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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Чэнду Жунчэн - Чжэцзян Профешионал
Чэнду Жунчэн - Чжэцзян Профешионал: обзор матча 25 апреля 2026
Чэнду Жунчэн
25.04.2026, суббота, 14:00
Китай. Суперлига, 8 тур
4 : 0
Завершен
Чжэцзян Профешионал
17'
В. Силва
35'
F. Silva
39'
Ш. Вей
90+1'
B. Abuduwaili
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чэнду Жунчэн - Чжэцзян Профешионал
Завершен
ГОЛ! 4:0!
Baihelamu Abuduwaili
90'
+1
90'
+6'
Красная карточка
Chao Gan
88'
83'
Желтая карточка
Wang Yudong
Замена
Christian Alexander Jojo
️️️️➡️️
Hetao Hu
81'
79'
Замена
Abdusalam Ablikim
️️️️➡️️
Сауль Гуарирапа
Замена
Ziming Wang
️️️️➡️️
Felipe Silva
74'
Замена
Baihelamu Abuduwaili
️️️️➡️️
Шихао Вей
69'
Замена
Li Yang
️️️️➡️️
Pengfei Han
69'
Замена
Chao Gan
️️️️➡️️
Матеус Хусса
69'
64'
Замена
Qianglong Tao
️️️️➡️️
Джин-Себ Пак
63'
Травма
Джин-Себ Пак
51'
Замена
Zhang Aihui
️️️️➡️️
Wang Chang
51'
Замена
Wang Yudong
️️️️➡️️
Di Gao
50'
Желтая карточка
Wang Chang
Желтая карточка
Егор Сорокин
48'
46'
Замена
Alexander N'Doumbou
️️️️➡️️
Jiaqi Zhang
45'
+5'
ГОЛ! 3:0!
Шихао Вей
Пас отдал
He Yiran
39'
ГОЛ! 2:0!
Felipe Silva
Пас отдал
Веллингтон Силва
35'
32'
Желтая карточка
Марко Толич
19'
Желтая карточка
Jiaqi Zhang
ГОЛ! 1:0!
Веллингтон Силва
17'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чэнду Жунчэн
32
Дянзуо Лю
ВР
4
He Yiran
ЦЗ
18
Pengfei Han
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
2
Hetao Hu
ЦЗ
5
Матеус Хусса
ОП
23
Lisheng Liao
ЦП
7
Шихао Вей
(К)
ЛВ
11
Веллингтон Силва
ПВ
10
Rômulo
ЦФ
9
Felipe Silva
ЦФ
Главный тренер
Джон Алоизи
Чжэцзян Профешионал
33
Bo Zhao
(К)
ВР
3
Wang Chang
ЦЗ
17
Wang Shiqin
ЦЗ
16
Tong Lei
ЦЗ
26
Guowen Sun
ЦЗ
4
Джин-Себ Пак
ОП
14
Wei Wu
ЦП
29
Jiaqi Zhang
ЦП
10
Марко Толич
АП
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
9
Di Gao
ЦФ
Главный тренер
Жорди Виньялс
Чэнду Жунчэн
15
Weifeng Ran
ВР
1
Tao Jian
ВР
19
Yanfeng Dong
ЦЗ
17
Dongsheng Wang
ЦЗ
3
Christian Alexander Jojo
ЦЗ
22
Li Yang
ЦЗ
39
Chao Gan
ЦП
58
Liao Rongxiang
ЦП
27
Baihelamu Abuduwaili
ЦП
20
Ziming Wang
ЦП
48
Li Moyu
ЦП
29
Iminqari Mutallep
ЦП
Чжэцзян Профешионал
1
Chunyu Dong
ВР
34
Wang Pengbo
ЦЗ
25
Xu Junchi
ЦЗ
38
Zhang Aihui
ЦЗ
8
Alexander N'Doumbou
ЦП
19
Abdusalam Ablikim
ЦП
6
Bao Shengxin
ЦП
41
Yuxuan Jiang
ЦП
11
Wang Yudong
ЦФ
7
Qianglong Tao
ЦФ
18
Hao Fang
ЦФ
4-1-1-2-2
32
Лю
4
28
Сорокин
2
18
5
Хусса
23
7
Вей
11
Силва
9
10
4-1-2-1-2
33
17
16
26
3
4
Пак
14
29
10
Толич
9
23
Гуарирапа
2
3
3
2
18
22
22
18
5
Хусса
39
39
5
Хусса
7
Вей
27
27
7
Вей
9
20
20
9
3
38
38
3
29
8
8
29
23
Гуарирапа
19
19
23
Гуарирапа
9
11
11
9
4
Пак
7
7
4
Пак
Остались в запасе
Чэнду Жунчэн
Чжэцзян Профешионал
15
Weifeng Ran
ВР
1
Tao Jian
ВР
19
Yanfeng Dong
ЦЗ
17
Dongsheng Wang
ЦЗ
58
Liao Rongxiang
ЦП
48
Li Moyu
ЦП
29
Iminqari Mutallep
ЦП
Главный тренер
Джон Алоизи
1
Chunyu Dong
ВР
34
Wang Pengbo
ЦЗ
25
Xu Junchi
ЦЗ
6
Bao Shengxin
ЦП
41
Yuxuan Jiang
ЦП
18
Hao Fang
ЦФ
Главный тренер
Жорди Виньялс
Остались в запасе
15
Weifeng Ran
ВР
1
Tao Jian
ВР
19
Yanfeng Dong
ЦЗ
17
Dongsheng Wang
ЦЗ
58
Liao Rongxiang
ЦП
48
Li Moyu
ЦП
29
Iminqari Mutallep
ЦП
Остались в запасе
1
Chunyu Dong
ВР
34
Wang Pengbo
ЦЗ
25
Xu Junchi
ЦЗ
6
Bao Shengxin
ЦП
41
Yuxuan Jiang
ЦП
18
Hao Fang
ЦФ
Главный тренер
Джон Алоизи
Главный тренер
Жорди Виньялс
Статистика матча Чэнду Жунчэн - Чжэцзян Профешионал
1
1
4
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
2
3
Нарушения
11
15
Офсайды
1
1
Количество передач
499
361
Сейвы
3
0
Точность передач %
84
80
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Информация о матче
Главный судья:
Мин Фу
(Пекин)
Стадион:
Chengdu Phoenix Hill Football Stadium, Sichuan
Посещаемость:
41428
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1
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20 мая, 17:57
3
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1 мая, 17:31
6
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1 июня, 08:41
4
«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл
20 мая, 17:57
3
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2
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Китай. Суперлига, 16 тур
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- : -
27.06.2026
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