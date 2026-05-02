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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Юньнань Юкунь - Бейджин Гуоань
Юньнань Юкунь - Бейджин Гуоань: обзор матча 02 мая 2026
Юньнань Юкунь
02.05.2026, суббота, 15:00
Китай. Суперлига, 9 тур
3 : 3
Завершен
Бейджин Гуоань
45+1'
A. Ionita II
77'
Клебер
90'
O. Taty Maritu
22'
Ю. Чжан
60'
X. Zhang (П)
81'
S.
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юньнань Юкунь - Бейджин Гуоань
Завершен
ГОЛ! 3:3!
Oscar Taty Maritu
Пас отдал
Zichang Huang
90'
90'
+6'
83'
Замена
Deng Jiefu
️️️️➡️️
Serginho
81'
ГОЛ! 2:3!
Serginho
Пас отдал
Boxuan Feng
ГОЛ! 2:2!
Клебер
77'
Замена
Bunyamin Abdusalam
️️️️➡️️
Zihao Yang
74'
Замена
️️️️➡️️
Zhao Yuhao
74'
73'
Замена
Boxuan Feng
️️️️➡️️
Xizhe Zhang
72'
Травма
Xizhe Zhang
Замена
Chenliang Zhang
️️️️➡️️
Miao Tang
60'
Замена
Zichang Huang
️️️️➡️️
Синь Сю
60'
Замена
️️️️➡️️
Chugui Ye
60'
60'
Замена
Тзе-Нам Юэ
️️️️➡️️
Gang Wang
60'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Xizhe Zhang
ГОЛ! 1:1!
A. Ionita II
45'
+1
45'
+2'
22'
ГОЛ! 0:1!
Юнин Чжан
Пас отдал
Xizhe Zhang
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юньнань Юкунь
23
Zhifeng Wang
ВР
21
Zihao Yang
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
5
Ke Shi
ЦЗ
20
Miao Tang
ЦП
6
Zhao Yuhao
(К)
ЦП
10
A. Ionita II
ЦП
7
Chugui Ye
ЦП
8
Синь Сю
ЦП
11
Oscar Taty Maritu
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
Бейджин Гуоань
34
Sen Hou
ВР
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
24
Abduhamit Abdugheni
ЦЗ
26
Yang Bai
ЦЗ
37
Yongjing Cao
ЦЗ
27
Gang Wang
ЦП
10
Xizhe Zhang
(К)
ЦП
8
Aboubacar Konte
ЦФ
23
Dawhan
ЦФ
7
Serginho
ЦФ
9
Юнин Чжан
ЦФ
Главный тренер
Рамиро Амарелле
Юньнань Юкунь
1
Yaxiong Bao
ВР
14
Xinghao Wang
ВР
26
Chenliang Zhang
ЦЗ
18
Teng Yi
ЦЗ
16
Zhang Xiangshuo
ЦЗ
32
Chen Yuhao
ЦЗ
15
Zhang Yufeng
ЦП
27
Han Zilong
ЦП
19
Zichang Huang
ЦФ
30
John Hou Sæter
ЦФ
39
Bunyamin Abdusalam
ЦФ
36
Fei Ernanduo
ЦФ
Бейджин Гуоань
39
Zhang Jianzhi
ВР
33
Nureli Abbas
ВР
47
Deng Jiefu
ЦЗ
16
Boxuan Feng
ЦЗ
30
Shuangjie Fan
ЦЗ
21
Тзе-Нам Юэ
ПЗ
35
Jiang Wenhao
ЦП
6
Zhongguo Chi
ЦП
36
Feifan Jia
ЦП
18
Wang Yu
ЦП
38
Wei Jiaao
ЦП
3-5-2
23
21
33
Буркэ
5
6
10
7
8
Сю
20
9
Клебер
11
4-2-4
34
24
26
37
5
Рамуш
27
10
9
Чжан
7
23
8
20
26
26
20
8
Сю
19
19
8
Сю
21
39
39
21
7
47
47
7
10
16
16
10
27
21
Юэ
21
Юэ
27
Остались в запасе
Юньнань Юкунь
Бейджин Гуоань
1
Yaxiong Bao
ВР
14
Xinghao Wang
ВР
18
Teng Yi
ЦЗ
16
Zhang Xiangshuo
ЦЗ
32
Chen Yuhao
ЦЗ
15
Zhang Yufeng
ЦП
27
Han Zilong
ЦП
30
John Hou Sæter
ЦФ
36
Fei Ernanduo
ЦФ
Главный тренер
Йорн Андерсен
39
Zhang Jianzhi
ВР
33
Nureli Abbas
ВР
30
Shuangjie Fan
ЦЗ
35
Jiang Wenhao
ЦП
6
Zhongguo Chi
ЦП
36
Feifan Jia
ЦП
18
Wang Yu
ЦП
38
Wei Jiaao
ЦП
Главный тренер
Рамиро Амарелле
Остались в запасе
1
Yaxiong Bao
ВР
14
Xinghao Wang
ВР
18
Teng Yi
ЦЗ
16
Zhang Xiangshuo
ЦЗ
32
Chen Yuhao
ЦЗ
15
Zhang Yufeng
ЦП
27
Han Zilong
ЦП
30
John Hou Sæter
ЦФ
36
Fei Ernanduo
ЦФ
Остались в запасе
39
Zhang Jianzhi
ВР
33
Nureli Abbas
ВР
30
Shuangjie Fan
ЦЗ
35
Jiang Wenhao
ЦП
6
Zhongguo Chi
ЦП
36
Feifan Jia
ЦП
18
Wang Yu
ЦП
38
Wei Jiaao
ЦП
Главный тренер
Йорн Андерсен
Главный тренер
Рамиро Амарелле
Статистика матча Юньнань Юкунь - Бейджин Гуоань
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
8
Нарушения
9
7
Офсайды
1
2
Количество передач
393
435
Сейвы
4
2
Точность передач %
82
83
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Информация о матче
Главный судья:
Lei Zhang, China
Стадион:
Yuxi Plateau Sports Center, Yuxi
Посещаемость:
22347
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Юньнань Юкунь
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23 апреля, 08:26
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2 августа 2025, 18:00
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