Бейджин Гуоань

Китайский клуб отказался от динамовского россиянина

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого победил лидера чемпионата Китая и поднялся на первое место

«Шэньхуа» Слуцкого на 93-й минуте упустил в большинстве победу во Всекитайском дерби (2:2)