Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Китай. Суперлига
Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс
Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс: обзор матча 24 мая 2026
Шаньдун Тайшань
24.05.2026, воскресенье, 14:35
Китай. Суперлига, 14 тур
3 : 3
Завершен
Ухань Три Таунс
6'
Кризан (П)
44'
X. Wenneng
69'
Кризан
13'
Г. Сауэр
30'
Й. Кадис (П)
88'
Й. Кадис
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс
Завершен
90'
+7
Желтая карточка
Kilian Bevis
90'
+6
Желтая карточка
Guan He
Желтая карточка
Zheng Zheng
90'
+1
90'
+7'
88'
Замена
Zheng Haoqian
️️️️➡️️
Jinxian Wang
88'
Замена
Shenyuan Li
️️️️➡️️
Tian Ming
88'
ГОЛ! 3:3!
Йхондер Кадис
Пас отдал
Густаво Сауэр
85'
Желтая карточка
Tian Ming
Замена
Songchen Shi
️️️️➡️️
Zeshi Chen
77'
75'
Желтая карточка
Mbouri Yamkam
73'
Замена
Wei Long
️️️️➡️️
Liao Chengjian
73'
Замена
Zhechao Chen
️️️️➡️️
Kang Wang
73'
Замена
Kilian Bevis
️️️️➡️️
Jizheng Xiong
70'
Желтая карточка
Густаво Сауэр
ГОЛ! 3:2!
Кризан
Пас отдал
Янг Лю
69'
Замена
Tong Wang
️️️️➡️️
Педру Альвару
67'
Замена
Zhengyu Huang
️️️️➡️️
Xie Wenneng
67'
Травма
Педру Альвару
66'
Желтая карточка
Xie Wenneng
48'
Замена
Memet Imran
️️️️➡️️
Пу Чен
46'
45'
+7'
ГОЛ! 2:2!
Xie Wenneng
Пас отдал
Янг Лю
44'
30'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Йхондер Кадис
Желтая карточка
Zeca
19'
13'
ГОЛ! 1:1!
Густаво Сауэр
Пас отдал
Йхондер Кадис
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Кризан
6'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шаньдун Тайшань
1
Yu Jinyong
ВР
11
Янг Лю
ЛЗ
23
Педру Альвару
ЦЗ
5
Zheng Zheng
ЦЗ
8
Guilherme Madruga
ЦЗ
7
Xie Wenneng
ЦП
10
Валерий Казаишвили
ЦП
37
Zeshi Chen
ЦП
29
Пу Чен
ЛВ
9
Кризан
(К)
ЦФ
19
Zeca
ЦФ
Главный тренер
Пен Хань
Ухань Три Таунс
22
Jingqi Fang
ВР
2
Guan He
(К)
ЦЗ
3
Mbouri Yamkam
ЦЗ
37
Kang Wang
ЦЗ
23
Tian Ming
ЦЗ
20
Адриано
ОП
12
Liao Chengjian
ЦП
21
Jizheng Xiong
ЦП
8
Jinxian Wang
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
Главный тренер
Бенхамин Мора
Шаньдун Тайшань
36
Qiwei Liu
ВР
6
Tong Wang
ЦЗ
35
Zhengyu Huang
ЦЗ
15
Songchen Shi
ЦЗ
3
Peng Xiao
ЦЗ
38
Memet Imran
ЦП
20
P. Delgado
ЦП
22
Yuanyi Li
ЦП
21
Биньбинь Лю
ЛВ
17
Raphaël Merkies
ЦФ
24
Liuyu Duan
ЦФ
42
Peng Yixiang
ЦФ
Ухань Три Таунс
31
Guo Jiayu
ВР
35
Yu Tianle
ЦЗ
34
Ruan Jingwei
ЦЗ
28
Denny Wang Yi
ЦЗ
13
Kaimu Zheng
ЦЗ
5
Shenyuan Li
ЦЗ
15
Zhechao Chen
ЦЗ
10
Kilian Bevis
ЦП
6
Wei Long
ЦП
16
Min
ЦП
30
Jinbao Zhong
ЦП
9
Zheng Haoqian
ЦФ
4-3-1-2
1
11
Лю
5
8
23
Альвару
7
10
Казаишвили
37
29
Чен
19
9
Кризан
4-1-3-1-1
22
3
37
23
2
20
Адриано
12
21
8
7
Сауэр
29
Кадис
23
Альвару
6
6
23
Альвару
7
35
35
7
37
15
15
37
29
Чен
38
38
29
Чен
23
5
5
23
37
15
15
37
21
10
10
21
12
6
6
12
8
9
9
8
Остались в запасе
Шаньдун Тайшань
Ухань Три Таунс
36
Qiwei Liu
ВР
3
Peng Xiao
ЦЗ
20
P. Delgado
ЦП
22
Yuanyi Li
ЦП
21
Биньбинь Лю
ЛВ
17
Raphaël Merkies
ЦФ
24
Liuyu Duan
ЦФ
42
Peng Yixiang
ЦФ
Главный тренер
Пен Хань
31
Guo Jiayu
ВР
35
Yu Tianle
ЦЗ
34
Ruan Jingwei
ЦЗ
28
Denny Wang Yi
ЦЗ
13
Kaimu Zheng
ЦЗ
16
Min
ЦП
30
Jinbao Zhong
ЦП
Главный тренер
Бенхамин Мора
Остались в запасе
36
Qiwei Liu
ВР
3
Peng Xiao
ЦЗ
20
P. Delgado
ЦП
22
Yuanyi Li
ЦП
21
Биньбинь Лю
ЛВ
17
Raphaël Merkies
ЦФ
24
Liuyu Duan
ЦФ
42
Peng Yixiang
ЦФ
Остались в запасе
31
Guo Jiayu
ВР
35
Yu Tianle
ЦЗ
34
Ruan Jingwei
ЦЗ
28
Denny Wang Yi
ЦЗ
13
Kaimu Zheng
ЦЗ
16
Min
ЦП
30
Jinbao Zhong
ЦП
Главный тренер
Пен Хань
Главный тренер
Бенхамин Мора
Статистика матча Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс
3
5
Всего ударов по воротам
20
17
Удары в створ
10
5
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
3
2
Нарушения
18
12
Офсайды
0
1
Количество передач
417
330
Сейвы
2
7
Точность передач %
83
84
Удары мимо ворот
8
9
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
15
9
Удары из-за пределов штрафной
5
8
Информация о матче
Главный судья:
Shuran Gan, China
Стадион:
Jinan Olympic Sports Center, Jinan
Посещаемость:
13561
Новости команд
Все
Шаньдун Тайшань
Ухань Три Таунс
«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл
20 мая, 17:57
3
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл второй матч подряд
5 мая, 17:01
3
Назван клуб, в который перейдет российский игрок из Лиги чемпионов
4 февраля, 12:59
3
«Шэньхуа» Слуцкого трижды вел в счете, но потерял очки (3:3)
12 сентября 2025, 17:12
2
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого снова победил и укрепил лидерство в чемпионате Китая
19 апреля 2025, 15:58
3
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл второй матч подряд
5 мая, 17:01
3
«Шэньхуа» Слуцкого трижды вел в счете, но потерял очки (3:3)
12 сентября 2025, 17:12
2
Команда Слуцкого вышла в плей-офф азиатской ЛЧ из-за того, что конкурент снялся с турнира
19 февраля 2025, 15:44
4
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Шаньдун» (3:0) и вышел в лидеры
31 марта 2024, 16:44
2
Определились все пары 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
26 февраля 2024, 18:33
4
«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл
20 мая, 17:57
3
Назван клуб, в который перейдет российский игрок из Лиги чемпионов
4 февраля, 12:59
3
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого снова победил и укрепил лидерство в чемпионате Китая
19 апреля 2025, 15:58
3
«Шанхай Шэньхуа» – «Ухань Три Таунс»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 1.90
18 апреля 2025, 14:55
Слуцкий продлил беспроигрышную серию в Китае
29 июля 2024, 16:50
17
Больше новостей
Китай. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 16 тур
Циндао Хайню
- : -
26.06.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 16 тур
Ляонин Тиерен
- : -
27.06.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 16 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
- : -
27.06.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 16 тур
Хэнань
- : -
27.06.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 16 тур
Чунцин Тунлянлун
- : -
27.06.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 16 тур
Циндао Хайню
- : -
26.06.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 16 тур
Ляонин Тиерен
- : -
27.06.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 16 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
- : -
27.06.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 16 тур
Хэнань
- : -
27.06.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 16 тур
Чунцин Тунлянлун
- : -
27.06.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Последние матчи
Все
Шаньдун Тайшань
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 15 тур
Ухань Три Таунс
1 : 1
31.05.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 15 тур
Чэнду Жунчэн
1 : 0
30.05.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 14 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 3
24.05.2026
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 13 тур
Чжэцзян Профешионал
4 : 1
20.05.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 13 тур
Шанхай Шэньхуа
2 : 2
20.05.2026
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 15 тур
Чэнду Жунчэн
1 : 0
30.05.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 14 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 3
24.05.2026
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 13 тур
Чжэцзян Профешионал
4 : 1
20.05.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 12 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 1
16.05.2026
Чунцин Тунлянлун
Китай. Суперлига, 11 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
1 : 2
10.05.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 15 тур
Ухань Три Таунс
1 : 1
31.05.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 14 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 3
24.05.2026
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 13 тур
Шанхай Шэньхуа
2 : 2
20.05.2026
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 12 тур
Ухань Три Таунс
2 : 2
16.05.2026
Ляонин Тиерен
Китай. Суперлига, 11 тур
Циндао Вест Кост
1 : 1
10.05.2026
Ухань Три Таунс
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: