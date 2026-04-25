Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Китай. Суперлига
Шанхай Порт - Ухань Три Таунс
Шанхай Порт - Ухань Три Таунс: обзор матча 25 апреля 2026
Шанхай Порт
25.04.2026, суббота, 15:00
Китай. Суперлига, 8 тур
4 : 0
Завершен
Ухань Три Таунс
15'
Z. Wei
46'
П. Ампем
58'
Т. Браунинг
77'
L. Zhurun
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шанхай Порт - Ухань Три Таунс
Завершен
90'
+6'
Замена
Yue Xin
️️️️➡️️
Xing Chen
85'
ГОЛ! 4:0!
Liu Zhurun
Пас отдал
Ruofan Liu
77'
Замена
Shenchao Wang
️️️️➡️️
Таяс Браунинг
76'
Замена
Huan Fu
️️️️➡️️
Lu Yongtao
76'
76'
Замена
Ruan Jingwei
️️️️➡️️
Kang Wang
69'
Замена
Denny Wang Yi
️️️️➡️️
Jizheng Xiong
69'
Замена
Yu Tianle
️️️️➡️️
Guan He
69'
Замена
Lixun Jiang
️️️️➡️️
Густаво Сауэр
Замена
Ruofan Liu
️️️️➡️️
Принс Ампем
66'
Замена
Ву Лей
️️️️➡️️
Li Xinxiang
66'
ГОЛ! 3:0!
Таяс Браунинг
Пас отдал
Матеус Витал
58'
56'
Желтая карточка
Jizheng Xiong
ГОЛ! 2:0!
Принс Ампем
Пас отдал
Liu Zhurun
46'
45'
+3'
38'
Замена
Xiaoxi Xia
️️️️➡️️
Kilian Bevis
37'
Травма
Kilian Bevis
ГОЛ! 1:0!
Zhen Wei
Пас отдал
Матеус Витал
15'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шанхай Порт
1
Цзюньлин Янь
(К)
ВР
31
Xing Chen
ВР
22
Xi Yang
ЦЗ
40
Umidjan Yusup
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
10
Матеус Витал
АП
17
Принс Ампем
ПВ
33
Liu Zhurun
ЦФ
38
Lu Yongtao
ЦФ
49
Li Xinxiang
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Ухань Три Таунс
31
Guo Jiayu
ВР
37
Kang Wang
ЦЗ
3
Mbouri Yamkam
ЦЗ
2
Guan He
(К)
ЦЗ
15
Zhechao Chen
ЦЗ
20
Адриано
ОП
12
Liao Chengjian
ЦП
10
Kilian Bevis
ЦП
21
Jizheng Xiong
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
Главный тренер
Бенхамин Мора
Шанхай Порт
53
Li Zhiliang
ВР
12
Wei Chen
ВР
4
Shenchao Wang
ЦЗ
56
Jiang Yufei
ЦЗ
54
Dongcheng Wang
ЦЗ
59
Jinglei Wang
ЦЗ
28
Yue Xin
ЦЗ
23
Huan Fu
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
26
Ruofan Liu
ЦФ
14
Мэтт Орр
ЦФ
60
Wang Dan
ЦФ
Ухань Три Таунс
22
Jingqi Fang
ВР
35
Yu Tianle
ЦЗ
19
Yiming Liu
ЦЗ
34
Ruan Jingwei
ЦЗ
28
Denny Wang Yi
ЦЗ
24
Lixun Jiang
ЦП
17
Halit Abdugheni
ЦП
16
Min
ЦП
8
Jinxian Wang
ЦП
6
Wei Long
ЦП
14
Xiaoxi Xia
ЦФ
9
Zheng Haoqian
ЦФ
4-2-3
1
Янь
22
13
3
Браунинг
40
10
Витал
17
Ампем
49
38
33
4-1-3-1-1
31
3
2
15
37
20
Адриано
12
10
21
7
Сауэр
29
Кадис
3
Браунинг
4
4
3
Браунинг
31
28
28
31
38
23
23
38
49
7
Лей
7
Лей
49
17
Ампем
26
26
17
Ампем
2
35
35
2
37
34
34
37
21
28
28
21
7
Сауэр
24
24
7
Сауэр
10
14
14
10
Остались в запасе
Шанхай Порт
Ухань Три Таунс
53
Li Zhiliang
ВР
12
Wei Chen
ВР
56
Jiang Yufei
ЦЗ
54
Dongcheng Wang
ЦЗ
59
Jinglei Wang
ЦЗ
14
Мэтт Орр
ЦФ
60
Wang Dan
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
22
Jingqi Fang
ВР
19
Yiming Liu
ЦЗ
17
Halit Abdugheni
ЦП
16
Min
ЦП
8
Jinxian Wang
ЦП
6
Wei Long
ЦП
9
Zheng Haoqian
ЦФ
Главный тренер
Бенхамин Мора
Остались в запасе
53
Li Zhiliang
ВР
12
Wei Chen
ВР
56
Jiang Yufei
ЦЗ
54
Dongcheng Wang
ЦЗ
59
Jinglei Wang
ЦЗ
14
Мэтт Орр
ЦФ
60
Wang Dan
ЦФ
Остались в запасе
22
Jingqi Fang
ВР
19
Yiming Liu
ЦЗ
17
Halit Abdugheni
ЦП
16
Min
ЦП
8
Jinxian Wang
ЦП
6
Wei Long
ЦП
9
Zheng Haoqian
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Главный тренер
Бенхамин Мора
Статистика матча Шанхай Порт - Ухань Три Таунс
1
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
14
22
Офсайды
3
4
Количество передач
535
353
Сейвы
4
2
Точность передач %
90
79
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Информация о матче
Главный судья:
Kun Ai, China
Стадион:
Pudong Football Stadium, Shanghai
Посещаемость:
20033
Новости команд
Все
Шанхай Порт
Ухань Три Таунс
«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл
20 мая, 17:57
3
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого одержал победу в шанхайском дерби
11 апреля, 16:45
«Шанхай Порт» – «Ульсан Хендэ»: прогноз и ставки на матч 18 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
17 февраля, 08:04
«Канвон» – «Шанхай Порт»: прогноз и ставки на матч 11 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
10 февраля, 09:59
Назван клуб, в который перейдет российский игрок из Лиги чемпионов
4 февраля, 12:59
3
«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл
20 мая, 17:57
3
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого одержал победу в шанхайском дерби
11 апреля, 16:45
«Шанхай Порт» – «Ульсан Хендэ»: прогноз и ставки на матч 18 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
17 февраля, 08:04
«Канвон» – «Шанхай Порт»: прогноз и ставки на матч 11 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
10 февраля, 09:59
С «Шэньхуа» Слуцкого сняли 10 очков по делу о коррупции и договорных матчах
29 января, 09:59
18
«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл
20 мая, 17:57
3
Назван клуб, в который перейдет российский игрок из Лиги чемпионов
4 февраля, 12:59
3
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого снова победил и укрепил лидерство в чемпионате Китая
19 апреля 2025, 15:58
3
«Шанхай Шэньхуа» – «Ухань Три Таунс»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 1.90
18 апреля 2025, 14:55
Слуцкий продлил беспроигрышную серию в Китае
29 июля 2024, 16:50
17
Больше новостей
Китай. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 16 тур
Циндао Хайню
- : -
26.06.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 16 тур
Ляонин Тиерен
- : -
27.06.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 16 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
- : -
27.06.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 16 тур
Хэнань
- : -
27.06.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 16 тур
Чунцин Тунлянлун
- : -
27.06.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 16 тур
Циндао Хайню
- : -
26.06.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 16 тур
Ляонин Тиерен
- : -
27.06.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 16 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
- : -
27.06.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 16 тур
Хэнань
- : -
27.06.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 16 тур
Чунцин Тунлянлун
- : -
27.06.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Последние матчи
Все
Шанхай Порт
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 15 тур
Ухань Три Таунс
1 : 1
31.05.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 15 тур
Ляонин Тиерен
3 : 2
29.05.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 14 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 3
24.05.2026
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 14 тур
Шанхай Порт
1 : 1
23.05.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 13 тур
Шанхай Шэньхуа
2 : 2
20.05.2026
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 15 тур
Ляонин Тиерен
3 : 2
29.05.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 14 тур
Шанхай Порт
1 : 1
23.05.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 13 тур
Чэнду Жунчэн
0 : 1
19.05.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 12 тур
Шанхай Порт
2 : 2
15.05.2026
Чжэцзян Профешионал
Китай. Суперлига, 11 тур
Бейджин Гуоань
2 : 2
10.05.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 15 тур
Ухань Три Таунс
1 : 1
31.05.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 14 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 3
24.05.2026
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 13 тур
Шанхай Шэньхуа
2 : 2
20.05.2026
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 12 тур
Ухань Три Таунс
2 : 2
16.05.2026
Ляонин Тиерен
Китай. Суперлига, 11 тур
Циндао Вест Кост
1 : 1
10.05.2026
Ухань Три Таунс
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: