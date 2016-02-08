«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл

Слуцкий начал сезон в Китае с победы в матче с восемью голами

Генич раскритиковал игру «Спартака»: «Мы в осадке и ничего не понимаем»

Товарищеский матч. «Спартак» обыграл «Далянь Йингбо» (1:0), Массалыга забил

Назван клуб, в который перейдет российский игрок из Лиги чемпионов