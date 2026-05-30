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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Хэнань - Чжэцзян Профешионал
Хэнань - Чжэцзян Профешионал: обзор матча 30 мая 2026
Хэнань
30.05.2026, суббота, 14:00
Китай. Суперлига, 15 тур
0 : 2
Завершен
Чжэцзян Профешионал
31'
А. Митрица
90+9'
Q. Tao
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэнань - Чжэцзян Профешионал
Завершен
90'
+9
Желтая карточка
Bo Zhao
90'
+9
ГОЛ! 0:2!
Qianglong Tao
Замена
Yixin Liu
️️️️➡️️
Huang Ruifeng
90'
Замена
Хаофенг Сю
️️️️➡️️
Yeljan Shinar
90'
90'
Замена
Qianglong Tao
️️️️➡️️
Александру Митрица
Замена
Abdurasul Abudulam
️️️️➡️️
Хорди Мбула
90'
90'
+10'
Замена
Yilin Yang
️️️️➡️️
Yihao Zhong
80'
80'
Замена
Alexander N'Doumbou
️️️️➡️️
Wei Wu
80'
Замена
Xu Junchi
️️️️➡️️
Tong Lei
Замена
Congyao Yin
️️️️➡️️
Chao He
80'
79'
Травма
Tong Lei
78'
Желтая карточка
Tong Lei
Желтая карточка
Бруно Назарио
76'
Пенальти не реализован
Бруно Назарио
74'
Гол отменен - офсайд
Yihao Zhong
65'
57'
Желтая карточка
Liu Haofan
46'
Замена
Jiaqi Zhang
️️️️➡️️
Cheng Jin
45'
+4'
31'
ГОЛ! 0:1!
Александру Митрица
Пас отдал
Wang Yudong
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэнань
18
Gouming Wang
ВР
4
Yeljan Shinar
ЦЗ
23
Lucas Maia
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
6
Шанюань Ван
(К)
ОП
22
Huang Ruifeng
ЦП
21
Chao He
ЦП
10
Бруно Назарио
ЦП
7
Yihao Zhong
ЦП
14
Хорди Мбула
ПВ
9
Gustavo
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Чжэцзян Профешионал
33
Bo Zhao
ВР
5
Liu Haofan
ЦЗ
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
26
Guowen Sun
ЦЗ
16
Tong Lei
ЦЗ
22
Cheng Jin
(К)
ЦП
14
Wei Wu
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
10
Марко Толич
АП
11
Wang Yudong
ЦФ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
Главный тренер
Жорди Виньялс
Хэнань
33
Shi Chenglong
ВР
27
Yixin Liu
ЦЗ
28
Changjie Du
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
5
Liu Jiahui
ЦЗ
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
19
Хаофенг Сю
ПЗ
24
Congyao Yin
ЦП
25
Yilin Yang
ЦП
30
Xulin Fan
ЦП
15
Abraham Halik
ЦП
13
Abdurasul Abudulam
ЦФ
Чжэцзян Профешионал
1
Chunyu Dong
ВР
25
Xu Junchi
ЦЗ
3
Wang Chang
ЦЗ
17
Wang Shiqin
ЦЗ
38
Zhang Aihui
ЦЗ
8
Alexander N'Doumbou
ЦП
29
Jiaqi Zhang
ЦП
6
Bao Shengxin
ЦП
19
Abdusalam Ablikim
ЦП
7
Qianglong Tao
ЦФ
18
Hao Fang
ЦФ
9
Di Gao
ЦФ
3-1-4-1-1
18
4
23
2
Майдана
6
Ван
22
10
Назарио
7
21
14
Мбула
9
4-3-1-2
33
36
Поссиньоло
26
16
5
22
14
28
Митрица
10
Толич
23
Гуарирапа
11
22
27
27
22
4
19
Сю
19
Сю
4
21
24
24
21
7
25
25
7
14
Мбула
13
13
14
Мбула
16
25
25
16
14
8
8
14
22
29
29
22
28
Митрица
7
7
28
Митрица
Остались в запасе
Хэнань
Чжэцзян Профешионал
33
Shi Chenglong
ВР
28
Changjie Du
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
5
Liu Jiahui
ЦЗ
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
30
Xulin Fan
ЦП
15
Abraham Halik
ЦП
Главный тренер
Ки-Иль Нам
1
Chunyu Dong
ВР
3
Wang Chang
ЦЗ
17
Wang Shiqin
ЦЗ
38
Zhang Aihui
ЦЗ
6
Bao Shengxin
ЦП
19
Abdusalam Ablikim
ЦП
18
Hao Fang
ЦФ
9
Di Gao
ЦФ
Главный тренер
Жорди Виньялс
Остались в запасе
33
Shi Chenglong
ВР
28
Changjie Du
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
5
Liu Jiahui
ЦЗ
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
30
Xulin Fan
ЦП
15
Abraham Halik
ЦП
Остались в запасе
1
Chunyu Dong
ВР
3
Wang Chang
ЦЗ
17
Wang Shiqin
ЦЗ
38
Zhang Aihui
ЦЗ
6
Bao Shengxin
ЦП
19
Abdusalam Ablikim
ЦП
18
Hao Fang
ЦФ
9
Di Gao
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Главный тренер
Жорди Виньялс
Статистика матча Хэнань - Чжэцзян Профешионал
1
3
Всего ударов по воротам
20
6
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
ВАР
1
0
Угловые удары
7
1
Нарушения
11
17
Офсайды
4
1
Количество передач
411
236
Сейвы
2
5
Точность передач %
81
69
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
16
4
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Информация о матче
Главный судья:
Yi Huang, China
Стадион:
Ханьхай
Посещаемость:
19371
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Хэнань
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1
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2
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4
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8
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2
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27.06.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 16 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
- : -
27.06.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 16 тур
Хэнань
- : -
27.06.2026
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