Стадион:
Shenzhen Stadium, Shenzhen
Посещаемость:
20138
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24 мая, 17:30
4
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31 октября 2025, 16:55
3
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27 октября 2024, 16:56
2
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл четвертый матч подряд
22 апреля, 17:28
3
Экс-форвард ЦСКА отправился играть в Китай
4 февраля, 11:27
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- : -
27.06.2026
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Китай. Суперлига, 16 тур
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- : -
27.06.2026
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