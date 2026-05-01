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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Хэнань - Ляонин Тиерен
Хэнань - Ляонин Тиерен: обзор матча 01 мая 2026
Хэнань
01.05.2026, пятница, 14:00
Китай. Суперлига, 9 тур
4 : 0
Завершен
Ляонин Тиерен
2'
L. Maia
20'
Б. Назарио
53'
G.
79'
Y. Zhong
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэнань - Ляонин Тиерен
Завершен
90'
+5'
Замена
Kuo Yang
️️️️➡️️
Шанюань Ван
86'
Замена
Congyao Yin
️️️️➡️️
Gustavo
85'
ГОЛ! 4:0!
Yihao Zhong
Пас отдал
Gustavo
79'
76'
Желтая карточка
Dilmurat Mawlanyaz
75'
Замена
Yuda Tian
️️️️➡️️
Guy Carel Mbenza Kamboleke
75'
Замена
Ange Kouamé
️️️️➡️️
Жеффиньо
Замена
Dalun Zheng
️️️️➡️️
Abdurasul Abudulam
74'
Замена
Оливер Гербиг
️️️️➡️️
Бруно Назарио
74'
Травма
Abdurasul Abudulam
73'
Замена
Abraham Halik
️️️️➡️️
Chao He
57'
Травма
Chao He
56'
Желтая карточка
Huang Ruifeng
55'
ГОЛ! 3:0!
Gustavo
Пас отдал
Шанюань Ван
53'
52'
Замена
Tian Ziyi
️️️️➡️️
Mincheng Yuan
51'
Травма
Mincheng Yuan
46'
Замена
Chen Binbin
️️️️➡️️
Dong Xu
46'
Замена
Павле Вагич
️️️️➡️️
Dinghao Yan
45'
+3'
ГОЛ! 2:0!
Бруно Назарио
Пас отдал
Huang Ruifeng
20'
18'
Желтая карточка
Жеффиньо
ГОЛ! 1:0!
Lucas Maia
Пас отдал
Gustavo
2'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэнань
18
Gouming Wang
ВР
2
Яго Майдана
ЦЗ
23
Lucas Maia
ЦЗ
27
Yixin Liu
ЦЗ
6
Шанюань Ван
(К)
ОП
22
Huang Ruifeng
ЦП
21
Chao He
ЦП
10
Бруно Назарио
ЦП
7
Yihao Zhong
ЦП
9
Gustavo
ЦФ
13
Abdurasul Abudulam
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Ляонин Тиерен
21
Rongze Han
ВР
5
Dilmurat Mawlanyaz
ЦЗ
26
Mincheng Yuan
ЦЗ
3
Ximing Pan
ЦЗ
28
Dong Xu
ЦЗ
15
Фелипе
ОП
18
Tixiang Li
ЦП
8
Dinghao Yan
ЦП
10
Куни
(К)
АП
47
Жеффиньо
ЛВ
9
Guy Carel Mbenza Kamboleke
ЦФ
Главный тренер
Джинью Ли
Хэнань
33
Shi Chenglong
ВР
3
Оливер Гербиг
ЦЗ
5
Liu Jiahui
ЦЗ
28
Changjie Du
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
4
Yeljan Shinar
ЦЗ
19
Хаофенг Сю
ПЗ
39
Osman Ekber
ЦП
24
Congyao Yin
ЦП
15
Abraham Halik
ЦП
11
Nebijan Muhmet
ЦП
29
Dalun Zheng
ЦФ
Ляонин Тиерен
29
Yan Zhang
ВР
4
Tian Ziyi
ЦЗ
35
Li Haoran
ЦЗ
27
Gao Jiarun
ЦЗ
34
Zhang Hongfu
ЦЗ
6
Павле Вагич
ОП
33
Tian Yinong
ЦП
36
De'ao Tian
ЦП
11
Chen Binbin
ЦФ
7
Ange Kouamé
ЦФ
17
Yuda Tian
ЦФ
3-1-4-2
18
2
Майдана
23
27
6
Ван
22
10
Назарио
7
21
13
9
4-1-2-2-1
21
26
3
28
5
15
Фелипе
18
8
10
Куни
47
Жеффиньо
9
10
Назарио
3
Гербиг
3
Гербиг
10
Назарио
6
Ван
16
16
6
Ван
9
24
24
9
21
15
15
21
13
29
29
13
26
4
4
26
8
6
Вагич
6
Вагич
8
28
11
11
28
47
Жеффиньо
7
7
47
Жеффиньо
9
17
17
9
Остались в запасе
Хэнань
Ляонин Тиерен
33
Shi Chenglong
ВР
5
Liu Jiahui
ЦЗ
28
Changjie Du
ЦЗ
4
Yeljan Shinar
ЦЗ
19
Хаофенг Сю
ПЗ
39
Osman Ekber
ЦП
11
Nebijan Muhmet
ЦП
Главный тренер
Ки-Иль Нам
29
Yan Zhang
ВР
35
Li Haoran
ЦЗ
27
Gao Jiarun
ЦЗ
34
Zhang Hongfu
ЦЗ
33
Tian Yinong
ЦП
36
De'ao Tian
ЦП
Главный тренер
Джинью Ли
Остались в запасе
33
Shi Chenglong
ВР
5
Liu Jiahui
ЦЗ
28
Changjie Du
ЦЗ
4
Yeljan Shinar
ЦЗ
19
Хаофенг Сю
ПЗ
39
Osman Ekber
ЦП
11
Nebijan Muhmet
ЦП
Остались в запасе
29
Yan Zhang
ВР
35
Li Haoran
ЦЗ
27
Gao Jiarun
ЦЗ
34
Zhang Hongfu
ЦЗ
33
Tian Yinong
ЦП
36
De'ao Tian
ЦП
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Главный тренер
Джинью Ли
Статистика матча Хэнань - Ляонин Тиерен
1
2
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
14
9
Офсайды
5
1
Количество передач
373
437
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.01
0.72
Информация о матче
Главный судья:
Ren Tong, China
Стадион:
Ханьхай
Посещаемость:
19055
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Хэнань
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2
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В «Каза Пиа» ответили на обвинения в нарушении санкций ЕС из-за сделки с «Ахматом»
16 января, 17:54
1
Португальский клуб обвинили в нарушении санкций ЕС из-за сделки с «Ахматом»
16 января, 16:53
5
Российский игрок забил 3-й гол в китайской Суперлиге, его клуб лидирует с отрывом в 11 очков
12 мая, 10:34
2
Два игрока покинули «Ахмат»
2 февраля, 22:22
В «Ахмат» из чемпионата Китая вернулся бразильский форвард
26 января, 13:08
В «Каза Пиа» ответили на обвинения в нарушении санкций ЕС из-за сделки с «Ахматом»
16 января, 17:54
1
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16 января, 16:53
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Китай. Суперлига, 16 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
- : -
27.06.2026
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Хэнань
- : -
27.06.2026
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0 : 2
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