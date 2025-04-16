Слуцкий высказался о второй подряд волевой победе «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий подвел итоги выигранного матча 7-го тура китайской Суперлиги против «Циндао Хайню».

«Шэньхуа» добыл волевую победу со счетом 3:2 – вторую подряд.

Команда Слуцкого не проигрывает в чемпионате с августа.

Следующий соперник – «Ухань Три Таунс».

«Сегодняшние события происходили уже много раз в этом сезоне. Когда мы были лучше соперников, мы легко теряли мяч и это усложняло игру.

Несмотря на то, что мы сегодня победили, защита сыграла не на высшем уровне, нужно приложить усилия, чтобы улучшить игру в обороне.

Мы забили по три мяча в двух матчах подряд, а также были лучше соперников по созданию моментов и ударов. Дальше нужно фокусироваться на балансе между атакой и защитой», – заявил Слуцкий.