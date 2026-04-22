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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Ляонин Тиерен - Далянь Йингбо
Ляонин Тиерен - Далянь Йингбо: обзор матча 22 апреля 2026
Ляонин Тиерен
22.04.2026, среда, 14:35
Китай. Суперлига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Далянь Йингбо
84'
Н. Станчу
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ляонин Тиерен - Далянь Йингбо
Завершен
90'
+6
Замена
Huang Shan
️️️️➡️️
Николае Станчу
90'
+3
Замена
Ang Li
️️️️➡️️
Frank Acheampong
Желтая карточка
Жеффиньо
90'
90'
Желтая карточка
Huachen Zhang
90'
+6'
84'
ГОЛ! 0:1!
Николае Станчу
Замена
Chen Binbin
️️️️➡️️
Tixiang Li
83'
Замена
Dong Xu
️️️️➡️️
Li Haoran
74'
71'
Замена
Luo Jing
️️️️➡️️
Yang Mingrui
Замена
Ange Kouamé
️️️️➡️️
Dinghao Yan
59'
Желтая карточка
Куни
57'
46'
Замена
Huachen Zhang
️️️️➡️️
Jintao Liao
45'
+1'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ляонин Тиерен
21
Rongze Han
ВР
35
Li Haoran
ЦЗ
26
Mincheng Yuan
ЦЗ
5
Dilmurat Mawlanyaz
ЦЗ
6
Павле Вагич
ОП
15
Фелипе
ОП
8
Dinghao Yan
ЦП
18
Tixiang Li
ЦП
10
Куни
(К)
АП
47
Жеффиньо
ЛВ
9
Guy Carel Mbenza Kamboleke
ЦФ
Главный тренер
Джинью Ли
Далянь Йингбо
26
Zihao Huang
ВР
38
Lü Zhuoyi
ЦЗ
2
Mamadou Traoré
ЦЗ
24
Jinhao Bi
ЦЗ
4
Исник Алими
ЦП
40
Jintao Liao
(К)
ЦП
27
Yang Mingrui
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
22
Weijie Mao
ЦП
11
Сефас Малеле
ЦФ
30
Frank Acheampong
ЦФ
Главный тренер
Гоосю Ли
Ляонин Тиерен
1
Kudirat Ablet
ВР
29
Yan Zhang
ВР
4
Tian Ziyi
ЦЗ
3
Ximing Pan
ЦЗ
34
Zhang Hongfu
ЦЗ
27
Gao Jiarun
ЦЗ
28
Dong Xu
ЦЗ
36
De'ao Tian
ЦП
33
Tian Yinong
ЦП
7
Ange Kouamé
ЦФ
11
Chen Binbin
ЦФ
17
Yuda Tian
ЦФ
Далянь Йингбо
1
Ge Peng
ВР
20
Weiguo Liu
ВР
17
Ang Li
ЦЗ
5
Peng Shunjie
ЦЗ
28
Kangbo Sun
ЦЗ
15
Jiabao Wen
ЦЗ
8
Huachen Zhang
ЦП
23
Huang Shan
ЦП
21
Peng Lü
ЦП
59
Lirong Xiao
ЦП
16
Zhu Pengyu
ЦФ
7
Luo Jing
ЦФ
3-2-2-2-1
21
35
26
5
6
Вагич
15
Фелипе
8
18
47
Жеффиньо
10
Куни
9
3-5-2
26
38
2
24
4
Алими
27
10
Станчу
22
40
30
11
Малеле
35
28
28
35
8
7
7
8
18
11
11
18
30
17
17
30
40
8
8
40
10
Станчу
23
23
10
Станчу
27
7
7
27
Остались в запасе
Ляонин Тиерен
Далянь Йингбо
1
Kudirat Ablet
ВР
29
Yan Zhang
ВР
4
Tian Ziyi
ЦЗ
3
Ximing Pan
ЦЗ
34
Zhang Hongfu
ЦЗ
27
Gao Jiarun
ЦЗ
36
De'ao Tian
ЦП
33
Tian Yinong
ЦП
17
Yuda Tian
ЦФ
Главный тренер
Джинью Ли
1
Ge Peng
ВР
20
Weiguo Liu
ВР
5
Peng Shunjie
ЦЗ
28
Kangbo Sun
ЦЗ
15
Jiabao Wen
ЦЗ
21
Peng Lü
ЦП
59
Lirong Xiao
ЦП
16
Zhu Pengyu
ЦФ
Главный тренер
Гоосю Ли
Остались в запасе
1
Kudirat Ablet
ВР
29
Yan Zhang
ВР
4
Tian Ziyi
ЦЗ
3
Ximing Pan
ЦЗ
34
Zhang Hongfu
ЦЗ
27
Gao Jiarun
ЦЗ
36
De'ao Tian
ЦП
33
Tian Yinong
ЦП
17
Yuda Tian
ЦФ
Остались в запасе
1
Ge Peng
ВР
20
Weiguo Liu
ВР
5
Peng Shunjie
ЦЗ
28
Kangbo Sun
ЦЗ
15
Jiabao Wen
ЦЗ
21
Peng Lü
ЦП
59
Lirong Xiao
ЦП
16
Zhu Pengyu
ЦФ
Главный тренер
Джинью Ли
Главный тренер
Гоосю Ли
Статистика матча Ляонин Тиерен - Далянь Йингбо
2
1
Всего ударов по воротам
6
11
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
15
12
Офсайды
2
4
Количество передач
418
328
Сейвы
3
2
Точность передач %
77
72
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
0.54
1.28
Информация о матче
Главный судья:
Memetjan Ahmat, China
Стадион:
Tiexi Stadium, Shenyang
Посещаемость:
40220
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16
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7 марта, 14:06
1
Генич раскритиковал игру «Спартака»: «Мы в осадке и ничего не понимаем»
8 февраля, 01:18
16
Товарищеский матч. «Спартак» обыграл «Далянь Йингбо» (1:0), Массалыга забил
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24
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого одержал разгромную победу и вышел в лидеры чемпионата Китая
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3 : 2
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