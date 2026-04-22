Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Китай. Суперлига
Шанхай Шэньхуа - Циндао Хайню
Шанхай Шэньхуа - Циндао Хайню: обзор матча 22 апреля 2026
Шанхай Шэньхуа
22.04.2026, среда, 15:00
Китай. Суперлига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Циндао Хайню
46'
Ж. Карлос Тейшейра
52'
М. Гейе
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шанхай Шэньхуа - Циндао Хайню
Завершен
Желтая карточка
Xu Haoyang
90'
+7
90'
+8'
Замена
Xu Haoyang
️️️️➡️️
Си Ву
86'
Желтая карточка
Хайцзянь Ван
84'
78'
Замена
Shiwei Che
️️️️➡️️
Sun Zheng'ao
Замена
Пенгфей Си
️️️️➡️️
Жоао Карлос Тейшейра
77'
71'
Замена
Wei Zhang
️️️️➡️️
Wang Qiao
71'
Замена
Chuanhui Zheng
️️️️➡️️
Jin Yonghao
70'
Травма
Wang Qiao
Замена
Liu Chengyu
️️️️➡️️
Рафаэль Ратао
65'
Замена
Haoyu Yang
️️️️➡️️
Тианий Гао
65'
60'
Замена
Li Suda
️️️️➡️️
Long Song
59'
Желтая карточка
Long Song
Желтая карточка
Тианий Гао
59'
ГОЛ! 2:0!
Махтар Гейе
Пас отдал
Вилсон Манафа
52'
46'
Замена
Senwen Luo
️️️️➡️️
Cheuk Pan Ngan
ГОЛ! 1:0!
Жоао Карлос Тейшейра
46'
45'
+3
Желтая карточка
Неманья Анджелкович
45'
+4'
Желтая карточка
Жоао Карлос Тейшейра
21'
20'
Желтая карточка
Cheuk Pan Ngan
13'
Желтая карточка
Liu Junshuai
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шанхай Шэньхуа
1
Xue Qinghao
ВР
27
Синичи Чан
ЛЗ
3
Jin Shunkai
ЦЗ
5
Чэньцзе Чжу
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
17
Тианий Гао
ОП
15
Си Ву
(К)
ЦП
33
Хайцзянь Ван
АП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
29
Махтар Гейе
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Циндао Хайню
28
Mu Pengfei
ВР
3
Liu Junshuai
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
23
Long Song
ЦЗ
14
Sun Zheng'ao
ЦЗ
17
Wang Qiao
ЦЗ
11
Ахмед Эль-Мессауди
(К)
ОП
7
Yaw Yeboah
ЦП
24
Cheuk Pan Ngan
ЦП
34
Jin Yonghao
ЦП
10
Carlos Strandberg
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
Шанхай Шэньхуа
40
Wang Jie
ВР
24
Zhen Ma
ВР
21
Xu Haoyang
ЦЗ
36
Ming Huang
ЦЗ
38
Wu Qipeng
ЦЗ
16
Yang Zexiang
ЦЗ
25
Zhu Yue
ЦЗ
26
Shuai Yang
ЦЗ
43
Haoyu Yang
ЦП
45
Jiawen Han
ЦП
30
Пенгфей Си
ПВ
18
Liu Chengyu
ЦФ
Циндао Хайню
43
Mewlan Jappar
ВР
1
Liu Jun
ВР
29
Li Suda
ЦЗ
4
Yangyang Jin
ЦЗ
5
Tash Mustapa
ЦЗ
2
Wei Zhang
ЦЗ
30
Shiwei Che
ЦП
47
Chuanhui Zheng
ЦП
18
Wu Xingyu
ЦП
31
Senwen Luo
ЦП
21
Liu Guobao
ЦФ
19
Song Wenjie
ЦФ
4-1-1-3-1
1
27
Чан
3
5
Чжу
13
Манафа
17
Гао
15
Ву
9
Ратао
10
Тейшейра
33
Ван
29
Гейе
3-3-3-1
28
23
14
17
3
11
Эль-Мессауди
26
Анджелкович
7
24
34
10
15
Ву
21
21
15
Ву
17
Гао
43
43
17
Гао
10
Тейшейра
30
Си
30
Си
10
Тейшейра
9
Ратао
18
18
9
Ратао
23
29
29
23
17
2
2
17
14
30
30
14
34
47
47
34
24
31
31
24
Остались в запасе
Шанхай Шэньхуа
Циндао Хайню
40
Wang Jie
ВР
24
Zhen Ma
ВР
36
Ming Huang
ЦЗ
38
Wu Qipeng
ЦЗ
16
Yang Zexiang
ЦЗ
25
Zhu Yue
ЦЗ
26
Shuai Yang
ЦЗ
45
Jiawen Han
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
43
Mewlan Jappar
ВР
1
Liu Jun
ВР
4
Yangyang Jin
ЦЗ
5
Tash Mustapa
ЦЗ
18
Wu Xingyu
ЦП
21
Liu Guobao
ЦФ
19
Song Wenjie
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
Остались в запасе
40
Wang Jie
ВР
24
Zhen Ma
ВР
36
Ming Huang
ЦЗ
38
Wu Qipeng
ЦЗ
16
Yang Zexiang
ЦЗ
25
Zhu Yue
ЦЗ
26
Shuai Yang
ЦЗ
45
Jiawen Han
ЦП
Остались в запасе
43
Mewlan Jappar
ВР
1
Liu Jun
ВР
4
Yangyang Jin
ЦЗ
5
Tash Mustapa
ЦЗ
18
Wu Xingyu
ЦП
21
Liu Guobao
ЦФ
19
Song Wenjie
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Ясен Петров
Статистика матча Шанхай Шэньхуа - Циндао Хайню
4
4
Всего ударов по воротам
21
10
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
9
4
Нарушения
19
9
Офсайды
1
1
Количество передач
475
368
Сейвы
3
6
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
16
4
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
3.76
0.83
Информация о матче
Главный судья:
Liang Songshang, China
Стадион:
Шанхай Стэдиум
Посещаемость:
28220
Новости команд
Все
Шанхай Шэньхуа
Циндао Хайню
Слуцкий назвал 3 причины, почему теннис лучше футбола
Вчера, 11:07
Слуцкий мечтал о рукопожатии с легендарным футболистом: «Так и не получилось»
8 июня, 18:32
7
Впечатления Слуцкого от пересадки волос: «Я недоволен»
5 июня, 17:37
36
Слуцкий раскрыл причины, почему он не в РПЛ
5 июня, 15:06
2
Семин определил топ-5 российских тренеров в ХХI веке
1 июня, 09:25
Слуцкий назвал 3 причины, почему теннис лучше футбола
Вчера, 11:07
Слуцкий мечтал о рукопожатии с легендарным футболистом: «Так и не получилось»
8 июня, 18:32
7
Впечатления Слуцкого от пересадки волос: «Я недоволен»
5 июня, 17:37
36
Слуцкий раскрыл причины, почему он не в РПЛ
5 июня, 15:06
2
Семин определил топ-5 российских тренеров в ХХI веке
1 июня, 09:25
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл четвертый матч подряд
22 апреля, 17:28
3
Экс-форвард ЦСКА отправился играть в Китай
4 февраля, 11:27
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого едва не потерял очки в 4-м матче подряд, дважды забив после 90-й минуты
23 августа 2025, 16:47
Слуцкий высказался о второй подряд волевой победе «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая
16 апреля 2025, 20:31
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого одержал вторую подряд волевую победу в чемпионате Китая
16 апреля 2025, 17:00
Больше новостей
Китай. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 16 тур
Циндао Хайню
- : -
26.06.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 16 тур
Ляонин Тиерен
- : -
27.06.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 16 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
- : -
27.06.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 16 тур
Хэнань
- : -
27.06.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 16 тур
Чунцин Тунлянлун
- : -
27.06.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 16 тур
Циндао Хайню
- : -
26.06.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 16 тур
Ляонин Тиерен
- : -
27.06.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 16 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
- : -
27.06.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 16 тур
Хэнань
- : -
27.06.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 16 тур
Чунцин Тунлянлун
- : -
27.06.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Последние матчи
Все
Шанхай Шэньхуа
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 15 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
3 : 2
30.05.2026
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 15 тур
Циндао Вест Кост
2 : 2
30.05.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 14 тур
Шанхай Шэньхуа
1 : 2
24.05.2026
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 14 тур
Циндао Хайню
0 : 1
24.05.2026
Чунцин Тунлянлун
Китай. Суперлига, 13 тур
Шанхай Шэньхуа
2 : 2
20.05.2026
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 15 тур
Циндао Вест Кост
2 : 2
30.05.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 14 тур
Шанхай Шэньхуа
1 : 2
24.05.2026
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 13 тур
Шанхай Шэньхуа
2 : 2
20.05.2026
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 12 тур
Юньнань Юкунь
1 : 0
16.05.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 11 тур
Шанхай Шэньхуа
2 : 2
09.05.2026
Чунцин Тунлянлун
Китай. Суперлига, 15 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
3 : 2
30.05.2026
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 14 тур
Циндао Хайню
0 : 1
24.05.2026
Чунцин Тунлянлун
Китай. Суперлига, 13 тур
Ляонин Тиерен
2 : 1
20.05.2026
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 12 тур
Бейджин Гуоань
4 : 2
15.05.2026
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 11 тур
Циндао Хайню
3 : 1
10.05.2026
Далянь Йингбо
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: