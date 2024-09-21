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    • «Шэньхуа» Слуцкого вырвал победу у «Тяньцзинь» на последних минутах

    «Шэньхуа» Слуцкого вырвал победу у «Тяньцзинь» на последних минутах

    «Шанхай Шэньхуа», который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, победил «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» в матче 26-го тура китайской Суперлиги.

    Большую часть игры хозяева уступали в счете, но смогли выиграть благодаря дублю Юй Ханьчао в концовке поединка.

    «Шэньхуа» набрал 67 очков после 26 матчей. За четыре тура до финиша сезона подопечные Слуцкого занимают второе место в чемпионате Китая и уступают 2 очка «Шанхай Порт».

    Китай. Суперлига. 26-й тур

    Шанхай Шэньхуа – Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Адеми, 3; 1:1 – Юй Ханьчао, 89; 2:1 – Юй Ханьчао, 90.

    Календарь Суперлиги

    Турнирная таблица Суперлиги

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    Источник: «Бомбардир»

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    21.09.2024 17:05
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    Комментарии (2)
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    MazaiNN
    1726929777
    Весь сезон два очка.
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    bashnat013
    1726931141
    Конец сезона на зубах вытаскивают последние матчи
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