Юньнань Юкунь

Российский игрок забил 3-й гол в китайской Суперлиге, его клуб лидирует с отрывом в 11 очков

Российский игрок забил 2-й гол в чемпионате Китая, его клуб лидирует в лиге

Два игрока покинули «Ахмат»

В «Ахмат» из чемпионата Китая вернулся бразильский форвард

В «Каза Пиа» ответили на обвинения в нарушении санкций ЕС из-за сделки с «Ахматом»