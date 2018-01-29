Циндао Хайню

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл четвертый матч подряд

Экс-форвард ЦСКА отправился играть в Китай

С «Шэньхуа» Слуцкого сняли 10 очков по делу о коррупции и договорных матчах

Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого едва не потерял очки в 4-м матче подряд, дважды забив после 90-й минуты

Слуцкий высказался о второй подряд волевой победе «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая