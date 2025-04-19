«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого потерял очки в третьем матче подряд

Назван клуб, в который перейдет российский игрок из Лиги чемпионов

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого снова победил и укрепил лидерство в чемпионате Китая

«Шанхай Шэньхуа» – «Ухань Три Таунс»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 1.90