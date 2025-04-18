19 апреля в рамках 8-го тура Суперлиги Китая лидер турнира «Шанхай Шэньхуа» примет нестабильный, но боевой «Ухань Три Таунс». Хозяева продолжают уверенное шествие в чемпионате, но оборонительная нестабильность сохраняется. Гости демонстрируют хорошую результативность, несмотря на бедственное положение в таблице.

«Шанхай Шэньхуа»

Команда лидирует в таблице с 17 очками после 7 туров и демонстрирует атакующую мощь: 13 голов в 5 последних играх, серия из 16 матчей подряд с забитыми мячами. Сауло Минейро – главный бомбардир, на его счету 7 голов в 11 матчах. При этом оборона оставляет вопросы: 7 пропущенных голов за 5 матчей, и команда не сохраняет свои ворота сухими в 10 турах подряд. Тем не менее, «Шэньхуа» не проигрывает на протяжении 15 матчей.

«Ухань Три Таунс»

Находясь на 13-й позиции с 5 очками, команда показывает довольно агрессивный футбол в атаке. 9 голов в 5 последних матчах – это весомый показатель, особенно на фоне серии из 4 игр подряд с забитыми мячами. Однако оборона – ахиллесова пята: 13 пропущенных голов за 5 матчей, и ни одного «сухого» матча за последние 12 туров. Команда не побеждает в гостях 5 игр подряд.

Факты о командах

«Шанхай Шэньхуа»

Не проигрывает в 15 матчах подряд

В среднем 2.6 гола за матч в атаке, 1.4 – в защите (последние 5 игр)

Забивает в 6 матчах подряд против «Ухань Три Таунс»

«Ухань Три Таунс»

В пяти выездных матчах: 0 побед, 2 ничьи, 3 поражения

В среднем 1.8 гола за матч в атаке, 2.6 – в защите (последние 5 игр)

Забивает в 5 из 6 матчей против «Шанхай Шэньхуа»

Прогноз на матч «Шанхай Шэньхуа» – «Ухань Три Таунс»

Форма хозяев и мотивация закрепиться на вершине делают их фаворитом матча. Но оборонительная нестабильность команды даeт «Ухань Три Таунс» шанс на гол. Гости результативны и с высокой вероятностью отличатся, несмотря на статус аутсайдера. Можно ждать открытого футбола и обоюдных голов.

Рекомендованные ставки: