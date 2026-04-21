Тяньцзинь Цзиньмэнь

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл второй матч подряд

С «Шэньхуа» Слуцкого сняли 10 очков по делу о коррупции и договорных матчах

«Шэньхуа» Слуцкого трижды вел в счете, но потерял очки (3:3)

Команда Слуцкого вышла в плей-офф азиатской ЛЧ из-за того, что конкурент снялся с турнира

Два топ-клуба Европы хотят назначить Хаби Алонсо – «Байер» рассматривает двух тренеров на замену