Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Китай. Суперлига
Чунцин Тунлянлун - Юньнань Юкунь
Чунцин Тунлянлун - Юньнань Юкунь: обзор матча 20 мая 2026
Чунцин Тунлянлун
20.05.2026, среда, 15:00
Китай. Суперлига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Юньнань Юкунь
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чунцин Тунлянлун - Юньнань Юкунь
Завершен
90'
+4'
86'
Замена
Bunyamin Abdusalam
️️️️➡️️
A. Ionita II
Замена
Liu Jiale
️️️️➡️️
Qilong Ruan
84'
Замена
Du Yuezheng
️️️️➡️️
Ландри Димата
81'
81'
Замена
Zhang Yufeng
️️️️➡️️
Zhao Yuhao
Замена
Yu-Hei Ng
️️️️➡️️
Yongqiang Wu
80'
77'
Желтая карточка
Zhao Yuhao
75'
Замена
Zihao Yang
️️️️➡️️
Zichang Huang
75'
Замена
Синь Сю
️️️️➡️️
Chugui Ye
Замена
Xiang Yuwang
️️️️➡️️
Xiaoqiang He
68'
46'
Замена
Fei Ernanduo
️️️️➡️️
Клебер
Замена
Ибраим Амаду
️️️️➡️️
Chen Chunxin
46'
45'
+3'
Гол отменен - фол
George Cîmpanu
44'
32'
Желтая карточка
Chugui Ye
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чунцин Тунлянлун
1
Haoyang Yao
ВР
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
(К)
ЦЗ
3
Zhang Yingkai
ЦЗ
24
Mingshi Liu
ЦЗ
38
Qilong Ruan
ЦЗ
26
Xiaoqiang He
ЦЗ
15
Chen Chunxin
ЦП
27
Yongqiang Wu
ЦП
11
Ландри Димата
ЦФ
33
Lucão
ЦФ
9
George Cîmpanu
ЦФ
Главный тренер
Цзянье Лю
Юньнань Юкунь
23
Zhifeng Wang
ВР
25
Hanwen Deng
ЦЗ
5
Ke Shi
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
7
Chugui Ye
ЦП
6
Zhao Yuhao
(К)
ЦП
10
A. Ionita II
ЦП
9
Клебер
ЦФ
19
Zichang Huang
ЦФ
30
John Hou Sæter
ЦФ
11
Oscar Taty Maritu
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
Чунцин Тунлянлун
31
Zitong Wu
ВР
5
Xuheng Huang
ЦЗ
6
Jin Pengxiang
ЦЗ
4
Ruijie Yue
ЦЗ
37
Wei Suowei
ЦЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
7
Xiang Yuwang
ЦП
21
Liu Jiale
ЦП
22
Ma Yujun
ЦФ
17
Yu-Hei Ng
ЦФ
19
Du Yuezheng
ЦФ
30
Yutao Bai
ЦФ
Юньнань Юкунь
1
Yaxiong Bao
ВР
24
Jianxian Yu
ВР
21
Zihao Yang
ЦЗ
16
Zhang Xiangshuo
ЦЗ
26
Chenliang Zhang
ЦЗ
18
Teng Yi
ЦЗ
27
Han Zilong
ЦП
8
Синь Сю
ЦП
15
Zhang Yufeng
ЦП
20
Miao Tang
ЦП
39
Bunyamin Abdusalam
ЦФ
36
Fei Ernanduo
ЦФ
3-2-2-3
1
24
38
26
3
32
Нгаду-Нгаджуй
15
27
9
33
11
Димата
3-3-4
23
25
5
33
Буркэ
7
6
10
11
30
19
9
Клебер
15
10
Амаду
10
Амаду
15
26
7
7
26
38
21
21
38
27
17
17
27
11
Димата
19
19
11
Димата
19
21
21
19
7
8
Сю
8
Сю
7
6
15
15
6
10
39
39
10
9
Клебер
36
36
9
Клебер
Остались в запасе
Чунцин Тунлянлун
Юньнань Юкунь
31
Zitong Wu
ВР
5
Xuheng Huang
ЦЗ
6
Jin Pengxiang
ЦЗ
4
Ruijie Yue
ЦЗ
37
Wei Suowei
ЦЗ
22
Ma Yujun
ЦФ
30
Yutao Bai
ЦФ
Главный тренер
Цзянье Лю
1
Yaxiong Bao
ВР
24
Jianxian Yu
ВР
16
Zhang Xiangshuo
ЦЗ
26
Chenliang Zhang
ЦЗ
18
Teng Yi
ЦЗ
27
Han Zilong
ЦП
20
Miao Tang
ЦП
Главный тренер
Йорн Андерсен
Остались в запасе
31
Zitong Wu
ВР
5
Xuheng Huang
ЦЗ
6
Jin Pengxiang
ЦЗ
4
Ruijie Yue
ЦЗ
37
Wei Suowei
ЦЗ
22
Ma Yujun
ЦФ
30
Yutao Bai
ЦФ
Остались в запасе
1
Yaxiong Bao
ВР
24
Jianxian Yu
ВР
16
Zhang Xiangshuo
ЦЗ
26
Chenliang Zhang
ЦЗ
18
Teng Yi
ЦЗ
27
Han Zilong
ЦП
20
Miao Tang
ЦП
Главный тренер
Цзянье Лю
Главный тренер
Йорн Андерсен
Статистика матча Чунцин Тунлянлун - Юньнань Юкунь
3
Всего ударов по воротам
7
4
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
ВАР
1
0
Угловые удары
6
3
Нарушения
11
17
Офсайды
3
1
Количество передач
469
428
Сейвы
1
1
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
4
2
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.68
0.19
Информация о матче
Главный судья:
Kun Ai, China
Стадион:
Longxing Football Stadium, Chongqing
Посещаемость:
38570
Новости команд
Все
Чунцин Тунлянлун
Юньнань Юкунь
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого потерял очки в третьем матче подряд
9 мая, 16:57
5
Российский игрок забил 2-й гол в чемпионате Китая, его клуб лидирует в лиге
23 апреля, 08:26
Реакция Слуцкого на 4:4 в матче «Юньнань Юкунь» – «Шанхай Шэньхуа»
2 августа 2025, 18:00
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого спас ничью (4:4), отыгравшись с 0:3
2 августа 2025, 15:04
1
Слуцкий прокомментировал победу «Шанхай Шэньхуа» над «Юньнань Юкунь»
2 апреля 2025, 18:44
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого потерял очки в третьем матче подряд
9 мая, 16:57
5
Российский игрок забил 2-й гол в чемпионате Китая, его клуб лидирует в лиге
23 апреля, 08:26
Реакция Слуцкого на 4:4 в матче «Юньнань Юкунь» – «Шанхай Шэньхуа»
2 августа 2025, 18:00
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого спас ничью (4:4), отыгравшись с 0:3
2 августа 2025, 15:04
1
Слуцкий прокомментировал победу «Шанхай Шэньхуа» над «Юньнань Юкунь»
2 апреля 2025, 18:44
Больше новостей
Китай. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 16 тур
Циндао Хайню
- : -
26.06.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 16 тур
Ляонин Тиерен
- : -
27.06.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 16 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
- : -
27.06.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 16 тур
Хэнань
- : -
27.06.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 16 тур
Чунцин Тунлянлун
- : -
27.06.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 16 тур
Циндао Хайню
- : -
26.06.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 16 тур
Ляонин Тиерен
- : -
27.06.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 16 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
- : -
27.06.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 16 тур
Хэнань
- : -
27.06.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 16 тур
Чунцин Тунлянлун
- : -
27.06.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Последние матчи
Все
Чунцин Тунлянлун
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 15 тур
Ухань Три Таунс
1 : 1
31.05.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 15 тур
Чунцин Тунлянлун
2 : 3
30.05.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 14 тур
Юньнань Юкунь
2 : 3
24.05.2026
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 14 тур
Циндао Хайню
0 : 1
24.05.2026
Чунцин Тунлянлун
Китай. Суперлига, 13 тур
Чунцин Тунлянлун
0 : 0
20.05.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 15 тур
Чунцин Тунлянлун
2 : 3
30.05.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 14 тур
Циндао Хайню
0 : 1
24.05.2026
Чунцин Тунлянлун
Китай. Суперлига, 13 тур
Чунцин Тунлянлун
0 : 0
20.05.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 12 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 1
16.05.2026
Чунцин Тунлянлун
Китай. Суперлига, 11 тур
Шанхай Шэньхуа
2 : 2
09.05.2026
Чунцин Тунлянлун
Китай. Суперлига, 15 тур
Ухань Три Таунс
1 : 1
31.05.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 14 тур
Юньнань Юкунь
2 : 3
24.05.2026
Циндао Вест Кост
Китай. Суперлига, 13 тур
Чунцин Тунлянлун
0 : 0
20.05.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 12 тур
Юньнань Юкунь
1 : 0
16.05.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 11 тур
Ляонин Тиерен
1 : 2
10.05.2026
Юньнань Юкунь
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: