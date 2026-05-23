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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Далянь Йингбо - Чэнду Жунчэн
Далянь Йингбо - Чэнду Жунчэн: обзор матча 23 мая 2026
Далянь Йингбо
23.05.2026, суббота, 15:00
Китай. Суперлига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Чэнду Жунчэн
76'
С. Малеле
89'
M. Traoré
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Далянь Йингбо - Чэнду Жунчэн
Завершен
Замена
Zhu Pengyu
️️️️➡️️
Николае Станчу
90'
+2
Желтая карточка
Mamadou Traoré
90'
90'
+4'
ГОЛ! 2:0!
Mamadou Traoré
89'
86'
Желтая карточка
Pengfei Han
Замена
Yue Song
️️️️➡️️
Frank Acheampong
86'
86'
Замена
Mirahmetjan Muzepper
️️️️➡️️
Liao Rongxiang
85'
Замена
Матеус Хусса
️️️️➡️️
Lisheng Liao
ГОЛ! 1:0!
Сефас Малеле
Пас отдал
Yang Mingrui
76'
72'
Желтая карточка
Liao Rongxiang
Замена
Yang Mingrui
️️️️➡️️
Luo Jing
61'
46'
Замена
He Yiran
️️️️➡️️
Christian Alexander Jojo
Замена
Huachen Zhang
️️️️➡️️
Jintao Liao
46'
45'
+5'
Желтая карточка
Исник Алими
37'
37'
Желтая карточка
Baihelamu Abuduwaili
31'
Желтая карточка
Christian Alexander Jojo
29'
Замена
Liao Rongxiang
️️️️➡️️
Rômulo
28'
Травма
Rômulo
Желтая карточка
Luo Jing
26'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Далянь Йингбо
20
Weiguo Liu
ВР
38
Lü Zhuoyi
ЦЗ
24
Jinhao Bi
ЦЗ
2
Mamadou Traoré
ЦЗ
40
Jintao Liao
ЦП
4
Исник Алими
ЦП
10
Николае Станчу
(К)
ЦП
22
Weijie Mao
ЦП
7
Luo Jing
ЦФ
30
Frank Acheampong
ЦФ
11
Сефас Малеле
ЦФ
Главный тренер
Гоосю Ли
Чэнду Жунчэн
32
Дянзуо Лю
ВР
3
Christian Alexander Jojo
ЦЗ
18
Pengfei Han
ЦЗ
2
Hetao Hu
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
23
Lisheng Liao
ЦП
16
Ming Yang Yang
ЦП
20
Ziming Wang
ЦП
27
Baihelamu Abuduwaili
ЦП
11
Веллингтон Силва
ПВ
10
Rômulo
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джон Алоизи
Далянь Йингбо
26
Zihao Huang
ВР
5
Peng Shunjie
ЦЗ
6
Yue Song
ЦЗ
17
Ang Li
ЦЗ
15
Jiabao Wen
ЦЗ
28
Kangbo Sun
ЦЗ
8
Huachen Zhang
ЦП
27
Yang Mingrui
ЦП
44
Feng Jing
ЦП
23
Huang Shan
ЦП
21
Peng Lü
ЦП
16
Zhu Pengyu
ЦФ
Чэнду Жунчэн
15
Weifeng Ran
ВР
1
Tao Jian
ВР
4
He Yiran
ЦЗ
17
Dongsheng Wang
ЦЗ
19
Yanfeng Dong
ЦЗ
5
Матеус Хусса
ОП
58
Liao Rongxiang
ЦП
25
Mirahmetjan Muzepper
ЦП
29
Iminqari Mutallep
ЦП
48
Li Moyu
ЦП
39
Chao Gan
ЦП
24
Chuang Tang
ЦФ
3-4-3
20
38
24
2
40
10
Станчу
22
4
Алими
11
Малеле
30
7
4-4-1-1
32
Лю
18
2
28
Сорокин
3
16
20
27
23
11
Силва
10
30
6
6
30
40
8
8
40
7
27
27
7
10
Станчу
16
16
10
Станчу
3
4
4
3
23
5
Хусса
5
Хусса
23
10
58
58
10
25
25
Остались в запасе
Далянь Йингбо
Чэнду Жунчэн
26
Zihao Huang
ВР
5
Peng Shunjie
ЦЗ
17
Ang Li
ЦЗ
15
Jiabao Wen
ЦЗ
28
Kangbo Sun
ЦЗ
44
Feng Jing
ЦП
23
Huang Shan
ЦП
21
Peng Lü
ЦП
Главный тренер
Гоосю Ли
15
Weifeng Ran
ВР
1
Tao Jian
ВР
17
Dongsheng Wang
ЦЗ
19
Yanfeng Dong
ЦЗ
29
Iminqari Mutallep
ЦП
48
Li Moyu
ЦП
39
Chao Gan
ЦП
24
Chuang Tang
ЦФ
Главный тренер
Джон Алоизи
Остались в запасе
26
Zihao Huang
ВР
5
Peng Shunjie
ЦЗ
17
Ang Li
ЦЗ
15
Jiabao Wen
ЦЗ
28
Kangbo Sun
ЦЗ
44
Feng Jing
ЦП
23
Huang Shan
ЦП
21
Peng Lü
ЦП
Остались в запасе
15
Weifeng Ran
ВР
1
Tao Jian
ВР
17
Dongsheng Wang
ЦЗ
19
Yanfeng Dong
ЦЗ
29
Iminqari Mutallep
ЦП
48
Li Moyu
ЦП
39
Chao Gan
ЦП
24
Chuang Tang
ЦФ
Главный тренер
Гоосю Ли
Главный тренер
Джон Алоизи
Статистика матча Далянь Йингбо - Чэнду Жунчэн
3
4
Всего ударов по воротам
13
5
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
3
5
Нарушения
10
17
Офсайды
2
2
Количество передач
304
509
Сейвы
0
1
Точность передач %
73
81
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Информация о матче
Главный судья:
Liang Songshang, China
Стадион:
Dalian Suoyuwan Football Stadium, Dalian
Посещаемость:
62356
Новости команд
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Далянь Йингбо
Чэнду Жунчэн
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3
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2
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6
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Чэнду Жунчэн
1 : 0
30.05.2026
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Китай. Суперлига, 14 тур
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2 : 0
23.05.2026
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Китай. Суперлига, 13 тур
Чэнду Жунчэн
0 : 1
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