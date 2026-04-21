Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Китай. Суперлига
Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профешионал
Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профешионал: обзор матча 21 апреля 2026
Ухань Три Таунс
21.04.2026, вторник, 14:35
Китай. Суперлига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Чжэцзян Профешионал
41'
Й. Кадис
78'
K. Bevis
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профешионал
Завершен
90'
+8'
Замена
Wei Long
️️️️➡️️
Liao Chengjian
87'
Замена
Denny Wang Yi
️️️️➡️️
Kang Wang
86'
82'
Замена
Hao Fang
️️️️➡️️
Qianglong Tao
82'
Замена
Di Gao
️️️️➡️️
Марко Толич
82'
Замена
Abdusalam Ablikim
️️️️➡️️
Wang Yudong
80'
Желтая карточка
Alexander N'Doumbou
ГОЛ! 2:0!
Kilian Bevis
Пас отдал
Xiaoxi Xia
78'
Замена
Yiming Liu
️️️️➡️️
Guan He
72'
59'
Желтая карточка
Wei Wu
Замена
Xiaoxi Xia
️️️️➡️️
Lixun Jiang
58'
57'
Замена
Xu Junchi
️️️️➡️️
Tong Lei
47'
Желтая карточка
Марко Толич
46'
Замена
Wei Wu
️️️️➡️️
Cheng Jin
45'
+3'
ГОЛ! 1:0!
Йхондер Кадис
Пас отдал
Kilian Bevis
41'
Желтая карточка
Lixun Jiang
22'
19'
Желтая карточка
Wang Shiqin
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ухань Три Таунс
31
Guo Jiayu
ВР
37
Kang Wang
ЦЗ
3
Mbouri Yamkam
ЦЗ
2
Guan He
(К)
ЦЗ
15
Zhechao Chen
ЦЗ
20
Адриано
ОП
12
Liao Chengjian
ЦП
24
Lixun Jiang
ЦП
10
Kilian Bevis
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
Главный тренер
Бенхамин Мора
Чжэцзян Профешионал
33
Bo Zhao
ВР
38
Zhang Aihui
ЦЗ
17
Wang Shiqin
ЦЗ
16
Tong Lei
ЦЗ
26
Guowen Sun
ЦЗ
4
Джин-Себ Пак
ОП
22
Cheng Jin
(К)
ЦП
8
Alexander N'Doumbou
ЦП
10
Марко Толич
АП
11
Wang Yudong
ЦФ
7
Qianglong Tao
ЦФ
Главный тренер
Жорди Виньялс
Ухань Три Таунс
22
Jingqi Fang
ВР
19
Yiming Liu
ЦЗ
28
Denny Wang Yi
ЦЗ
34
Ruan Jingwei
ЦЗ
35
Yu Tianle
ЦЗ
8
Jinxian Wang
ЦП
6
Wei Long
ЦП
16
Min
ЦП
30
Jinbao Zhong
ЦП
21
Jizheng Xiong
ЦП
17
Halit Abdugheni
ЦП
14
Xiaoxi Xia
ЦФ
Чжэцзян Профешионал
1
Chunyu Dong
ВР
34
Wang Pengbo
ЦЗ
3
Wang Chang
ЦЗ
25
Xu Junchi
ЦЗ
14
Wei Wu
ЦП
19
Abdusalam Ablikim
ЦП
29
Jiaqi Zhang
ЦП
6
Bao Shengxin
ЦП
9
Di Gao
ЦФ
18
Hao Fang
ЦФ
4-1-3-1-1
31
37
2
15
3
20
Адриано
12
24
10
7
Сауэр
29
Кадис
4-1-2-1-2
33
17
16
26
38
4
Пак
22
8
10
Толич
7
11
2
19
19
2
37
28
28
37
12
6
6
12
24
14
14
24
16
25
25
16
22
14
14
22
11
19
19
11
10
Толич
9
9
10
Толич
7
18
18
7
Остались в запасе
Ухань Три Таунс
Чжэцзян Профешионал
22
Jingqi Fang
ВР
34
Ruan Jingwei
ЦЗ
35
Yu Tianle
ЦЗ
8
Jinxian Wang
ЦП
16
Min
ЦП
30
Jinbao Zhong
ЦП
21
Jizheng Xiong
ЦП
17
Halit Abdugheni
ЦП
Главный тренер
Бенхамин Мора
1
Chunyu Dong
ВР
34
Wang Pengbo
ЦЗ
3
Wang Chang
ЦЗ
29
Jiaqi Zhang
ЦП
6
Bao Shengxin
ЦП
Главный тренер
Жорди Виньялс
Остались в запасе
22
Jingqi Fang
ВР
34
Ruan Jingwei
ЦЗ
35
Yu Tianle
ЦЗ
8
Jinxian Wang
ЦП
16
Min
ЦП
30
Jinbao Zhong
ЦП
21
Jizheng Xiong
ЦП
17
Halit Abdugheni
ЦП
Остались в запасе
1
Chunyu Dong
ВР
34
Wang Pengbo
ЦЗ
3
Wang Chang
ЦЗ
29
Jiaqi Zhang
ЦП
6
Bao Shengxin
ЦП
Главный тренер
Бенхамин Мора
Главный тренер
Жорди Виньялс
Статистика матча Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профешионал
1
4
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
6
7
Нарушения
13
11
Офсайды
2
1
Количество передач
385
434
Сейвы
2
1
Точность передач %
77
79
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.69
0.27
Информация о матче
Главный судья:
Jing Wang, China
Стадион:
Wuhan Sports Center Stadium, Wuhan
Посещаемость:
10693
Новости команд
Все
Ухань Три Таунс
Чжэцзян Профешионал
Осинькин назвал трансфер, помешавший «Сочи» остаться в РПЛ
29 мая, 17:01
1
«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл
20 мая, 17:57
3
«Сочи» отпустил нападающего в Китай
25 февраля, 20:16
Экс-игрок ЦСКА Гуарирапа нашел новый клуб
12 февраля, 08:53
4
Драка «Ростова» с китайскими соперниками
11 февраля, 19:10
8
«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл
20 мая, 17:57
3
Назван клуб, в который перейдет российский игрок из Лиги чемпионов
4 февраля, 12:59
3
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого снова победил и укрепил лидерство в чемпионате Китая
19 апреля 2025, 15:58
3
«Шанхай Шэньхуа» – «Ухань Три Таунс»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 1.90
18 апреля 2025, 14:55
Слуцкий продлил беспроигрышную серию в Китае
29 июля 2024, 16:50
17
Осинькин назвал трансфер, помешавший «Сочи» остаться в РПЛ
29 мая, 17:01
1
«Сочи» отпустил нападающего в Китай
25 февраля, 20:16
Экс-игрок ЦСКА Гуарирапа нашел новый клуб
12 февраля, 08:53
4
Драка «Ростова» с китайскими соперниками
11 февраля, 19:10
8
Матч «Ростова» досрочно завершен из-за драки
11 февраля, 17:38
20
Больше новостей
Китай. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 16 тур
Циндао Хайню
- : -
26.06.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 16 тур
Ляонин Тиерен
- : -
27.06.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 16 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
- : -
27.06.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 16 тур
Хэнань
- : -
27.06.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 16 тур
Чунцин Тунлянлун
- : -
27.06.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 16 тур
Циндао Хайню
- : -
26.06.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 16 тур
Ляонин Тиерен
- : -
27.06.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 16 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
- : -
27.06.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 16 тур
Хэнань
- : -
27.06.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 16 тур
Чунцин Тунлянлун
- : -
27.06.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Последние матчи
Все
Ухань Три Таунс
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 15 тур
Ухань Три Таунс
1 : 1
31.05.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 15 тур
Хэнань
0 : 2
30.05.2026
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 14 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 3
24.05.2026
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 14 тур
Чжэцзян Профешионал
0 : 5
24.05.2026
Ляонин Тиерен
Китай. Суперлига, 13 тур
Чжэцзян Профешионал
4 : 1
20.05.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 15 тур
Ухань Три Таунс
1 : 1
31.05.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 14 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 3
24.05.2026
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 13 тур
Шанхай Шэньхуа
2 : 2
20.05.2026
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 12 тур
Ухань Три Таунс
2 : 2
16.05.2026
Ляонин Тиерен
Китай. Суперлига, 11 тур
Циндао Вест Кост
1 : 1
10.05.2026
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 15 тур
Хэнань
0 : 2
30.05.2026
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 14 тур
Чжэцзян Профешионал
0 : 5
24.05.2026
Ляонин Тиерен
Китай. Суперлига, 13 тур
Чжэцзян Профешионал
4 : 1
20.05.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 12 тур
Шанхай Порт
2 : 2
15.05.2026
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 11 тур
Чжэцзян Профешионал
1 : 1
10.05.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: