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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Тяньцзинь Цзиньмэнь - Шаньдун Тайшань
Тяньцзинь Цзиньмэнь - Шаньдун Тайшань: обзор матча 21 апреля 2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
21.04.2026, вторник, 15:00
Китай. Суперлига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Шаньдун Тайшань
13'
А. Килес
52'
Z.
82'
Z. Chen
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тяньцзинь Цзиньмэнь - Шаньдун Тайшань
Завершен
Желтая карточка
Fan Yang
90'
+6
90'
+8'
88'
Замена
Yuanyi Li
️️️️➡️️
Zeshi Chen
Замена
Ji Shengpan
️️️️➡️️
Хауме Грау
88'
Замена
Xianjun Wang
️️️️➡️️
Гильерме Шеттине
88'
82'
ГОЛ! 1:2!
Zeshi Chen
Пас отдал
Валерий Казаишвили
Желтая карточка
Хадаш
73'
71'
Замена
Zhengyu Huang
️️️️➡️️
Guilherme Madruga
Пенальти не реализован
Гильерме Шеттине
68'
67'
Желтая карточка
Педру Альвару
Замена
Chen Zhexuan
️️️️➡️️
Цюмин Ван
62'
57'
Желтая карточка
Guilherme Madruga
55'
Замена
Xie Wenneng
️️️️➡️️
Raphaël Merkies
52'
ГОЛ! 1:1!
Zeca
Пас отдал
Пу Чен
46'
Замена
Валерий Казаишвили
️️️️➡️️
Liuyu Duan
46'
Замена
Peng Xiao
️️️️➡️️
Songchen Shi
45'
+4'
ГОЛ! 1:0!
Альберто Килес
Пас отдал
Гильерме Шеттине
13'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тяньцзинь Цзиньмэнь
25
Yan Bingliang
ВР
3
Zhenghao Wang
ЦЗ
4
Fan Yang
ЦЗ
14
Jiahui Huang
ЦП
30
Цюмин Ван
(К)
ЦП
5
Хауме Грау
ЦП
8
Хадаш
ЦП
29
Dun Ba
ЦФ
9
Альберто Килес
ЦФ
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
11
Xie Weijun
ЦФ
Главный тренер
Геньвей Ю
Шаньдун Тайшань
36
Qiwei Liu
ВР
33
Zhunyi Gao
ЦЗ
23
Педру Альвару
ЦЗ
15
Songchen Shi
ЦЗ
8
Guilherme Madruga
ЦЗ
37
Zeshi Chen
ЦП
29
Пу Чен
ЛВ
19
Zeca
ЦФ
17
Raphaël Merkies
ЦФ
9
Кризан
(К)
ЦФ
24
Liuyu Duan
ЦФ
Главный тренер
Пен Хань
Тяньцзинь Цзиньмэнь
21
Qi Yuxi
ВР
26
Haoran Zhang
ВР
6
Xianjun Wang
ЦЗ
39
Chengjun Cai
ЦЗ
27
Sirong Li
ЦЗ
20
Ji Shengpan
ЦП
16
Shuai Liu
ЦП
22
Li Yongjia
ЦП
33
Ninglin Naibo
ЦП
24
Chen Zhexuan
ЦП
19
Junxian Liu
ЦФ
Шаньдун Тайшань
32
Qihang Sun
ВР
1
Yu Jinyong
ВР
11
Янг Лю
ЛЗ
3
Peng Xiao
ЦЗ
5
Zheng Zheng
ЦЗ
35
Zhengyu Huang
ЦЗ
2
Yang Ruiqi
ЦЗ
6
Tong Wang
ЦЗ
10
Валерий Казаишвили
ЦП
22
Yuanyi Li
ЦП
7
Xie Wenneng
ЦП
42
Peng Yixiang
ЦФ
2-4-4
25
3
4
14
5
Грау
8
Хадаш
30
Ван
29
11
7
Шеттине
9
Килес
4-1-1-4
36
23
Альвару
15
8
33
37
29
Чен
24
9
Кризан
17
19
7
Шеттине
6
6
7
Шеттине
5
Грау
20
20
5
Грау
30
Ван
24
24
30
Ван
15
3
3
15
8
35
35
8
24
10
Казаишвили
10
Казаишвили
24
37
22
22
37
17
7
7
17
Остались в запасе
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Шаньдун Тайшань
21
Qi Yuxi
ВР
26
Haoran Zhang
ВР
39
Chengjun Cai
ЦЗ
27
Sirong Li
ЦЗ
16
Shuai Liu
ЦП
22
Li Yongjia
ЦП
33
Ninglin Naibo
ЦП
19
Junxian Liu
ЦФ
Главный тренер
Геньвей Ю
32
Qihang Sun
ВР
1
Yu Jinyong
ВР
11
Янг Лю
ЛЗ
5
Zheng Zheng
ЦЗ
2
Yang Ruiqi
ЦЗ
6
Tong Wang
ЦЗ
42
Peng Yixiang
ЦФ
Главный тренер
Пен Хань
Остались в запасе
21
Qi Yuxi
ВР
26
Haoran Zhang
ВР
39
Chengjun Cai
ЦЗ
27
Sirong Li
ЦЗ
16
Shuai Liu
ЦП
22
Li Yongjia
ЦП
33
Ninglin Naibo
ЦП
19
Junxian Liu
ЦФ
Остались в запасе
32
Qihang Sun
ВР
1
Yu Jinyong
ВР
11
Янг Лю
ЛЗ
5
Zheng Zheng
ЦЗ
2
Yang Ruiqi
ЦЗ
6
Tong Wang
ЦЗ
42
Peng Yixiang
ЦФ
Главный тренер
Геньвей Ю
Главный тренер
Пен Хань
Статистика матча Тяньцзинь Цзиньмэнь - Шаньдун Тайшань
2
2
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
6
Нарушения
8
15
Офсайды
0
2
Количество передач
396
418
Сейвы
1
1
Точность передач %
74
80
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
1.55
1.04
Информация о матче
Главный судья:
Shuran Gan, China
Стадион:
TEDA Football Stadium, Tianjin
Посещаемость:
20929
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18
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