Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Китай. Суперлига
Циндао Хайню - Чунцин Тунлянлун
Циндао Хайню - Чунцин Тунлянлун: обзор матча 24 мая 2026
Циндао Хайню
24.05.2026, воскресенье, 12:00
Китай. Суперлига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Чунцин Тунлянлун
63'
G. Cîmpanu
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Циндао Хайню - Чунцин Тунлянлун
Завершен
90'
+1
Замена
Du Yuezheng
️️️️➡️️
Ландри Димата
90'
+5'
Замена
Liu Junshuai
️️️️➡️️
Jin Yonghao
89'
Замена
Hailong Li
️️️️➡️️
Cheuk Pan Ngan
86'
Замена
Xinyu Liu
️️️️➡️️
Song Wenjie
80'
Замена
Senwen Luo
️️️️➡️️
Lin Chuangyi
80'
79'
Замена
Wei Suowei
️️️️➡️️
Xiaoqiang He
78'
Травма
Xiaoqiang He
73'
Желтая карточка
Du Yuezheng
Желтая карточка
Yangyang Jin
69'
68'
Желтая карточка
Ибраим Амаду
63'
ГОЛ! 0:1!
George Cîmpanu
Пас отдал
Ландри Димата
59'
Замена
Xiang Yuwang
️️️️➡️️
Chen Chunxin
46'
Замена
George Cîmpanu
️️️️➡️️
Yongqiang Wu
45'
+1'
Желтая карточка
Lin Chuangyi
39'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Циндао Хайню
28
Mu Pengfei
ВР
4
Yangyang Jin
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
(К)
ЦЗ
29
Li Suda
ЦЗ
6
Малком Эджума
ОП
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
24
Cheuk Pan Ngan
ЦП
34
Jin Yonghao
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
8
Lin Chuangyi
ЦП
19
Song Wenjie
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
Чунцин Тунлянлун
1
Haoyang Yao
ВР
6
Jin Pengxiang
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
3
Zhang Yingkai
ЦЗ
26
Xiaoqiang He
ЦЗ
24
Mingshi Liu
ЦЗ
10
Ибраим Амаду
(К)
ОП
27
Yongqiang Wu
ЦП
16
Zhang Zhixiong
ЦП
15
Chen Chunxin
ЦП
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Цзянье Лю
Циндао Хайню
1
Liu Jun
ВР
43
Mewlan Jappar
ВР
16
Hailong Li
ЦЗ
3
Liu Junshuai
ЦЗ
14
Sun Zheng'ao
ЦЗ
23
Long Song
ЦЗ
17
Wang Qiao
ЦЗ
31
Senwen Luo
ЦП
18
Wu Xingyu
ЦП
30
Shiwei Che
ЦП
9
Xinyu Liu
ЦФ
22
Yang Cong
ЦФ
Чунцин Тунлянлун
31
Zitong Wu
ВР
4
Ruijie Yue
ЦЗ
37
Wei Suowei
ЦЗ
5
Xuheng Huang
ЦЗ
38
Qilong Ruan
ЦЗ
21
Liu Jiale
ЦП
7
Xiang Yuwang
ЦП
19
Du Yuezheng
ЦФ
22
Ma Yujun
ЦФ
30
Yutao Bai
ЦФ
17
Yu-Hei Ng
ЦФ
9
George Cîmpanu
ЦФ
3-2-4-1
28
4
26
Анджелкович
29
6
Эджума
11
Эль-Мессауди
24
7
8
34
19
3-3-3-1
1
3
26
24
6
10
Амаду
32
Нгаду-Нгаджуй
27
16
15
11
Димата
24
16
16
24
34
3
3
34
8
31
31
8
19
9
9
19
26
37
37
26
15
7
7
15
11
Димата
19
19
11
Димата
27
9
9
27
Остались в запасе
Циндао Хайню
Чунцин Тунлянлун
1
Liu Jun
ВР
43
Mewlan Jappar
ВР
14
Sun Zheng'ao
ЦЗ
23
Long Song
ЦЗ
17
Wang Qiao
ЦЗ
18
Wu Xingyu
ЦП
30
Shiwei Che
ЦП
22
Yang Cong
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
31
Zitong Wu
ВР
4
Ruijie Yue
ЦЗ
5
Xuheng Huang
ЦЗ
38
Qilong Ruan
ЦЗ
21
Liu Jiale
ЦП
22
Ma Yujun
ЦФ
30
Yutao Bai
ЦФ
17
Yu-Hei Ng
ЦФ
Главный тренер
Цзянье Лю
Остались в запасе
1
Liu Jun
ВР
43
Mewlan Jappar
ВР
14
Sun Zheng'ao
ЦЗ
23
Long Song
ЦЗ
17
Wang Qiao
ЦЗ
18
Wu Xingyu
ЦП
30
Shiwei Che
ЦП
22
Yang Cong
ЦФ
Остались в запасе
31
Zitong Wu
ВР
4
Ruijie Yue
ЦЗ
5
Xuheng Huang
ЦЗ
38
Qilong Ruan
ЦЗ
21
Liu Jiale
ЦП
22
Ma Yujun
ЦФ
30
Yutao Bai
ЦФ
17
Yu-Hei Ng
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
Главный тренер
Цзянье Лю
Статистика матча Циндао Хайню - Чунцин Тунлянлун
2
2
Всего ударов по воротам
13
5
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
3
Нарушения
20
13
Офсайды
4
2
Количество передач
401
357
Сейвы
3
1
Точность передач %
81
79
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Информация о матче
Главный судья:
Ren Tong, China
Стадион:
Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao
Посещаемость:
32332
Новости команд
Все
Циндао Хайню
Чунцин Тунлянлун
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого потерял очки в третьем матче подряд
9 мая, 16:57
5
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл четвертый матч подряд
22 апреля, 17:28
3
Экс-форвард ЦСКА отправился играть в Китай
4 февраля, 11:27
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого едва не потерял очки в 4-м матче подряд, дважды забив после 90-й минуты
23 августа 2025, 16:47
Слуцкий высказался о второй подряд волевой победе «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая
16 апреля 2025, 20:31
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл четвертый матч подряд
22 апреля, 17:28
3
Экс-форвард ЦСКА отправился играть в Китай
4 февраля, 11:27
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого едва не потерял очки в 4-м матче подряд, дважды забив после 90-й минуты
23 августа 2025, 16:47
Слуцкий высказался о второй подряд волевой победе «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая
16 апреля 2025, 20:31
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого одержал вторую подряд волевую победу в чемпионате Китая
16 апреля 2025, 17:00
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого потерял очки в третьем матче подряд
9 мая, 16:57
5
Больше новостей
Китай. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 16 тур
Циндао Хайню
- : -
26.06.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 16 тур
Ляонин Тиерен
- : -
27.06.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 16 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
- : -
27.06.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 16 тур
Хэнань
- : -
27.06.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 16 тур
Чунцин Тунлянлун
- : -
27.06.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 16 тур
Циндао Хайню
- : -
26.06.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 16 тур
Ляонин Тиерен
- : -
27.06.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 16 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
- : -
27.06.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 16 тур
Хэнань
- : -
27.06.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 16 тур
Чунцин Тунлянлун
- : -
27.06.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Последние матчи
Все
Циндао Хайню
Чунцин Тунлянлун
Китай. Суперлига, 15 тур
Чунцин Тунлянлун
2 : 3
30.05.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 15 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
3 : 2
30.05.2026
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 14 тур
Циндао Хайню
0 : 1
24.05.2026
Чунцин Тунлянлун
Китай. Суперлига, 13 тур
Чунцин Тунлянлун
0 : 0
20.05.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 13 тур
Ляонин Тиерен
2 : 1
20.05.2026
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 15 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
3 : 2
30.05.2026
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 14 тур
Циндао Хайню
0 : 1
24.05.2026
Чунцин Тунлянлун
Китай. Суперлига, 13 тур
Ляонин Тиерен
2 : 1
20.05.2026
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 12 тур
Бейджин Гуоань
4 : 2
15.05.2026
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 11 тур
Циндао Хайню
3 : 1
10.05.2026
Далянь Йингбо
Китай. Суперлига, 15 тур
Чунцин Тунлянлун
2 : 3
30.05.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 14 тур
Циндао Хайню
0 : 1
24.05.2026
Чунцин Тунлянлун
Китай. Суперлига, 13 тур
Чунцин Тунлянлун
0 : 0
20.05.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 12 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 1
16.05.2026
Чунцин Тунлянлун
Китай. Суперлига, 11 тур
Шанхай Шэньхуа
2 : 2
09.05.2026
Чунцин Тунлянлун
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: